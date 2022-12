L’avortement aux États-Unis, six mois après le grand bouleversement

Le 24 juin dernier, le couperet de la Cour suprême des États-Unis est tombé sur le jugement Roe v. Wade, qui protégeait dans tout le pays le droit à l’avortement pour les Américaines. Le jugement vieux de près de 50 ans a été mis au rancart, suscitant chez certains la peur de reculs pour les femmes, mais aussi pour d’autres droits et libertés sous la férule républicaine. Six mois plus tard, ces craintes sont-elles devenues réalité ?

En 1973, Roe v. Wade avait établi que les femmes enceintes pouvaient obtenir un avortement durant les trois premiers mois de grossesse, mais laissait soin aux États d’établir la possibilité d’instaurer des restrictions au deuxième trimestre et de les interdire presque entièrement au troisième. En infirmant cette décision, la Cour suprême, désormais dominée par des juges conservateurs, a redonné aux États le pouvoir de faire comme bon leur semble, peu importe le trimestre.

Résultat ? Dans cette ère post-Roe, sans la chape de protection nationale du jugement, l’accès à l’avortement est encore plus inégal d’un État à l’autre.

Il était anticipé que 26 États l’interdisent complètement, soit la moitié des États-Unis.

Six mois plus tard, on parle de 14 États où il est complètement proscrit et de 8 autres qui ont adopté une loi dans ce but, sauf que les tribunaux ont bloqué leur entrée en vigueur, rapporte le Guttmacher Institute, un organisme de recherche américain qui surveille de près les politiques sur la santé reproductive.

S’il devient prohibé là aussi, l’avortement sera inaccessible dans un total de 22 États. Certaines de ces lois, dont celle du Texas, ne comportent aucune exception pour les grossesses qui sont le résultat de viols ou d’inceste.

Selon le Guttmacher Institute, un organisme crédible qui ne cache pas son soutien au droit à l’avortement, des dizaines de cliniques ont fermé leurs portes depuis la fin juin, dont la « maison rose » de Jackson, au Mississippi, la dernière qui offrait encore des avortements dans cet État. Sur son site Web, elle redirige les patientes à une clinique de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, à plus de 1700 km.

Légal un jour, illégal le lendemain

À certains endroits, comme au Kentucky et en Louisiane, l’interdiction totale de l’avortement est entrée en vigueur dès que Roe v. Wade fut infirmé : des lois gâchettes étaient déjà en place, prêtes à entrer en vigueur. Dans d’autres États, des mesures restrictives ayant été invalidées par Roe en 1973 ont repris vie le 24 juin — ou peu après.

Parfois, le ballet légal-illégal fut complexe : une loi était adoptée pour interdire l’avortement, puis un tribunal la suspendait, suivi d’un appel dont le résultat redonnait vie à l’interdiction initiale. Dans cet aller-retour incessant, il pouvait être difficile de s’y retrouver. Craignant les accusations criminelles, des médecins ont cessé d’offrir les interruptions de grossesse tant que les règles ne seraient pas clarifiées.

Toutefois, dans certains États, comme en Illinois et en Californie, rien n’a changé : l’avortement était légal avant le 24 juin, et l’est toujours.

Certains législateurs étatiques ont créé des protections pour ceux qui offrent des avortements à des femmes venant de l’extérieur pour en obtenir un — et ont même financé la construction de cliniques tout près des frontières des États qui les interdisent.

Attaques inusitées

Comme prévu, le champ de bataille s’est aussi déplacé des cliniques d’avortement en béton à la prescription de la pilule abortive, qui peut être envoyée par la poste. Cette dernière est par conséquent de plus en plus la cible de lois et d’attaques judiciaires visant à la proscrire.

Au Kansas, par exemple, une loi a été adoptée pour interdire sa prescription par télémédecine, ce qui rend son accès plus ardu pour les femmes — une telle interdiction existe dans 18 États, rappelle le Guttmacher Institute.

Un groupe antiavortement a décidé, en novembre, de régler la question une fois pour toutes : plutôt que de faire interdire la pilule abortive dans chacun des 50 états, il s’est attaqué à sa source, en demandant à la Federal Drug Administration (FDA) de révoquer son autorisation, pourtant accordée il y a plus de 20 ans.

Certaines tentatives de restreindre l’avortement sont des plus inusitées. Par exemple, un groupe a décidé de se battre en cour en se servant des lois environnementales sur les eaux usées. Une pétition a été envoyée à la FDA pour qu’elle oblige les médecins prescrivant la pilule à disposer des tissus foetaux : sinon, les femmes qui prennent cette pilule à la maison vont contaminer l’eau, allègue-t-il.

Visions politiques

Le jour même où le jugement fut rendu, le président américain, Joe Biden, a déclaré que « Roe sera sur le bulletin de vote ».

Il a ensuite utilisé cet enjeu afin de rallier les électeurs à son parti, promettant même d’enchâsser dans une loi les principes de Roe v. Wade si les démocrates réussissaient à ajouter des sièges bleus au Sénat et à garder le contrôle de la Chambre des représentants. Sauf que cette dernière lui a échappé aux élections de mi-mandat, en novembre dernier.

Le 24 juin, relativement à la Cour suprême, des Américains disaient déjà s’inquiéter de l’effet que l’annihilation de Roe pourrait avoir sur d’autres droits. Le juge conservateur Clarence Thomas l’écrivait lui-même dans le jugement rendu ce jour-là : la cour devrait aussi reconsidérer des décisions rendues sur le droit à la contraception et au sujet du mariage entre personnes de même sexe.

Flairant la menace, la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté une loi en juillet pour codifier, partout aux États-Unis, le mariage entre conjoints de même sexe. La Chambre a aussi légiféré pour solidifier le droit à la contraception, mais le Sénat n’a pas encore entériné ce projet de loi.

Bref, à l’aube de 2023, les partisans proavortement et antiavortement estiment que leur travail demeure inachevé et poursuivent leurs efforts pour atteindre leurs objectifs. Malgré des bouleversements majeurs, rien n’aura été réglé cette année.