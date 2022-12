11 recommandations pour éviter une autre insurrection

La commission parlementaire américaine chargée de faire la lumière sur l’attaque du Capitole, le 6 janvier 2021, vient tout juste de rendre public son rapport final, avant d’être dissoute au début de l’année prochaine. Un document attendu qui, en conclusion, détaille 11 recommandations pour éviter qu’une autre attaque contre la démocratie américaine, pilotée par un président en fonction frustré par sa défaite électorale, ne se reproduise. Tour d’horizon.

Interdire à Donald Trump de se représenter

Le groupe d’élu évoque la section 3 du 14e amendement de la Constitution américaine qui interdit à un citoyen américain d’occuper un poste électif s’il a pris part à une insurrection. Il appelle donc le Congrès à envisager de « créer un mécanisme formel pour évaluer s’il faut interdire » aux personnes figurant dans le rapport d’exercer des fonctions gouvernementales à l’avenir. Donald Trump est dans la liste. Le rapport note d’ailleurs que l’ex-président républicain a été destitué par la Chambre pour incitation à l’insurrection à la suite de l’attaque, que 57 sénateurs l’ont reconnu coupable et que, au début de la semaine, le comité a renvoyé l’ancien président devant le ministère de la Justice sous des accusations d’« incitation, d’assistance ou d’aide et de soutien à une insurrection ».

Faire du décompte cérémoniel du vote par le Congrès un événement soumis à une sécurité spéciale

Pour éviter qu’un groupe de partisans ne reprenne d’assaut le Capitole pour empêcher la certification du vote de la présidentielle par les parlementaires, le comité recommande que cet événement, qui se tient le 6 janvier, soit considéré à l’avenir comme un « événement national spécial en matière de sécurité ». Cela impliquerait une planification préalable de son cadre sécuritaire et l’augmentation automatique des forces présentes à Washington cette journée-là.

Réformer la loi sur le décompte électoral de 1887

Dans sa tentative de coup d’État, Donald Trump et ses acolytes ont cherché à faire pression sur le vice-président Mike Pence afin de l’inciter à renverser les résultats du vote confirmant l’élection de Joe Biden. Le groupe d’élus appelle le pouvoir législatif américain à réformer la loi encadrant ce décompte pour clarifier le rôle du vice-président et sa fonction uniquement symbolique dans les circonstances. Pour éviter toute ambiguïté à l’avenir.

Évaluer le risque posé par la Loi sur l’insurrection

Le rapport final souligne que des membres des Oath Keepers, à commencer par le fondateur de cette milice d’extrême droite, Stewart Rhodes, ont appelé Donald Trump à invoquer la Loi américaine sur l’insurrection pour renverser le scrutin de 2020. Le comité appelle donc le Congrès « à évaluer toutes les preuves [établies par la commission d’enquête] et à tenir compte des risques posés [par cette loi] pour les futures élections ». Il se dit d’ailleurs « troublé » par la présence de cette loi dans le stratagème mis en place par le populiste pour voler les élections.

Sanctionner plus sévèrement les entraves au transfert de pouvoir

L’attaque du Capitole a cherché à bloquer le transfert symbolique et pacifique du pouvoir inscrit dans la cérémonie du 6 janvier, écrivent les parlementaires dans leur rapport final. Le comité recommande donc au Congrès d’élargir les lois pénales fédérales existantes qui criminalisent les entraves aux procédures officielles pour inclure spécifiquement la tentative de renversement « décompte des votes des collèges électoraux le 6 janvier ».

Responsabiliser le corps public et juridique du pays

Plusieurs avocats proches de Donald Trump ont pris part à la tentative de Coup d’État piloté par le populiste. Ces activités, détaillées dans le rapport final, devraient être scrutées de près par le ministère de la Justice pour « s’assurer de la responsabilité pénale ou civile de toute personne s’étant livrée aux méfaits décrits » dans le document, estime la Commission. Ce comité exhorte aussi les tribunaux et les barreaux de chaque État à destituer tout membre de la profession juridique qui participerait aux efforts visant à saper les institutions démocratiques et il demande au ministère de la Justice d’adopter également des balises pour garantir que ses employés évitent de prendre part à des » activités liées à une campagne » électorale.

Renforcer le pouvoir du Congrès dans ses assignations à comparaître

Le comité recommande que le Congrès s’accorde de plus grands pouvoirs pour faire appliquer devant les tribunaux fédéraux ses propres assignations à comparaître lors des commissions d’enquête. Le groupe a déploré que des personnages clefs dans l’attaque du 6 janvier, dont Mark Meadows, l’ancien chef de cabinet de Trump, et le chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, aient refusé de témoigner. Ils se sont rendus coupables ainsi d’affront au Congrès sans toutefois être inquiétés par la justice.

Examiner la responsabilité de certains médias

Le groupe d’élus invite le Congrès à examiner les « entreprises médiatiques qui ont eu pour effet de radicaliser leurs consommateurs, notamment en incitant les gens à attaquer leur propre pays », écrit-il. La commission d’enquête a établi que la violence du 6 janvier a été soutenue en partie par l’amplification du grand mensonge de Donald Trump sur le vol des élections. Elle évoque « une rhétorique incendiaire » visant à exciter les foules sur les élections, portée par des commentateurs dans des médias traditionnels et des réseaux sociaux. Entre autres.

Lutter contre l’extrémisme violent

Après avoir documenté la participation d’extrémistes violents à l’attaque du Capitole, le comité sur le 6 janvier suggère au gouvernement fédéral et ses agences de renseignement dont les services secrets – d’adopter des « stratégies pan-gouvernementales » pour mieux faire face à la menace posée par « tous les groupes extrémistes ». La commission d’enquête recommande aussi un meilleur partage d’information entre toutes les composantes du gouvernement sur ces groupes.

Mieux protéger les préposés au scrutin

Les menaces et tentatives d’intimidation de fonctionnaires servant dans les instances électorales par les proches de Donald Trump et par le populiste, en personne, devraient forcer le Congrès à envisager des « sanctions plus sévères » contre ce genre de pratique, indique le groupe. La commission recommande aussi une meilleure protection de l’identité de ces employés pour éviter qu’ils soient exposés à des intimidateurs ou des élus cherchant à falsifier les résultats d’u scrutin.

Mieux encadrer et financer la police du Capitole

Au coeur de la tragédie, la police du Capitole, rapidement dépassée par l’insurrection, devrait être mieux préparée à l’avenir pour faire face aux débordements d’une foule, peut-on lire dans le rapport final. Dans cette optique, le Congrès est invité à améliorer la planification, la formation, l’équipement et l’accès au renseignement de ce corps policier.