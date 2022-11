Le verdict en demi-teinte des élections de mi-mandat aux États-Unis

Le vote de la semaine dernière s’est encore une fois déroulé dans un climat de polarisation entre républicains et démocrates, des sujets clivants comme les droits des personnes transgenres et l’accès à l’avortement ayant façonné les résultats de plusieurs courses. Analyse du vote entourant trois enjeux.

Le bilan du scrutin du 8 novembre demeure mitigé pour les Américains transgenres : bien qu’un nombre record de candidats LGBTQ + ont été élus cette année, plusieurs candidats présentant des plateformes anti-trans ont eux aussi été victorieux dans des courses clés.

Sur les 37 candidats transgenres en lice aux élections à travers le pays, près de la moitié — 18 — ont remporté leurs courses, selon le LGBTQ Victory Fund, un comité d’action politique voué à l’élection de candidats issus de la communauté.

Parmi eux, le démocrate James Roesener est devenu le premier homme trans élu à une législature d’État après avoir accédé à la Chambre des représentants du New Hampshire.

Le nouvel élu de 26 ans a expliqué s’être porté candidat après le dépôt d’un projet de loi sur les « droits parentaux » qui aurait obligé les écoles publiques de son État d’informer les parents si leur enfant posait des questions sur son identité de genre à un membre du personnel scolaire. Le projet de loi n’a finalement pas été adopté, mais le combat n’est « pas terminé », selon M. Roesener.

Au Minnesota, Leigh Finke est devenue la première personne ouvertement transgenre élue à l’Assemblée législative de l’État. Elle avait déclaré s’être portée candidate après avoir constaté un sentiment anti-transgenre croissant à travers le pays.

Ces victoires surviennent effectivement en pleine multiplication des projets de loi anti-LGBTQ aux États-Unis, en particulier ceux ciblant les droits des personnes transgenres et les soins de santé affirmant le genre.

Davantage de projets de loi de ce type ont été présentés en 2022 que jamais auparavant aux États-Unis. Selon un décompte du Washington Post et l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), en date du 13 octobre, 155 projets de loi anti-trans avaient été déposés, 24 de plus qu’en 2021.

La montée des politiques anti-LGBTQ s’est également manifestée dans des courses clé : le gouverneur Ron DeSantis a notamment été réélu haut la main en Floride. Le politicien républicain, qui pourrait être le principal rival de Donald Trump lors des primaires du Grand Old Party, a notamment signé plus tôt cette année un projet de loi interdisant l’enseignement de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre entre la maternelle et la 3e année du primaire.

M. DeSantis a aussi signé l’an dernier un projet de loi interdisant aux femmes transgenres de jouer dans des équipes d’écoles publiques destinées aux étudiantes-athlètes. Même si ses décisions avaient provoqué la controverse, près de 60 % des électeurs de l’État l’ont reporté au pouvoir au terme des élections de mi-mandat.

La gouverneur républicaine de l’Alabama, Kay Ivey, qui a signé par le passé deux projets de loi ciblant les jeunes transgenres et les discussions en classe sur les identités LGBTQ, a elle aussi été réélue avec près de 70 % des voix.

Le Texas divisé

Pour les familles d’Uvalde, au Texas, ces élections de mi-mandat n’étaient pas comme les autres : au moment d’aller voter, presque six mois s’étaient écoulés depuis qu’un homme de 18 ans a assassiné 19 élèves et deux enseignants de l’école primaire Robb, secouant la communauté — et le monde entier.

Depuis l’événement, des familles des victimes ont réclamé des actions politiques, demandant notamment au gouverneur du Texas, Greg Abbott, et à d’autres élus d’hausser à 21 ans l’âge minimum pour acheter des armes d’assaut. L’auteur de la fusillade avait acheté le sien peu de temps avant le carnage.

Malgré plusieurs voix plaidant pour un changement, le gouverneur républicain pro-armes a obtenu un troisième mandat en battant sans encombre son adversaire démocrate Beto O’Rourke. Greg Abbott a même arraché une marge plus importante des voix dans le comté d’Uvalde (60 %) qu’à l’échelle de l’État (54, 8 %).

De nombreux Texans ont exprimé leur frustration électorale sur Twitter. Kimberly Garcia, une citoyenne d’Uvalde, y a notamment lancé une pointe au gouverneur Abbott le soir du scrutin du 8 novembre : « J’espère que votre famille ne sera jamais tuée comme mon enfant l’a été . »

Un journaliste du Texas Tribune, Uriel J. Gracia, avait d’ailleurs déjà témoigné de l’état d’esprit des familles des victimes de la fusillade le soir des élections. « Les familles d’Uvalde sont déçues après avoir appris que Greg Abbott a été réélu. Certaines sont blessées que le comté ait voté de manière décisive pour Abbott », avait-il noté sur Twitter.

Le Texas a un gouverneur républicain à sa tête depuis presque deux décennies : Ann Richards est la dernière personnalité démocrate à avoir occupé ce poste, de 1991 à 1995.

Le droit à l’avortement renforcé

La question de l’accès à l’avortement était aussi présente sur plusieurs bulletins de vote quelques mois après que la Cour suprême du pays eut renversé l’arrêt Roe v. Wade.

Cinq États ont ainsi profité du scrutin de mi-mandat pour organiser des référendums locaux sur le sujet.

Les électeurs de la Californie, du Michigan et du Vermont se sont prononcés en faveur du droit à l’avortement, les trois États inscrivant maintenant le droit à l’avortement dans leur Constitution — une victoire majeure pour le mouvement pro-choix, car elle protège d’attaques futures l’accès à ces soins de santé.

Dans le Michigan, 56,7 % des électeurs ont approuvé la proposition faisant de la liberté de procréation et de toutes questions relatives à la grossesse un droit constitutionnel de l’État. En Californie, 66,3 % des votants ont souhaité que la Constitution de l’État soit amendée. Dans le Vermont, c’était une majorité encore plus écrasante : 76,7 % des électeurs ont voté pour la création d’un droit constitutionnel à « l’autonomie reproductive personnelle ».

Ces résultats étaient attendus dans ces trois États à majorité démocrate. Mais les électeurs du Kentucky et du Montana ont aussi suivi la tendance en rejetant des propositions hostiles à l’avortement.

Bien que la procédure soit toujours interdite au Kentucky, près de 53 % électeurs de l’État ont rejeté l’amendement constitutionnel 2, qui aurait explicitement déclaré que la constitution de l’État ne prévoyait aucune protection pour le droit à l’avortement.

Du côté du Montana, 52,6 % des électeurs ont rejeté une proposition qui aurait criminalisé les soignants qui ne font pas tout leur possible pour sauver la vie d’un enfant après un accouchement, à la suite d’une césarienne ou « né lors d’une tentative d’avortement ». Selon le décompte du scrutin, un peu plus de 22 500 voix ont penché vers le rejet de cette mesure qui était jugée superflue par ses critiques.

Malgré ces victoires, l’avortement n’est toujours pas disponible dans 14 États américains, dont 12 qui ne prévoient presque aucune exception et deux États où aucune clinique ne fournit de tels services.