Quatre faits marquants sur les élections de mi-mandat aux États-Unis

Un « Z » au Congrès, une gouverneure ouvertement lesbienne, un premier gouverneur noir au Maryland et un vote d’envergure sur l’avortement… Alors que les bulletins de vote des élections de mi-mandat aux États-Unis continuaient d’être dépouillés mercredi, les résultats laissaient entrevoir d’importantes percées pour les jeunes, la diversité et la protection du droit à l’avortement. Tour d’horizon.

La génération Z à Washington

À l’âge de 25 ans, Maxwell Frost fait entrer la génération Z au Congrès. Le démocrate siégera à la Chambre des représentants après avoir été élu, mardi, dans son district d’Orlando en Floride. Sa présence tranchera avec la moyenne d’âge de la chambre basse qui avoisine les 60 ans, dont plus de 80 % des membres sont de la génération X ou des baby-boomers.

« La génération Z et les millénariaux représentent environ un tiers du pays, mais nous sommes loin d’être un tiers du gouvernement […] nous avons besoin d’un gouvernement qui ressemble au pays », a-t-il déclaré mercredi à CBS.

D’origine cubaine, Maxwell Frost a commencé à militer dès ses 15 ans après la tuerie dans l’école primaire de Sandy Hook en 2012. Il a fait de la violence contre les armes à feu son principal cheval de bataille pendant cette campagne électorale, allant même jusqu’à se qualifier d’être de « la génération des fusillades de masse ».

En entrevue à CNN, Maxwell Frost relate que lorsque Joe Biden l’a appelé mercredi pour le féliciter, le président a comparé son parcours au sien, alors qu’il était âgé de 29 ans lorsqu’il a été élu sénateur.

Une première gouverneure ouvertement lesbienne

Les États-Unis ont désigné, mardi, une première gouverneure ouvertement lesbienne. Il s’agit de Maura Healey, élue dans l’État du Massachusetts. L’avocate, qui était procureure générale de l’État depuis 2015, a battu son adversaire républicain, Geoff Diehl, adoubé par Donald Trump.

D’autres percées de personnes LGBTQ + ont été confirmées, dont l’arrivée à la Chambre des représentants du démocrate Robert Garcia, maire de Long Beach en Californie et né au Pérou, qui sera le premier immigrant s’affirmant comme gai à siéger à la chambre basse.

Pour la première fois dans l’histoire du pays, des personnes LGBTQ + étaient candidates dans chacun des 50 États américains lors de ces élections de mi-mandat, quasiment toutes sous la bannière démocrate. Avec quelque 678 personnes LGBTQ +, il s’agit d’une augmentation de 18 % par rapport aux élections de 2020, selon une analyse menée par le LGBTQ Victory Fund.

Un premier gouverneur noir dans le Maryland

Wes Moore, vétéran de la guerre d’Afghanistan, ancien dirigeant d’organisations à but non lucratif et auteur, est la première personne noire élue gouverneur du Maryland. Dans l’histoire des États-Unis, il s’agit seulement du troisième gouverneur noir élu.

Le démocrate a défait le républicain soutenu par Donald Trump, Dan Cox. Wes Moore reprend ainsi un bastion démocrate occupé par le gouverneur républicain Larry Hogan pendant deux mandats. Il sera accompagné de la lieutenante-gouverneure Aruna Miller, une ancienne membre de la Chambre des délégués du Maryland. D’origine Indienne, elle devient la première immigrante à occuper ce poste dans l’État.

Premier vote d’envergure sur l’avortement

En plus d’élire plusieurs représentants politiques, des millions d’Américains au Vermont, en Californie et au Michigan devaient se prononcer pour la première fois, mardi, sur une modification de la constitution de leur État pour protéger le droit à l’avortement. Un vote d’envergure depuis le renversement par la Cour suprême de l’arrêt Roe vs Wade en juin dernier.

À l’issue du vote, les trois États ont entériné le droit à l’avortement dans leur constitution. L’enjeu était de taille pour l’État du Midwest puisque le vote populaire a rendu caduque une loi de 1931 considérant toute interruption de grossesse comme un acte criminel.

Dans les États conservateurs du Kentucky et du Montana, les électeurs devaient se prononcer sur des mesures restreignant l’accès à l’avortement. Au Kentucky, les citoyens ont rejeté l’amendement proposé visant à inscrire dans la constitution qu’elle « ne garantit pas le droit à l’avortement » ni son financement. Le Montana, dont les résultats étaient encore attendus au moment d’écrire ces lignes, proposait quant à lui de donner un statut juridique de « personne » aux embryons et aux foetus.