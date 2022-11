Avance républicaine lors des élections de mi-mandat

Les républicains semblaient mardi en voie de reprendre la mainmise sur la Chambre des représentants des États-Unis, à la suite des élections de mi-mandat.

Au moment où ces lignes étaient écrites, il n’était pas possible de parler d’une vague rouge, et rien n’était encore joué, dans une campagne qui a notamment été dominée par l’inflation, et ce, au détriment des démocrates.

CNN indiquait que les républicains étaient en avance avec 93 sièges, contre 49 pour les démocrates. Quatre cent trente-cinq sièges sont en jeu dans cette chambre que les démocrates dominaient avant le vote, et les républicains ont besoin de faire élire seulement cinq représentants supplémentaires pour obtenir la majorité convoitée.

Les premiers bureaux de vote ont fermé à 18 h, dans une grande partie de l’Indiana et au Kentucky. Au début et pendant une partie de la soirée, les conservateurs ont fait des gains et ont eu une avance en nombre de sièges remportés. Mais les résultats de plusieurs comtés et États étaient encore attendus, et les analystes se voulaient prudents.

Du côté du Sénat, par contre, où 35 sièges sur 100 sont en jeu, les résultats paraissaient plus serrés. Trente-six États sur 50 élisaient de leur côté un nouveau gouverneur. L’ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche Sarah Huckabee Sanders a par ailleurs été élue au poste de gouverneur de l’Arkansas, a indiqué l’Associated Press pendant la soirée.

Les électeurs pourraient attendre de longues heures, voire plusieurs jours, ont prévenu les autorités, avant de connaître la couleur du prochain Congrès à Washington.

Un retour de Trump ?

L’inflation, de plus de 8,2 % sur un an aux États-Unis, a dominé les autres enjeux lors des élections. « C’est l’enjeu qui est demeuré en tête des préoccupations des Américains sondage après sondage, indique Christophe Cloutier-Roy, directeur par intérim de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. C’est probablement l’enjeu qui a le plus préoccupé les Américains qui n’étaient pas des partisans convaincus, donc les électeurs pivots. »

Les démocrates écopent du fait que l’économie va mal, ajoute-t-il. « Si les républicains avaient été au pouvoir, c’est eux qui auraient payé le prix, dit-il. Il y a une corrélation directe entre la performance d’un parti et la performance de l’économie. »

Les deux côtés du spectre politique sont également restés bien campés sur leurs thèmes respectifs. Les démocrates se sont posés en défenseurs de la démocratie et du droit à l’avortement face à des républicains jugés « extrémistes ». Les conservateurs, eux, se sont portés garants de l’ordre face à une gauche dite « laxiste et radicale » en matière de sécurité et d’immigration.

C’est un pays divisé et traversé par des théories du complot qui est allé aux urnes mardi, alors que plane encore l’ombre de l’ancien président Donald Trump, qui pourrait sauter à nouveau dans l’arène lors des présidentielles de 2024.

Celui-ci a été présent lors des élections de mi-mandat et a promis cette semaine « une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago ».

Mercredi marque le début de la campagne présidentielle, croit Christophe Cloutier-Roy. « Il est en bonne posture pour gagner la nomination républicaine, mais des gens risquent de se présenter contre lui. Par exemple, le gouverneur Ron DeSantis, qui a facilement gagné son élection à ce poste. » Mais il rappelle que Trump reste un candidat « assez impopulaire » auprès de l’électorat général. « Ce n’est pas nécessairement un candidat très fort pour le parti républicain », affirme-t-il, en ajoutant qu’il faut s’attendre à une élection serrée en 2024.

Selon une analyse du Washington Post, ils sont par ailleurs près de 300 candidats républicains à être convaincus qu’il y a eu fraude électorale lors du scrutin de 2020, qui a chassé le controversé milliardaire du pouvoir. Certains pourraient se retrouver en position d’autorité pour la certification officielle du vote dans deux ans, ce qui suscite une certaine inquiétude.

Des conservateurs américains, Donald Trump en tête, ont d’ailleurs dénoncé mardi des incidents techniques localisés survenus dans des bureaux de vote, l’ancien président américain allant jusqu’à appeler ses partisans à « contester » les résultats.

L’organisation indépendante Vote.org a confirmé dans un communiqué l’existence de « problèmes techniques des machines à voter dans certains États », tout en soulignant que les autorités faisaient « tout pour […] s’assurer que les électeurs ont d’autres options pour déposer leur bulletin de vote aujourd’hui ».

Plusieurs référendums

Cent trente-six référendums ont également été tenus à travers le pays sur des questions comme les armes à feu, la légalisation de la marijuana et, surtout, l’avortement, à la suite de l’invalidation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême. La décision de bannir ou de légaliser l’avortement est maintenant entre les mains des États, et cinq d’entre eux ont demandé à leurs électeurs de trancher sur le sujet.

Les regards sont particulièrement tournés vers le Michigan, où le droit à l’avortement pourrait être garanti dans la Constitution de l’État, ainsi que le Kentucky, qui veut de son côté faire l’inverse et ne pas protéger ce droit.

