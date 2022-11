Les républicains en rangs serrés derrière les candidats du trumpisme

Venant d’un responsable du Parti républicain, l’explication a de quoi surprendre. « Nous sommes arrivés au cinquième stade du deuil et de la douleur : l’acceptation [qui succède au déni, à la colère, au marchandage et à la dépression] », résume dans son bureau Bryan C. Williams, président du parti dans le comté de Summit en Ohio.

« Il est minuit moins une. Ce n’est plus le temps des reproches, mais celui de passer à l’action. Dans tous les États, tous les sièges sont importants pour nous donner une victoire. Alors, qu’on aime le candidat républicain ou pas qui s’y présente, il reste toujours le meilleur choix face à un démocrate. »

À la veille du scrutin de mi-mandat qui se tient mardi aux États-Unis, les doutes et le scepticisme exprimés par des membres de l’establishment du Parti républicain face à plusieurs candidats choisis par Donald Trump dans une poignée d’États clés ne semblent désormais plus être d’actualité. Un changement de ton qui accompagne l’avance du parti vers une reprise de plus en plus possible du contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat à Washington. La perspective va compromettre la suite du programme politique de Joe Biden.

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

Au New Hampshire, le gouverneur républicain, Chris Sununu, vient d’illustrer la tendance en appuyant la semaine dernière le candidat controversé Don Bolduc au poste de sénateur de l’État, et ce, après l’avoir traité, il y a deux mois à peine, « d’extrémiste des théories du complot ».

« Don et moi n’étions pas d’accord pendant la primaire [républicaine] », a déclaré Sununu. Le gouverneur soutenait un candidat plus modéré. « Mais je vais soutenir le ticket républicain parce que les questions sur lesquelles les gens votent sont l’inflation, les prix de l’essence, celui du mazout, qui montent en flèche ici dans le New Hampshire et causent une préoccupation majeure », a-t-il résumé sur les ondes de NBC.

Le Parti républicain, ce n’est plus un parti qui fait de la politique, c’est un parti qui fait dans l’immoralité

Bolduc, un vétéran de l’armée américaine, s’est imposé dans la course en portant le message fallacieux de Donald Trump sur le vol des élections de 2020 et en mettant en avant une approche radicale contre l’avortement. Il y a deux semaines, il a dénoncé la présence de litière pour chat dans une école de son État pour les élèves qui, selon lui, avaient choisi comme identitécelle d’un chat. L’école a démenti l’information. Il cherchait à attiser par ce récit délirant, repris par plusieurs candidats républicains durant la campagne, les braises sur le débat portant sur la diversité sexuelle, devenu l’arme des républicains dans leur guerre culturelle menée contre les démocrates.

En fait, et tristement, cette litière est stockée dans les écoles d’un seul district du Colorado, celui touché par le massacre à la Columbine High School en 1999, en cas de confinement à l’intérieur des classes engendré par une fusillade — et elles sont nombreuses aux États-Unis en milieu scolaire — comme substitut aux toilettes.

Contrôle de la « qualité »

En août dernier, le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, avait minimisé les attentes de son parti sur la reprise du Sénat, en dénonçant la « qualité des candidats qui ont beaucoup à voir avec le résultat », a-t-il dit lors d’un lunch organisé par une chambre de commerce du nord du Kentucky, sans toutefois nommer les choix, discutables pour plusieurs au sein du parti, faits par l’ex-président lors des primaires.

Ted Budd, candidat au Sénat en Caroline du Nord, adoubé par Donald Trump, en faisait partie, regardé de haut par la direction du parti de l’État en raison de sa faiblesse face à la démocrate Cheri Beasley, ex-juge de la Cour suprême locale. Mais depuis, les sénateurs Lindsey Graham de la Caroline du Sud, Tom Cotton de l’Arkansas et Ted Cruz du Texas sont venus dernièrement faire campagne pour lui.

Le même scénario s’est produit pour J. D. Vance en Ohio, pour Herschel Walker en Géorgie ou encore pour Mehmet Oz en Pennsylvanie, des figures abrasives perçues pour le parti comme des maillons faibles dans la course, en raison de leur connivence avec Trump et surtout avec ses théories complotistes qui cherchent à miner la confiance du public dans le processus électoral américain.

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

Le mois dernier, la sénatrice Marsha Blackburn, du Tennessee, est venue faire campagne pour Walker, à Dalton dans le nord de la Géorgie, pour soutenir l’ex-joueur de football rattrapé par son passé en pleine campagne : l’homme, qui prétend s’être lancé en campagne à l’appel de Dieu, est un fervent opposant à l’avortement, y compris en cas de viol et d’inceste. Le hic ? Une de ses ex-compagnes a affirmé qu’il avait payé pour qu’elle se fasse avorter. Sur les réseaux sociaux, son fils Christian est même venu dénoncer le comportement de son père, le qualifiant de « menteur ».

À la dernière mesure de l’opinion, le site FiveThirtyEight accorde désormais 83 % de chance aux républicains pour la reprise de la majorité à la Chambre des représentants et55 % pour celle du Sénat.

Les courses pour les sièges de sénateur restent toujours impossibles à prédire en Géorgie, en Pennsylvanie, au Nevada et en Arizona. Les démocrates vont devoir remporter trois de ces quatre sièges pour maintenir leur minuscule majorité et limiter les pots cassés.

Candidats discutables

Dans la course pour les postes clés à Washington, mais aussi pour plusieurs fonctions dans les gouvernements locaux (gouverneur, secrétaire d’État, lieutenant-gouverneur, procureur général), près de 300 candidats républicains contestent ouvertement la légitimité du scrutin de 2020, croient qu’une fraude électorale est à la base de la victoire des démocrates il y a deux ans ou ont tenté de faire annuler le dernier scrutin présidentiel, a recensé le Washington Post. S’ils sont élus, plusieurs vont se retrouver en position d’autorité pour l’organisation des prochaines élections au pays et pour la certification officielle du vote lors de la prochaine présidentielle de 2024.

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

« En fin de compte, notre objectif est de gagner la majorité. Et j’ai l’impression que beaucoup de ces préoccupations ont été reléguées au second plan alors que nous avançons vers ce but », a résumé Steven Law qui dirige le Senate Leadership Fund, organe financier de la campagne sénatoriale des républicains et proche de Mitch McConnell, cité par l’Associated Press.

« Le Parti républicain, ce n’est plus un parti qui fait de la politique, c’est un parti qui fait dans l’immoralité », a résumé samedi Brandy Gore, venue de la ville de King of Prussia, dans la proche banlieue ouest de Philadelphie, pour assister à un grand rassemblement démocrate mettant en vedette Joe Biden et Barack Obama. « On ne peut pas balayer sous le tapis tout ce qui est en jeu dans cette campagne : le droit de vote, le droit des femmes, la vie des Afro-Américains, la démocratie, la sauvegarde de l’environnement, la défense de la protection sociale, de la couverture médicale… »

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

« C’est une période dangereuse pour le pays, a ajouté son amie Robin Holden-Boyd, membre du Congrès national des femmes afro-américaines. Après les insurgés, c’est le fascisme qui se présente désormais à la porte du Capitole et, si ce fascisme gagne, nous allons tous perdre nos libertés. »

Signe d’une ferveur électorale pour des élections de mi-mandat, lundi, plus de 40 millions d’Américains avaient déjà exprimé leur choix par anticipation, indiquait le site TargetEarly. C’est 3 millions de plus que lors des mêmes élections en 2018, mais toujours bien moins que lors de la présidentielle de 2020, où 89 millions de citoyens avaient alors voté dans les jours précédant le scrutin.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.