Après l’ouragan «Ian», une tempête pro-choix peut-elle frapper la Floride?

Du bureau de la marina de Camille Lumbert, à Fort Myers Beach, il ne reste plus qu’une fondation et quelques piliers soutenant désormais un toit sommaire, sous lequel la gérante des lieux s’abritait la semaine dernière, tout en regardant parfois autour d’elle le paysage apocalyptique qui est apparu il y a plus d’un mois après le passage de l’ouragan Ian dans ce coin de la Floride.

« On vit encore dans l’incertitude des permis, des matériaux, de la suite », dit-elle, le ton calme et le sourire fragile. « Mais au moins, on a retrouvé l’électricité, il y a quelques jours. »

À un jet de pierre d’elle, une poignée de yachts projetés sur la route 865 par la violence des vents attendaient toujours d’être remis à l’eau, entourés d’amoncellement de sacs de déchets, de tôle déchirée, de résidus de déconstruction, de meubles et de matelas détruits par l’ouragan et ses trombes d’eau.

« On est habitués à vivre avec ça, admet Camille Lumbert. Mais c’est de pire en pire. Les phénomènes climatiques extrêmes s’accumulent. Régulièrement, des tonnes de poissons morts échouent sur les plages à cause du changement de la qualité de l’eau et des marées rouges provoquées par des algues toxiques. Avec les ouragans, ça commence à devenir fou. Assez pour faire prendre conscience aux gens d’ici des changements climatiques ? » se demande la jeune fille de 21 ans. « Je l’espère. Mais quand même, vous savez, c’est la Floride ici. »

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

État pivot, historiquement à l’humeur changeante entre démocrate et républicain, la Floride pourrait bien en effet lors des élections de mi-mandat qui vont se tenir la semaine prochaine confirmer son enracinement durable dans le conservatisme républicain. À quelques jours du scrutin, les sondeurs prédisent toujours les victoires du gouverneur Ron DeSantis — figure ascendante de la droite radicale américaine et solide aspirant à la présidence des États-Unis — et du sénateur républicain Marco Rubio, dans la course pour leur réélection. Et les deux font campagne depuis plusieurs mois loin des questions environnementales qui pourtant touchent durement ce coin des États-Unis.

« Le paysage politique est en train de changer, commente en entrevue le politicologue Aubrey Jewett professeur à la University of Central Florida. Donald Trump a remporté la Floride en 2016, avec 1 % d’avance, mais il y a deux ans, tout en perdant la présidence, il a encore renforcé ses appuis ici avec une avance de 3 % sur Joe Biden. Oui, les deux courses pour les postes de gouverneurs et de sénateur restent serrées. Mais traditionnellement, lorsque cela se produit, à la fin ce sont toujours les républicains qui gagnent », poursuit Aubrey Jewett.

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

Les démocrates tentent de renverser la tendance en misant sur la commotion créée au sein de la frange progressiste de la population, ici comme ailleurs, par la décision de la Cour suprême des États-Unis de rejeter l’arrêt Roe v. Wade en juin dernier. Cela a ouvert la porte à travers le pays à l’adoption de politiques restrictives sur l’accès à l’avortement dans plusieurs États. La Floride, qualifiée pourtant par plusieurs ici de « sanctuaire dans le Sud » pour les femmes cherchant à interrompre une grossesse, n’y a pas échappé.

Sous la houlette de Ron DeSantis, l’État a fait passer une loi qui interdit les avortements après 15 semaines — contre 24 avant —, y compris dans les cas de viol, d’inceste et de trafic humain. Les médecins pourraient aussi être tenus criminellement responsables de tout acte médical effectué en dehors de ce nouveau cadre.

À la croisée des choix

« L’inquiétude est très forte au sein des défenseurs du droit à l’avortement, et ils sont mobilisés pour amener les gens à voter pour le protéger », résume Melba Pearson, avocate militant au sein du bureau Floridian de l’American Civil Liberties Union et professeur de droit à la Florida International University. « Il est possible que cette question interpelle beaucoup les femmes des banlieues, qui votent normalement plus pour les républicains et qui pourraient cette fois opter pour les démocrates afin de préserver la liberté de choisir et de disposer de leur corps. Mais il faut admettre que le sujet a perdu un peu en importance dans l’opinion publique depuis quelques semaines, dépassé par d’autres préoccupations telles que le prix élevé de l’essence, l’inflation et d’autres problèmes de “table de cuisine” qui ne jouent pas en faveur des démocrates. »

« Les républicains sont très bons pour exploiter la peur et l’insécurité », commente BilleeBussard, ex-journaliste de la région de Jacksonville venue préparer une campagne de porte-à-porte dans le bureau local des démocrates. « Mais on pourrait être surpris par un plus fort taux de participation d’électeurs mobilisés par une autre peur, celle de perdre le droit à l’avortement ici. Je ne peux pas imaginer qu’une électrice, tant républicaine que démocrate, qui a une fille, qui a des femmes dans sa famille, puisse voter pour un parti qui propose de réduire à ce point le droit des femmes. Cela est inconcevable pour moi. »

Inconcevable ? Pas pour Angelica Pacheco, candidate républicaine au conseil municipal de Hialeah au nord de Miami, rencontrée aux abords d’un bureau de vote par anticipation où elle était venue faire campagne la semaine dernière, en affichant fièrement son attachement à Donald Trump. « Quand il se représentera à la présidence, je commencerai à me réjouir », a-t-elle dit.

Et puis la conversation s’est poursuivie : « Ma position sur l’avortement ? J’ai eu cinq enfants. Cela répond à la question, a-t-elle dit. Ça n’a pas toujours été facile, mais je m’en suis sortie, et tout le monde peut le faire. Être une mère, cela fait partie de la nature humaine. Il faut protéger ça. »

« Le droit à l’avortement en Floride pourrait être perdu de manière durable, dit Aubrey Jewett. C’est une question très importante, mais dont l’effet sur le vote est devenu incertain. »

Les républicains de la Floride se font en effet de moins en moins entendre sur la question dans les derniers miles de cette campagne, préférant surtout mettre l’accent sur l’inflation et ses conséquences dont ils cherchent à tenir Joe Biden directement responsable.

« Les gens ne veulent pas plus d’avortement ou plus de changement climatique [sic] », a résumé un animateur d’une station de radio d’opinion conservatrice de la région de Tampa, au début de la semaine. « Ils veulent payer leur essence moins cher et retrouver des produits à l’épicerie à des prix abordables. »

Guerre culturelle

Marco Rubio, lui, a décidé surtout de nourrir la guerre culturelle lancée contre les démocrates depuis plusieurs années par l’extrême droite américaine, pour accroître son avance sur son opposante, Val Demings, ex-cheffe de police d’Orlando et conserver son siège au Sénat à Washington. Une des publicités télévisées du politicien résume la stratégie qui vise à politiser éducation, crime, sexe et immigration. « La gauche radicale va détruire les États-Unis si on ne l’arrête pas », expose-t-il. « Ils endoctrinent les enfants et essayent de changer nos garçons en fille. Ils permettent aux immigrants illégaux et à la drogue de déferler sur l’Amérique. Et si vous réagissez, ils vous bannissent des réseaux sociaux et ils vous qualifient de raciste », ajoute l’élu en se plaçant en défenseur des valeurs républicaines et des libertés.

« Le Parti républicain a toujours été pour moins de contrôle du gouvernement, et il est paradoxalement en train de renforcer la présence de ce gouvernement dans la vie quotidienne et intime des citoyens », déplore Lara Bailey, infirmière à la retraite et ex-républicaine faisant désormais campagne pour les démocrates à Jacksonville. « Et leur rage devient de plus en plus préoccupante. »

En mars dernier, Ron DeSantis a réussi à faire passer une loi visant à interdire aux professeurs de parler d’identité sexuelle de la garderie à la troisième année du primaire et à accorder désormais des droits aux parents pour contester la présence de certains livres dans les bibliothèques des écoles. Cette législation est contestée devant les tribunaux par des parents et des élèves qui dénoncent son caractère discriminatoire, tout comme la censure guidée par des valeurs d’extrême droite qu’elle induit.

À Fort Myers Beach, au début de la semaine, Ann Thompson, préférait se tenir loin de ces tempêtes politiques en cours, après avoir subi l’ouragan Ian et ses dommages qu’elle était en train de ramasser, résignée et même souriante, autour de sa maison. « L’air climatisé va être réinstallé demain. Ça devrait aider à contrôler la propagation de la moisissure, a-t-elle dit. On a eu 8 pieds d’eau dans le garage, et le toit s’est envolé. »

« La campagne en cours ? J’ai décidé de me placer dans le camp des ignorants pacifiques. Je ne veux plus penser à la politique. Avec les fausses nouvelles, avec Internet, c’est trop déprimant. » Mais avant de partir, elle finira par s’engager. Un peu. « Ici, tout le monde vote pour les républicains. Et Ron DeSantis, finalement, on l’aime bien. »

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.