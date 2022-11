Les effets pervers du «grand mensonge» de Donald Trump

« Qui est déjà allé voter par anticipation ? » C’est la question qu’a posée en arrivant sur la scène le candidat républicain au Sénat Herschel Walker à ses partisans réunis dans la petite ville de Dalton, au nord d’Atlanta, le mois dernier. Une poignée de mains, timides, se sont levées dans la foule.

La veille, à Dallas, en Géorgie, la démocrate Stacey Abrams, en campagne pour déloger le gouverneur de l’État, Brian Kemp, avait posé la même. Et les militants, dans une grande majorité, lui ont confirmé avoir déjà exercé leur droit de vote.

Deux instants. Deux images. Une histoire : à l’approche du scrutin du 8 novembre prochain aux États-Unis, l’électorat démocrate semble bel et bien mobilisé pour empêcher la vague rouge, de la couleur du Parti républicain, qui, selon plusieurs sondeurs, devrait déferler sur la Chambre des représentants et sur le Sénat, ce qui mettrait en péril le programme politique de Joe Biden pour les deux prochaines années.

Mais le scénario a toujours sa part d’incertitude pour le parti de Donald Trump qui, après des mois passés à soulever des doutes, sans fondement, sur la fiabilité du système électoral américain, se retrouve désormais à devoir faire campagne dans un climat de suspicion qui pourrait finir par jouer contre lui.

En Géorgie, le deuxième tour des élections sénatoriales, au début de 2021, a coûté les sièges aux républicains Kelly Loeffler et David Perdue, saisis par les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff. Et pour Jon Green, du Network Science Institute de la Northeastern University, c’est en partie en raison d’un plus faible taux de participation des partisans de Donald Trump, assommés dans les mois précédents par les théories complotistes du populiste sur les élections, selon lui. Sa recherche vient d’être publiée dans les pages de la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

« Les allégations de fraude et la manière dont elles ont circulé après la présidentielle expliquent en partie nos résultats sur la baisse du taux de participation des républicains, dit M. Green, joint par Le Devoir. Mais il est délicat de prédire si la chose va se répéter lors des élections de mi-mandat, surtout dans les États où ce message semble moins résonner et où les candidats ont pris leurs distances avec l’ex-président. »

Dimanche, à moins de dix jours du scrutin, 20,7 millions d’électeurs s’étaient déjà prévalus de leur droit de vote. Les démocrates représentent plus de 50 % de ces citoyens hâtifs, soit presque autant qu’en 2020. Les républicains en représentent 39 %, le reste allant dans le camp des indépendants.

En Floride, l’État le plus populeux du pays, la semaine dernière, 1,9 million de personnes s’étaient déjà présentées aux urnes, ce qui marque une croissance du vote par anticipation cette année, tant chez les démocrates — +53 % par rapport à 2018 — que chez les républicains (+31 %), selon les données gouvernementales. Des républicains qui se retrouvent pourtant, ici comme ailleurs, à naviguer entre les appels contradictoires de leurs dirigeants.

« C’est mieux de voter le jour de l’élection, a assuré Donald Trump lors d’un rassemblement politique tenu dans la ville rurale de Minden, au Nevada, en octobre dernier, tout en maintenant ces accusations de fraude, en contradiction avec les faits. Ils peuvent moins tricher comme ça », a-t-il ajouté. L’appel au vote le jour du scrutin est également claironné dans plusieurs États pivots, comme l’Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie, par ses partisans de la frange radicale du parti, qui entretiennent une crainte maladive envers les machines à voter, dont la fiabilité a été plusieurs fois démontrée lors des dépouillements judiciaires effectués après la défaite du populiste.

Le « mirage rouge »

La stratégie, si c’en est une, est risquée, estime en entrevue le juriste Michael R. Dimino, professeur de droit à la Widener University en Pennsylvanie. « La dernière chose que les républicains veulent, c’est que leurs partisans ne puissent pas voter, parce qu’ils ont refusé de le faire par anticipation et pourraient ne pas pouvoir se rendre aux urnes le jour du scrutin. »

Mais elle pourrait aussi finir par recréer le « mirage rouge », le soir du vote, sur lequel les républicains se sont appuyés pour partir en guerre contre une fraude imaginaire et adopter des lois visant à restreindre l’accès aux urnes à l’électorat naturel des démocrates dans plusieurs États.

Mirage rouge ? En étant surreprésenté le jour du scrutin, le vote républicain a tendance à apparaître en premier, lors du dévoilement des résultats, avant d’être nuancé, parfois au profit des démocrates, par le dépouillement du vote par anticipation — qui, dans plusieurs États, se joue après la fermeture des bureaux de vote.

Cela ouvrirait alors la porte aux contestations et viendrait entretenir le mythe d’une vague de fraude, sur laquelle l’ex-président et ses partisans cherchent désormais à surfer pour miner la confiance du public dans l’appareil démocratique américain.

« Nous devons nous préparer à ce scénario, laisse tomber Bee Nguyen, jeune députée géorgienne, étoile montante au sein du Parti démocrate et candidate au poste de secrétaire d’État de la Géorgie, rencontrée par Le Devoir dans la région d’Atlanta. Les résultats vont encore être contestés sur la base d’une fraude inventée. »

Elle ajoute : « Notre démocratie est fragile. Nous avons été témoins pour la première fois dans l’histoire de notre pays d’un président qui a refusé le transfert pacifique du pouvoir, et on voit que les républicains continuent de le soutenir et d’imposer l’emprise de théories complotistes, de la désinformation sur notre démocratie, qui va certainement se poursuivre avec le même cynisme. »

Et ce cynisme inquiète les Américains qui, tout en pensant dans une proportion de 75 % que leur vote va être correctement comptabilisé, restent préoccupés à 67 % par la contestation postélectorale qui pourrait amener des extrémistes à sombrer dans la violence au lendemain du vote, insatisfaits du résultat formulé par les urnes, indique un sondage Reuters-IPSOS dévoilé la semaine dernière.

Au début de l’année, un coup de sonde lancé par la University of Maryland pour le compte du Washington Post a révélé que 34 % des Américains considéraient comme justifiée la violence contre le gouvernement. Ce taux est en croissance au pays depuis 1995, mais grimpe de manière rapide depuis 2015 et l’arrivée de Donald Trump dans la joute politique au pays.

« Ce n’est pas de la violence, c’est la défense de notre liberté, a résumé samedi dernier le jeune Raphael Perez, républicain venu voter par anticipation dans la ville de Hialeah, au nord de Miami, un bastion républicain dans un comté encore démocrate, où la campagne en cours se fait surtout entendre ici dans l’espagnol de la majorité de personnes d’origine ou d’ascendance cubaine qui y résident. Oui, il y a eu de la fraude en 2020. Non, Biden n’est pas un président légitime. Et si ça doit se produire à nouveau, les gens vont réagir pour se défendre contre cette tyrannie. »

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.