«The Trump Tapes»: dans la psyché de Donald Trump

La scène se joue en mars 2016, au commencement de la campagne électorale qui a mené Donald Trump au pouvoir. À la surprise générale.

Assis dans une salle de conférences du Trump International Hotel alors en construction sur l’avenue Pennsylvania à Washington, à un jet de pierre de la Maison-Blanche, le journaliste du Washington Post Bob Woodward, devenu une légende pour avoir mis au jour le scandale du Watergate dans les années 1970, passe en revue avec le populiste les présidences passées.

« Pourquoi Nixon a-t-il échoué ? » demande-t-il à son interlocuteur. « À cause de vous », répond Donald Trump, en riant. « Non. Il a été responsable de son propre destin », rétorque le journaliste. Un destin accéléré par « le Parti républicain, lui-même, qui a fini par se distancier de lui », ajoute-t-il.

À quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, sur lesquelles l’ex-président déchu impose toujours sa marque, le journaliste d’enquête a décidé de s’inviter la semaine dernière dans la campagne en diffusant The Trump Tapes. Bob Woodward’s Twenty Interviews with President Donald Trump. Le livre audio de plus de 11 heures rassemble une vingtaine d’entrevues réalisées avec le républicain avant et pendant sa présidence. Le titre fait référence aux « White House Tapes », enregistrement de conversations au sein du bureau ovale qui ont contribué à la chute de Nixon.

Crus, remplis de colère, de ressentiment à l’endroit des démocrates et des médias et de commentaires surréels sur la manière dont le populiste a mené tant la crise de la COVID-19 que les politiques étrangères du pays, ces « Trump Tapes », n’incriminent pas l’ex-président, contrairement à ceux de l’époque de Nixon.

Mais, au bout du compte, ils tracent les contours d’un homme enclin à déformer la réalité pour mieux nourrir sa rage, que Woodward a qualifié, en conclusion de son livre Fear, d’« inapte » à la fonction de président des États-Unis. En 2022, le journaliste va désormais plus loin en conclusion de son livre audio. « Trump est un danger sans précédent, dit-il. Les faits démontrent maintenant qu’[il] a mené, et continue de mener, un complot séditieux pour faire annuler les élections de 2020, qui est en fait un effort pour détruire la démocratie. »

« La valeur documentaire de ces enregistrements est sans doute inférieure à ceux de la Maison-Blanche [sous Nixon], commente en entrevue au Devoir le juriste Joshua Dressler, professeur émérite de droit à l’Ohio State University et spécialiste du Watergate. À l’époque, il y avait beaucoup moins de preuves solides sur l’implication de Nixon dans le Watergate jusqu’à ce que les bandes soient découvertes et rendues publiques. Aujourd’hui, nous disposons de beaucoup d’informations sur [les crimes et malversations que Trump est soupçonné d’avoir commis]. Entendre sa voix ajoute de la puissance à ces dossiers, mais sans que cela soit aussi percutant qu’au temps de Nixon. »

Kim Jong-un et COVID-19

Dans les oreilles, cette voix se fait entendre par exemple pour vanter la « grande relation » qu’il a développée avec le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, dont l’ex-président vante l’intelligence à Woodward en parlant sans cesse des « lettres fantastiques » que le leader d’un des pays les plus fermés du monde lui a envoyées.

Quand le journaliste lui demande de détailler ses conversations avec Kim Jong-un, Trump dit :

« Il a parlé de son bouton sur son bureau [pour déclencher une attaque nucléaire]. Je lui ai dit que mon bouton à moi était plus gros que le sien et que le mien fonctionnait. Quelque chose comme ça », dit-il depuis le bureau ovale.

Et « pour quelle raison avez-vous insisté pour le rencontrer », demande le journaliste ? « Ça a été fait pour… qui sait ? Ça a été fait par instinct », sans stratégie, sans vision, ce qui a effrayé d’ailleurs à l’époque ses conseillers à la sécurité nationale. La tentative de Trump de dénucléariser la Corée du Nord n’a jamais réussi.

Sur la pandémie de COVID-19, Trump passe son temps à se poser en victime, de la Chine, des médias qui ne le comprennent pas, tout en affirmant « être le seul » à avoir pris les bonnes décisions pour faire face à la menace.

On apprend que, dès janvier, il savait qu’il allait devoir faire face à« la plus grande menace en matière de sécurité », lui avaient dit ses conseillers. Face à ces alertes, il n’a jamais développé de plan, allant même jusqu’à affirmer à Woodward qu’il ne voulait pas le faire à l’époque, car « personne ne s’en serait souvenu lors de l’élection » présidentielle qui arrivait neuf mois plus tard. Plus de 400 000 Américains ont perdu la vie en raison du coronavirus.

« L’électorat qui le suit ne devrait pas être troublé par ces enregistrements, dit le politicologue Marc Selverstone de la University of Virginia. Les sondages confirment une grande stabilité de sa base, peu importe ce qu’il dit et le caractère incendiaire de ses propos. »

« Trump a traité sa présidence comme ses propriétés, dit Woodward dans le livre. Tout est à moi. Et je fais ce que je veux. S’il revient en 2024, il va régler des comptes. »

Et l’attaque du Capitole par ses partisans, les affirmations erronées qu’il continue de faire sur le vol des élections de 2020, les documents secrets qu’il conserve illégalement dans sa résidence de Mar-a-Lago, tout comme ces enregistrements, n’y changeront sans doute rien.

« En août 2022, Trump avait un plus grand groupe de partisans, de loyalistes et de collecteurs de fonds que n’importe quel autre politicien dans le pays. Il a une machine politique incomparable, dépassant celle de Joe Biden », conclut le journaliste d’enquête.

Sur les ondes de Fox News, l’ex-président a qualifié Woodward de « très sordide » après la sortie du livre audio et a menacé de la poursuivre en justice. Non pas pour des inexactitudes que contiendraient ces Trump Tapes, mais parce qu’il estime être aussi le propriétaire de ces bandes et veut profiter lui aussi des revenus.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.