Les acquis démocrates en Georgie confrontés à la réalité des «midterms»

« Si les démocrates remportent les prochaines élections, ils vont détruire notre pays, détruire nos familles, détruire nos valeurs. J’ai peur. Vous avez vu comment les États-Unis ont changé depuis deux ans, comment ils ont forcé les gens à prendre des vaccins. Ce n’est plus une simple élection. C’est une question de résistance. »

Sur le stationnement d’un marchand de revêtement de sol et de tapis de la petite ville de Dalton, dans le nord de la Géorgie, Suzanne Foster avait l’émotion à fleur de peau la semaine dernière en parlant politique à l’approche du scrutin de mi-mandat du 8 novembre prochain.

Mais la jeune entrepreneure gardait malgré tout le sourire après avoir, quelques minutes plus tôt, avec une poignée d’autres républicains convaincus, assisté sur ce même stationnement à un discours passionné de son candidat au Sénat, Herschel Walker, vedette du football américain devenu figure montante du trumpisme dans cet État du sud.

« Vous avez vu comme il est solide. Nous allons tout faire pour l’envoyer à Washington nous représenter, a-t-elle ajouté. Et Dieu va nous aider. »

À plus d’une semaine du scrutin, la campagne électorale semble gagner en intensité en Géorgie, où les républicains espèrent déloger le sénateur démocrate Raphael Warnock, un pasteur originaire du sud de l’État, dans l’espoir de retrouver une majorité au sein de la Chambre haute du Congrès. Le scrutin demeure aussi un test important pour les démocrates qui y ont accru leurs appuis dans les dernières années, faisant basculer l’État dans leur camp en 2020, au profit de deux sénateurs, Jon Ossoff et Raphael Warnock, mais également de Joe Biden. La Géorgie lui a ouvert la porte de la Maison-Blanche, après l’avoir fait pour la dernière fois pour un démocrate en 1992 lors du premier mandat de Bill Clinton.

« La Géorgie est devenue bleue [la couleur des démocrates], résume en entrevue la politicologue Jelena Subotić, professeure à la Georgia State University. La question est maintenant de savoir si elle peut le rester. »

Les derniers sondages livrent une réponse mitigée, en exposant une légère avance en faveur du démocrate Warnock en poste au Sénat, mais un écart de plus de six points au profit du gouverneur Brian Kemp sur sa rivale démocrate, Stacey Abrams. L’ex-représentante de la Géorgie au Congrès de 2007 à 2017 et figure présidentiable du camp démocrate tente cette année de déloger le républicain pour la deuxième fois et, ainsi, devenir la première femme afro-américaine à diriger cet État, après sa défaite en 2018.

« Nous sommes entrés sur un terrain incertain », résume en entrevue au Devoir Bob Christian, candidat démocrate au poste de représentant du sixième district de l’État, qui comprend une partie des anciennes terres de Newt Gingrich, architecte du radicalisme des républicains, dont Donald Trump a hérité. « Mais il ne faut pas sous-estimer la nouvelle voix de la Géorgie qui est devenue plus démocrate qu’on le croit. On nous menaçait d’une vague rouge [la couleur des républicains] en 2020, et ça ne s’est pas produit. Est-ce que ce sera la même chose cette année ? Nous allons voir. Est-ce que le bleu va s’intensifier au prochain cycle électoral [soit en 2024] ? Je parie que oui. »

L’enjeu de l’avortement

Dans une élection qui tend historiquement à défavoriser le parti au pouvoir, les démocrates espèrent gros pour se maintenir en poste et peut-être conquérir d’autres sièges de la politique locale, en misant sur les craintes perceptibles au sein de la population quant aux menaces que font peser les républicains sur la démocratie et sur le droit des femmes en matière d’avortement.

« Il a fallu un homme pour nous enlever ces droits, a lancé la semaine dernière Stacey Abrams lors d’un rassemblement politique dans le nord de la capitale, en ciblant son opposant Brian Kemp. Il va falloir une femme pour les restaurer. »

« Je sens, autour de moi, que les femmes sont davantage mobilisées pour aller voter cette année et s’assurer que les démocrates aient une majorité nécessaire pour protéger, dans une loi fédérale, l’accès à l’avortement partout au pays, laisse tomber Marina Freudzion, jeune mère de famille venue se prévaloir de son droit de vote par anticipation dans un bureau dans la région d’Atlanta. Et c’est quelque chose qui s’est intensifié après les révélations faites sur Herschel Walker. »

Révélations ? Le candidat de l’extrême droite et du populisme qui fait campagne en insistant sur sa foi, en se posant en « guerrier préparé par Dieu pour entrer au Sénat » et en condamnant l’avortement, y compris pour des raisons médicales ou après un viol, s’est fait rattraper par son passé en pleine campagne électorale. Une ex-petite amie a assuré qu’il l’avait forcée à mettre fin à une grossesse en 2009 et qu’il avait même payé pour cet avortement. Elle a déposé comme preuves la copie d’un chèque de 700 dollars de M. Walker, un reçu de la clinique d’avortement et une carte de « bon rétablissement » signée par le républicain, a rapporté The Daily Beast.

Mercredi, une nouvelle ex du candidat a également tenu à dénoncer l’hypocrisie du trumpiste, en l’accusant d’avoir agi de la même manière en 1993. Il y a quelques jours, un des fils du candidat a publiquement qualifié son père de « menteur ».

« On ne sait même pas si c’est vrai, a commenté cette semaine LuGina Brown, organisatrice politique pour les républicains dans le comté de Floyd, rencontrée dans la ville de Rome, pour restaurer l’image de son candidat. Et puis, ce sont des choses personnelles. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. »

« Sur le plan personnel, Herschel Walker est tout aussi problématique que Trump. Et c’est une chance pour les démocrates, qui pourraient aller chercher le vote des femmes républicaines modérées, rebutées par l’ex-président, comme ils l’ont fait en 2020, et garder ainsi le contrôle du Sénat », dit Jelena Subotić.

Mobilisation significative

Signe d’une mobilisation exacerbée par les enjeux liés à la protection de la démocratie, à l’avortement ou encore à l’accès aux urnes — menacées de manière systématique par les élus républicains à chaque scrutin —, sept jours à peine après le début du vote par anticipation, près de 1,4 million d’électeurs — sur les 7,7 millions inscrits sur les listes — avaient déjà exprimé leur choix. Ce vote est généralement plus enclin à soutenir les démocrates. Les républicains, quant à eux, votent plus souvent le jour du scrutin. C’est un niveau équivalent aux élections présidentielles de 2020.

« Plus ils essayent de nous empêcher d’aller voter, et plus cela nous convainc de sortir pour le faire, a résumé mercredi Michael Gordon, un pompier à la retraite rencontré dans le quartier historique de Savannah, dans le sud profond de l’État. Chacune de leur attaque s’accompagne d’une contre-attaque de notre part, a ajouté l’Afro-Américain. Là, on est en train de les mettre en échec. Et le 8 novembre, on va les faire mats. »

« Il y a eu une augmentation substantielle des nouvelles inscriptions sur les listes électorales à la suite du renversement par la Cour suprême de l’arrêt Roe vs Wade sur l’avortement en juin dernier, fait remarquer Joseph Watson, spécialiste de la communication politique à la University of Georgia. Si bon nombre de ces électeurs s’opposent à cette décision, ils devraient voter contre les candidats républicains pro-vie, et cela pourrait augmenter la participation et le vote démocrate au-delà de ce que les sondages peuvent actuellement suggérer. »

Depuis 2018, 1,6 million d’habitants de la Géorgie sont sortis de leur mutisme électoral en s’inscrivant sur les listes électorales. La plupart sont issus des groupes soutenant davantage les démocrates, comme les Afro-Américains, les jeunes urbains de moins de 35 ans et ceux qui ont déménagé en Géorgie en provenance de régions urbaines ou suburbaines d’autres États. Cela porte à 95 % la part des citoyens en âge de voter désormais enregistrés pour le faire, selon la Commission fédérale d’aide aux élections.

« Je suis sûr qu’on va rester bleu cette année, et pour quelques années encore, a dit Samuel Rawls, employé d’une compagnie aérienne croisé dans le comté de Fulton, où Donald Trump a cherché, en 2020, à inventer des voix pour se fabriquer une victoire dans l’État. Mais cela reste la Géorgie, avec sa manière d’être. Les républicains y sont encore très ancrés, dans certaines régions, à l’extérieur des villes. L’état d’esprit est plus rouge, toujours derrière Donald Trump, malgré tout. Et l’on peut se faire surprendre. »

Un état d’esprit résumé par Jim Tully, président du Parti républicain du comté de Paulding venu manifester, avec rage et colère, dimanche dernier devant un rassemblement démocrate tenu dans le théâtre de la petite ville de Dallas, au nord d’Atlanta.

« Cette élection, c’est littéralement une question de vie ou de mort, a-t-il martelé d’une voix forte, tout en tenant fièrement son drapeau américain. S’ils gagnent, nous allons devenir le Venezuela, la Chine, la Russie, un pays où le gouvernement dicte les vêtements que vous pouvez porter, le travail que vous avez et combien de voitures vous pouvez posséder. Nous ne serons plus jamais un pays libre. »

Et il a ajouté : « Les Américains aiment leur liberté. Et ils vont être prêts à tout pour la conserver. »

