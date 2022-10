Trois morts lors d’une fusillade dans une école du Missouri, dont le tireur

Trois personnes sont mortes, dont le tireur, à la suite d’une fusillade dans une école secondaire américaine lundi matin, à Saint-Louis, au Missouri, a rapporté la police locale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le chef de la police de Saint-Louis, Michael Sack, a déclaré que les trois décès comprenaient une femme, une adolescente et le tireur, décrit comme un homme d’environ 20 ans.

Survenue juste après 9 h à la Central Visual and Performing Arts High School, la fusillade a forcé les élèves à barricader les portes et à se blottir dans les coins des salles de classe, à sauter par les fenêtres et à sortir en courant du bâtiment pour se mettre à l’abri.

M. Sack a relaté que les responsables de la sécurité se sont d’abord alarmés lorsque le tireur a tenté d’entrer dans le bâtiment, verrouillé, de l’école. Il a refusé de dire comment l’homme est entré, armé de ce qu’il a décrit comme une arme d’épaule.

Les officiers ont localisé le tireur après avoir accouru vers l’endroit d’où un coup de feu est parti, a expliqué Michael Sack. Ils se sont ensuite engagés dans un échange de coups de feu tuant l’homme.

Le chef de police a refusé de nommer les victimes et n’a pas précisé si la femme qui a été tuée était une enseignante.

Six autres blessés ont été hospitalisés. Michael Sack a affirmé que certains avaient été blessés par balle, tandis que d’autres avaient été touchés par des éclats d’obus. Il n’a fourni aucune information sur leur état.

« Je ne pouvais pas fuir »

Une élève, Taniya Gholston, 16 ans, a raconté au St. Louis Post-Dispatch qu’elle se trouvait dans une pièce lorsque le tireur est entré.

« Tout ce que j’ai entendu, c’était deux coups de feu et il est entré avec une arme à feu, a affirmé l’adolescente. Et j’essayais de fuir et je ne pouvais pas fuir. Lui et moi avons établi un contact visuel, mais je l’ai fait parce que son arme s’est coincée. Mais nous avons vu du sang sur le sol. »

Une autre élève, Nylah Jones, en neuvième année, a déclaré au Post-Dispatch qu’elle était en cours de mathématiques lorsque le tireur a tiré dans la pièce depuis le couloir. L’homme n’a pas pu entrer dans le local et a frappé à la porte alors que les étudiants s’entassaient dans un coin, a-t-elle témoigné.

Le chef de la police a déclaré que la fusillade s’était produite à 9 h 10. Un périmètre de sécurité a été placé autour de l’école et des parents sont arrivés pour récupérer les enfants et vérifier leur sécurité.

La Central Visual and Performing Arts High School est une école à vocation particulière, spécialisée dans les arts visuels, l’art musical et les arts de la scène avec environ 400 élèves. Le site Internet du district indique que « le programme éducatif de l’école est conçu pour créer un environnement stimulant où les étudiants reçoivent une éducation académique et artistique de qualité qui les prépare à concourir avec succès au niveau postsecondaire ou à performer avec compétence dans le monde du travail ».