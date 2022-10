Une fusillade dans un hôpital au Texas fait deux morts

Deux employés d’un hôpital de Dallas ont été tués samedi dans une fusillade à l’intérieur du centre hospitalier et le tireur présumé a été blessé par balle par la police, ont annoncé les autorités.

La fusillade s’est produite vers 11 heures du matin à l’intérieur de l’établissement qui fait partie du réseau d’hôpitaux Methodist Health System, selon le porte-parole de l’hôpital, Ryan Owens. « Un policier du Methodist Health System est arrivé sur les lieux, a confronté le suspect et a tiré sur le suspect, le blessant », a indiqué M. Owens dans un communiqué.

Les noms des victimes et leurs fonctions à l’hôpital n’ont pas été communiqués immédiatement.

Le réseau d’hôpitaux a déclaré dans un communiqué qu’il pleurait les décès. « La famille du Methodist Health System a le coeur brisé par la perte de deux des membres de notre équipe bien-aimée, indique une déclaration du réseau. Toute notre organisation pleure cette tragédie inimaginable. »

Le suspect, dont le nom n’a pas non plus été dévoilé pour le moment, a été emmené dans un autre hôpital. On ne connaît pas son état de santé et il est placé en garde à vue, a déclaré M. Owens.

La police de Dallas a renvoyé les questions à la police de l’hôpital, qui n’a pas répondu aux appels téléphoniques pour faire des commentaires.

Cette fusillade fait suite aux fusillades survenues dans des hôpitaux en septembre à Little Rock, Arkansas, qui ont tué un visiteur, et à celle de juin à Tulsa, en Oklahoma, qui a fait quatre morts.