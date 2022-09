L’ouragan «Ian» frise la catégorie 5 à l’approche de la Floride

L’ouragan Ian a rapidement pris de la force en s’approchant de la côte sud-ouest de la Floride mercredi matin, avec des vents soutenus de 250 km/h, tout juste en deçà de la catégorie 5 la plus dangereuse.

L’État était fouetté par de la pluie et par des vents dangereux, et la région fortement peuplée entre Naples et Sarasota était la plus menacée par une onde de tempête potentiellement dévastatrice.

L’armée de l’air américaine a confirmé qu’Ian a pris de la puissance en survolant les eaux chaudes du golfe du Mexique, après avoir laissé toute l’île de Cuba sans électricité. L’ouragan se trouvait mercredi matin à une centaine de kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Naples, et glissait vers la Floride à 17 km / h.

« Ce seront deux journées très pénibles », a prévenu le gouverneur Ron DeSantis. Les gens qui se trouvent sur la trajectoire d’Ian, a-t-il ajouté, ne sont plus en mesure d’évacuer de façon sécuritaire. Il leur a demandé de se mettre à l’abri et d’y rester.

La tempête gigantesque semblait devoir toucher terre au nord de Fort Myers, à environ 200 kilomètres au sud de Tampa.

Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, a mis en garde contre une onde de tempête qui pourrait atteindre cinq mètres autour de Punta Gorda et Fort Myers, entre Naples et Sarasota.

Plus de 2,5 millions de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer, mais la loi ne permet pas de contraindre qui que ce soit à s’en aller. Le gouverneur DeSantis a dit que l’État dispose de 30 000 personnes, dont des monteurs de ligne et des secouristes, et de 7000 membres de la Garde nationale pour intervenir après le passage d’Ian.

Les premiers vents ayant la puissance d’un ouragan ont été ressentis en Floride vers 6 h mercredi matin. On attend plus de 45 centimètres de pluie là où la tempête touchera terre.

Ian s’est désorganisé, puis s’est réorganisé, en survolant le golfe du Mexique. La puissance de ses vents est passée de 193 km / h à 250 km / h en seulement trois heures.

Sa trajectoire s’est quelque peu modifiée, ce qui pourrait éviter aux villes de Tampa et de St. Petersburg d’être frappées de plein fouet pour un ouragan pour la première fois de leur histoire depuis 1921.

Les vents les plus dévastateurs devraient plutôt balayer une portion de la côte floridienne dont la population a septuplé depuis 1970, selon le recensement américain.

Les autorités craignent que seulement 10 % des quelque 250 000 personnes qui ont reçu l’ordre d’évacuer dans la région de Fort Myers et du comté de Lee y obéiront.

Les aéroports de Tampa, St. Petersburg et Key West sont fermés, tout comme les parcs de Disney World et de Sea World.

On ne sait pas encore exactement où Ian touchera terre, mais la tempête est si immense que des crues-éclair sont possibles à travers l’État. L’ouragan a aussi donné naissance à des tornades isolées, dont une qui a endommagé de petits avions et un hangar à l’aéroport North Perry, à l’ouest d’Hollywood, le long de la côte atlantique.

Le fournisseur d’électricité Florida Power and Light a prévenu ses clients qu’ils pourraient être privés de courant pendant plusieurs jours s’ils se trouvent sur le passage d’Ian.

L’ouragan a matraqué Cuba avec des vents de plus de 200 kilomètres / heure plus tôt cette semaine. On ne rapporte pas de pertes de vie, mais les dégâts matériels semblent très importants.