Biden annonce un effacement partiel des emprunts étudiants

Le président américain, Joe Biden, a annoncé mercredi un effacement partiel des emprunts étudiants, une question qui suscite un vif débat dans un pays où une année à l’université peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars.

« Conformément à ma promesse de campagne, mon gouvernement annonce un plan visant à accorder un répit aux familles de la classe ouvrière et de la classe moyenne au moment où elles se préparent à reprendre le remboursement des prêts étudiants fédéraux en janvier 2023 », a tweeté M. Biden, en promettant des détails dans l’après-midi.

La mesure, annoncée moins de trois mois avant les élections de mi-mandat, concerne les personnes gagnant moins de 125 000 $US (162 096 $CA) dollars par an, selon une illustration accompagnant le tweet du président.

Il s’agira d’effacer 10 000 $US ( $CA) pour les personnes n’ayant pas bénéficié d’une bourse fédérale pour payer les frais liés à leurs études universitaires, et de 20 000 $US (près de 26 000 $CA) pour celles, aux moyens plus modestes, en ayant reçu une.

Le plan a été annoncé après des mois de réflexion à la Maison-Blanche sur cette question qui a aussi été un casse-tête pour les gouvernements précédents. L’exécutif s’inquiétait notamment de la possibilité que la mesure n’alimente une inflation déjà galopante.

Les sénateurs démocrates Chuck Schumer et Elizabeth Warren ont salué dans un communiqué commun « un pas de géant vers la résolution de la crise de la dette étudiante ».

La cheffe du Parti républicain, Ronna McDaniel, a au contraire jugé que cette mesure « punissait injustement les Américains qui ont économisé pour l’université ou fait un choix de carrière différent ».

1600 milliards $US de dettes étudiantes au total

Les universités américaines peuvent faire payer de 10 000 à 70 000 $US (environ entre 13 000 et 91 000 $CA) l’année et de nombreux étudiants commencent leur vie professionnelle avec de lourdes dettes.

Selon les estimations du gouvernement, la dette moyenne des étudiants américains lorsqu’ils obtiennent leur diplôme est de 25 000 $, une somme que beaucoup mettent des années, voire des décennies, à rembourser.

Au total, quelque 45 millions d’emprunteurs dans le pays doivent collectivement 1600 milliards de dollars, d’après la Maison-Blanche.

M. Biden a également annoncé qu’un moratoire sur le remboursement des emprunts étudiants, instauré pendant la pandémie de COVID, serait prolongé jusqu’à la fin de l’année.