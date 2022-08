Un homme fonce dans une barricade près du Capitole et se tue

Un homme s’est donné la mort tôt dimanche après avoir foncé en voiture dans une barricade près du bâtiment où siège le Congrès américain, à Washington, et avoir tiré plusieurs fois en l’air sans faire de blessés, a annoncé la police du Capitole.

« Peu après 04 h 00 du matin, un homme a foncé avec sa voiture dans une barricade anti-véhicules située sur East Capitol Street et Second Street », soit juste derrière la Cour suprême américaine et à deux pas du Capitole, selon un communiqué de la police du Capitole dimanche matin.

La voiture a pris feu et l’homme en est sorti, avant de commencer à tirer en l’air. En entendant les coups de feu, la police s’est dirigée vers l’homme, mais celui-ci s’est ensuite tué en retournant son arme contre lui.

« Personne d’autre n’a été blessé », selon le communiqué.

Une enquête va être menée sur les antécédents de l’homme en question, qui n’a pas été identifié.

Il a deux adresses, l’une dans le Delaware et l’autre en Pennsylvanie, a seulement précisé le chef de la police du Capitole, Tom Manger, lors d’une conférence de presse dimanche.

« Nous n’avons aucune information » sur le motif de son geste pour le moment, a précisé M. Manger.

L’homme ne semblait pas viser des membres du Congrès, qui sont actuellement en congé, a noté dans son communiqué la police du Capitole.

Ce bâtiment est sous haute protection depuis l’attaque du 6 janvier 2021 par des partisans de Donald Trump protestant contre les résultats de l’élection présidentielle. Il en est de même de la Cour suprême, notamment depuis sa décision ayant révoqué le droit constitutionnel à l’avortement.

En avril 2021, un homme avait précipité sa voiture sur des policiers du Capitole, tuant un agent et en blessant un autre, avant d’être abattu.