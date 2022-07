Trump «ne voulait rien faire»

Que s’est-il passé durant ces 187 minutes fatidiques du 6 janvier 2021, entre la fin du discours de Donald Trump encourageant ses partisans à prendre le Capitole d’assaut et la publication sur Internet d’une vidéo le montrant implorant la foule de « rentrer à la maison dans la paix » ? Des vidéos exclusives et des proches du président ont fait toute la lumière sur ce fil d’événements troubles lors de la dernière séance des audiences de la commission d’enquête américaine ad hoc.

Lors de cette séance d’audition orchestrée au quart de tour — la deuxième télévisée en huit séances —, le président de la commission d’enquête, Bennie Thompson, a lancé le bal incriminant. L’ancien président américain Donald Trump a « ouvert la voie au désordre et à la corruption de façon irresponsable » pendant l’assaut du Capitole, a-t-il accusé.

Avant de laisser parler les témoins, la représentante démocrate Elaine Luria a critiqué également les agissements de l’ancien président, soulignant le caractère exceptionnel de son entêtement à ne pas défendre les institutions du pays. « Il a refusé de faire ce que tout président américain aurait dû faire. »

Puis, presque minute par minute, des extraits de témoignages ont porté un éclairage sur les agissements du président Trump.

Aucun appel téléphonique n’a été enregistré dans les archives de la Maison-Blanche durant ses longues heures troubles. Aucun photographe n’a été autorisé à prendre des clichés.

À peine une dizaine de minutes après son discours incendiaire, le président Trump rentre dans la salle à manger de la Maison-Blanche et s’y enferme. La télévision diffuse Fox News. « En moins de 15 minutes, le président savait que le Capitole était assiégé et sous attaque », a résumé Mme Luria.

Il appelait alors des sénateurs, un à un, pour les exhorter à l’approuver dans son déni du résultat d’élection, a témoigné son ancienne secrétaire de presse.

« Presque tous ses alliés, ses conseillers », dixit Mme Luria, le pressent de s’adresser au public pour calmer les ardeurs de la foule en colère. « Le président ne voulait rien faire », a témoigné un ancien employé sous le couvert de l’anonymat. Un fait confirmé par Sarah Matthews, porte-parole adjointe du président.

« À la place, le président a décidé de tweeter », a lancé Adam Kinzinger, un des deux représentants républicains à siéger à la commission, avec Liz Cheney. Trump publie alors une vidéo de son dernier discours, sans commentaire.

La commission, appuyée par des vidéos de l’assaut du Capitole, a ensuite fait entendre les communications entre les services responsables de la sécurité du vice-président Mike Pence et les autres forces de sécurité.

À ce moment, le Capitole commence à être évacué. « On doit sortir maintenant, sinon nous n’aurons plus la possibilité de sortir », entend-on d’un officier des services de sécurité. La foule crie dehors « pendons Mike Pence », rappellent les représentants de la commission.

Pendant ce temps, le président Trump appelle son avocat Rudy Giuliani durant huit minutes. Le contenu de la conversation n’a pas été rendu public.

À la 74e minute, le président tweete à nouveau. Le président insulte alors son vice-président, critiquant son manque de « courage » pour n’avoir pas autorisé les États à certifier les résultats électoraux comme il l’entendait.

Des personnalités proches du président attestaient du « choc », de l’« outrage » et du « tort » des agissements du président cette journée-là. Une douzaine de messages textes de différentes personnalités loyales au président condamnent sans détour le mutisme de Trump.

Les débats dans la salle à manger de la Mais-Blanche tournent autour de l’inclusion du mot « paix » dans une communication. Les pressions débouchent sur un nouveau tweet du président à la 88e minute de l’assaut. L’avis de ce dernier change lorsque sa fille, Ivanka Trump, suggère la formulation « restez pacifique ».

Les révélations chocs se sont conclues sur des extraits exclusifs du président au moment où il tentait d’enregistrer la vidéo finale enjoignant les manifestants à rentrer chez eux, de même qu’un second vidéo le lendemain de l’attaque. Chaque fois, on y voit le président piquer des accès de colère et contourner sa responsabilité dans l’attaque. « Il était incapable de dire que les élections sont terminées », a noté Elaine Luria.

Après ces audiences aux allures de procès, la « commission du 6 janvier » va se retirer du regard public pour travailler à son rapport final qui, selon l’élue démocrate Zoe Lofgren, sera rendu à l’automne. Mais elle continuera de recueillir des témoignages et des documents, et une nouvelle audition doit se tenir en septembre.

Ses conclusions pourraient inclure une recommandation concernant l’ouverture de poursuites judiciaires contre l’ancien président. C’est ce qu’a indiqué le président de la commission en début d’audience. « Si personne n’est tenu responsable des événements du 6 janvier, j’ai peur que nous ne puissions venir à bout des menaces contre notre démocratie », a-t-il déclaré. La décision reviendra au procureur général, Merrick Garland, qui ne l’exclut pas. « Personne n’est au-dessus de la loi », a-t-il redit mercredi.

Avec l’Agence France-Presse

Atteint de la COVID-19, Biden se porte bien « Mes amis, je vais très bien » : avec le ton décontracté qui est sa marque de fabrique, le président américain, Joe Biden, a donné jeudi de ses nouvelles sur Twitter, après avoir reçu un test positif à la COVID-19, à l’âge de 79 ans. « Je suis doublement vacciné, avec deux doses de rappel, les symptômes sont légers », a dit le démocrate dans une vidéo d’une vingtaine de secondes, le montrant sur le balcon de la Maison-Blanche en costume sombre, chemise bleu ciel et sans cravate. Le démocrate, qui n’avait jamais obtenu de test positif, a « commencé à prendre du Paxlovid », la pilule anti-COVID de Pfizer, et va s’isoler dans sa résidence jusqu’à ce qu’il soit à nouveau négatif, a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Ce traitement est recommandé aux États-Unis pour les personnes à risque de développer un cas grave de la maladie, une catégorie dans laquelle entre le président américain en raison de son âge. Le président « continuera à assumer la totalité de ses fonctions » depuis ses appartements privés, a insisté la Maison-Blanche, qui a promis de faire un point quotidien sur sa santé. Son épouse, Jill Biden, a fait savoir qu’elle avait,

elle, eu un test négatif, tout comme la vice-présidente, Kamala Harris.



Agence France-Presse

Atteint de la COVID-19,Biden se porte bien « Mes amis, je vais très bien » : avec le ton décontracté qui est sa marque de fabrique, le président américain, Joe Biden, a donné jeudi de ses nouvelles sur Twitter, après avoir reçu un test positif à la COVID-19, à l’âge de 79 ans. « Je suis doublement vacciné, avec deux doses de rappel, les symptômes sont légers », a dit le démocrate dans une vidéo d’une vingtaine de secondes, le montrant sur le balcon de la Maison-Blanche en costume sombre, chemise bleu ciel et sans cravate. Le démocrate, qui n’avait jamais obtenu de test positif, a « commencé à prendre du Paxlovid », la pilule anti-COVID de Pfizer, et va s’isoler dans sa résidence jusqu’à ce qu’il soit à nouveau négatif, a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Ce traitement est recommandé aux États-Unis pour les personnes à risque de développer un cas grave de la maladie, une catégorie dans laquelle entre le président américain en raison de son âge. Le président « continuera à assumer la totalité de ses fonctions » depuis ses appartements privés, a insisté la Maison-Blanche, qui a promis de faire un point quotidien sur sa santé. Son épouse, Jill Biden, a fait savoir qu’elle avait,

elle, eu un test négatif, tout comme la vice-présidente, Kamala Harris. Agence France-Presse