Des lois anti-avortements empêchent de soigner les fausses couches

Les ravages d’un fléau prévisible mais terrible commencent à peine à se faire sentir aux États-Unis, alors que des médecins se montrent réticents à soigner adéquatement des femmes qui ont une fausse couche, de peur de se faire accuser d’avoir pratiqué un avortement.

Le New York Times rapportait dimanche l’histoire d’une femme s’étant fait refuser des soins d’urgence après une fausse couche au Texas. L’hôpital lui a demandé de revenir uniquement si « elle saignait tellement qu’elle remplissait plus d’une couche en une heure ». Le cas de cette femme est loin d’être isolé, au vu des lois punitives visant les médecins qui pratiquent des avortements.

Au Texas, un « dédommagement » pouvant atteindre jusqu’à 10 000 $ est offert aux personnes entamant une procédure judiciaire contre quelqu’un qui aurait pratiqué un avortement. Au Missouri, quiconque pratique une interruption de grossesse s’expose à entre cinq et 15 ans de prison. Et en mai dernier, en Louisiane, un comité de la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi qui aurait permis de considérer l’avortement comme un homicide et de poursuivre les femmes y ayant recours en conséquence. Le projet de loi est finalement mort au feuilleton après que la majorité de la Chambre s’y soit opposée.

Mais si les femmes ne sont pas encore considérées comme des criminelles pour avoir recours à un avortement, les médecins qui les pratiquent le sont dans plusieurs états et craignent la prison. Cela a pour effet de les faire hésiter à fournir des soins médicaux adéquats à des femmes qui font une fausse couche.

« Il n’y a pas de différence entre les soins médicaux pour une fausse couche et ceux pour un avortement », confirme la Dre Geneviève Bois, qui est professeure adjointe de clinique en médecine à l’Université de Montréal et qui pratique des avortements. « Par exemple, si la grossesse cesse de se développer mais que la fausse couche n’arrive pas, ça se traite exactement comme un avortement par médicaments, précise-t-elle. Ou alors on peut y aller par aspiration, comme un avortement médical. »

Détresse psychologique et mortalité

La Dre Monica Saxena, urgentologue qui pratique en Californie, constate de près les effets désastreux des nouvelles restrictions des lois antiavortement. « Même si la grossesse n’est pas viable, certains États avec des lois restrictives concernant l’avortement interdisent une intervention chirurgicale à moins que l’activité cardiaque du foetus soit indétectable », explique-t-elle. Jointe par le Devoir, elle précise que les délais qui découlent de cette interdiction peuvent résulter en « des hémorragies, des infections ou des sepsis qui peuvent causer la mort ».

Bien qu’elle n’ait pas à négocier avec cette ingérence politique dans le domaine médical, Dre Saxena précise que l’Université de la Californie à Los Angeles estime qu’entre 8000 et 16 000 femmes vont se rendre chaque année en Californie pour obtenir un avortement. Cela augmentera donc le nombre de patientes dans l’État.

« Les lois antiavortement n’ont pas été créées en utilisant des preuves médicales et elles interfèrent dans la relation médecin-patient. La conséquence est qu’elles augmentent la morbidité et la mortalité des personnes enceintes », condamne-t-elle.

La Dre Bois rappelle pour sa part les effets psychologiques que peut avoir l’absence de soins obstétricaux appropriés. « Ça crée beaucoup de détresse psychologique. Les personnes avec un utérus sont placées dans un état de constante incertitude », relève-t-elle.

L’existence de ce flou juridique allonge donc les délais pour des personnes qui pourraient avoir besoin de soins d’urgence tout en créant un climat de suspicion et de retenue parmi les professionnels de la santé. Tout ça, sans prendre en compte les besoins réels de la patiente.

« Au final, être enceinte, c’est dix à 100 fois plus dangereux que d’obtenir un avortement, rappelle la Dre Bois. En étant enceinte, on est toujours en danger. »