Une mascotte accusée de racisme au parc d’attractions Sesame Place

Visionnée plus de 700 000 fois sur Instagram, une vidéo de neuf secondes montrant une mascotte de Sesame Street lors d’une parade dans le parc Sesame Place près de Philadelphie refusant de serrer deux enfants noirs a créé un tollé dans les derniers jours.

La mère qui avait emmené sa fille et sa nièce au parc a posté la vidéo sur Instagram en écrivant : « Cette personne dégoûtante a carrément dit NON à nos enfants, puis a fait un câlin à la petite fille blanche à côté de nous ! ». Elle a également ajouté qu’elle « ne remettrait plus jamais les pieds dans le parc d’attractions ».

Depuis l’incident survenu le week-end dernier, la famille des enfants a engagé un avocat et souhaite poursuivre l’action. Dans un post Instagram, B’Ivory LaMarr, l’avocat qui représente la famille, a déclaré qu’ils considèrent ce qui s’est passé comme « rien de moins que de la maltraitance intentionnelle », et qu’ils « exerceront tous les recours prévus par la loi » pour tenir le parc responsable.

Dans un communiqué publié mardi soir, le parc d’attractions a déclaré qu’il avait présenté ses excuses à la famille et leur avait proposé une nouvelle visite.

Dans une autre déclaration, Sesame Workshop a indiqué que Sesame Place, qui est son partenaire sous licence, « mènera une formation sur les préjugés et un examen approfondi de la manière dont il s’engage auprès des familles et des visiteurs ».

Le parc a d’abord expliqué que l’incident était peut-être un « malentendu », car le personnage a utilisé plus d’une fois le même geste de refus en réponse aux demandes de plusieurs personnes dans la foule qui voulaient que Rosita tienne leurs enfants pour une photo, ce qui n’est pas autorisé. Ils ont également ajouté que le costume pourrait rendre difficile la vision des niveaux inférieurs.

Certains utilisateurs des médias sociaux ont appelé au boycott du parc d’attractions depuis l’apparition de nouvelles vidéos montrant le personnage semblant ignorer les enfants noirs, notamment l’utilisateur @champagne_tio qui a partagé une vidéo de sa fille de cinq ans qui semblait être ignorée par la mascotte.