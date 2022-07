La peine fédérale de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd prononcée aujourd'hui

Derek Chauvin va connaître sa peine ce jeudi pour avoir violé les droits civils de George Floyd, après l’accord pour prolonger le temps de l’ancien policier de Minneapolis derrière les barreaux tout en le déplaçant vers des conditions éventuellement plus favorables dans une prison fédérale.

Chauvin a accepté une peine de 20 à 25 ans de prison lors de son plaidoyer de décembre à une accusation fédérale dans le meurtre de George Floyd, mais c’est le juge de district des États-Unis, Paul Magnuson, qui prendra la décision finale.

Les procureurs réclament que Derek Chauvin purge l’intégralité des 25 ans de prison au motif que les actions de Chauvin étaient sans pitié et inutiles.

La défense demande plutôt 20 ans d’emprisonnement puisque Chauvin accepte la responsabilité de ce qu’il a fait, et qu’il a déjà reçu une peine de 22 ans et demi de prison par un tribunal d’État pour le meurtre de George Floyd. L’avocat Eric Nelson a écrit que les « remords de Chauvin seront mis en évidence devant cette Cour », laissant entendre que Derek Chauvin est susceptible de parler à l’audience de jeudi.

L’ancien procureur des États-Unis, Tom Heffelfinger, a affirmé qu’un juge pourrait prendre une telle déclaration en considération lors de la détermination de la peine.

« C’est l’occasion pour lui de dire “Je suis désolé, je ne voulais pas, je ne pensais pas, ou quoi que ce soit d’autre”», a dit M. Heffelfinger. Devant la Cour fédérale, il est très avantageux pour le détenu d’éprouver des remords, et de manifester des remords, encore plus qu’au moment de la détermination de la peine par l’État », a-t-il souligné.

Derek Chauvin s’est brièvement adressé à la famille de George Floyd lors de son audience de détermination de la peine en mai 2021, lui présentant ses condoléances. Les parents de Floyd avaient alors fait une déclaration de la victime, et ils ont le droit de le faire jeudi. Les avocats de la famille n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur leurs plans.

Dans sa plaidoirie fédérale, Chauvin a admis pour la première fois qu’il avait gardé son genou sur le cou de Floyd — même si l’homme noir le suppliait d’arrêter en affirmant « Je ne peux pas respirer » — avant d’entraîner la mort de ce dernier. Chauvin, un policier blanc, a admis avoir volontairement privé Floyd de son droit d’être à l’abri d’une saisie déraisonnable, y compris d’une force déraisonnable par un agent de police, pendant l’arrestation de mai 2020.

La mort de George Floyd a déclenché des manifestations à Minneapolis et dans le monde entier, dénonçant la brutalité policière et le racisme.

Pour sa propre protection, Chauvin est détenu en isolement dans une pièce de 10 pieds sur 10 pieds à la prison à sécurité maximale de l’État qu’il est autorisé à quitter qu’une heure par jour pour faire de l’exercice.

Le procureur de la défense Eric Nelson a déclaré le mois dernier que Chauvin pourrait ne jamais être placé parmi les autres détenus d’une prison en raison des risques pour sa sécurité.

Le plaidoyer de Chauvin lui demande de purger la peine fédérale en même temps que celle de l’État, et de la purger dans une prison fédérale. On s’attend à ce qu’il purge plus de temps derrière les barreaux qu’il n’en aurait eu sur la seule peine d’État.

Cependant, les experts soutiennent que Chauvin pourrait être plus en sécurité, et vivre sous moins de restrictions, dans une prison fédérale. Son niveau de sécurité et sa destination finale relèveront du Bureau of Prisons des États-Unis, qui pourrait l’envoyer n’importe où au pays.

L’ancien policier courrait le risque au sein de la population carcérale de l’État du Minnesota de rencontrer des détenus qu’il avait arrêtés ou enquêtés. Bien qu’il ne puisse pas échapper totalement à sa notoriété dans une prison fédérale ailleurs au pays, il est peu probable qu’il rencontre des détenus avec qui il a un lien direct. Si le Bureau of Prisons des États-Unis décide qu’il est assez en sécurité au sein de la population carcérale, il aura plus d’occasions de se déplacer en prison, de travailler et de participer aux programmes.

S’il se comporte bien dans le système fédéral, Derek Chauvin pourrait purger entre 17 ans et 21 ans et un quart derrière les barreaux, si le juge s’en tient à l’accord de plaidoyer. Dans le seul système étatique, Chauvin aurait pu obtenir une libération conditionnelle après 15 ans de détention.

Trois autres anciens policiers de Minneapolis — Tou Thao, J. Alexander Keung et Thomas Lane — ont été reconnus coupables en février des accusations de violation des droits civils dans l’assassinat de Floyd. Le juge Magnuson n’a pas encore fixé de date pour le prononcé de la peine.

Lane doit également recevoir sa sentence le 21 septembre après avoir plaidé coupable devant un tribunal d’État d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire au deuxième degré. Thao et Kueng ont rejeté les offres de plaidoyer et doivent être jugés devant le tribunal d’État le 24 octobre prochain sur des accusations d’aide et d’incitation.