Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison pour crimes sexuels

L’ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell, reconnue coupable fin 2021 de trafic sexuel de mineures pour le compte du financier américain décédé Jeffrey Epstein, a été condamnée mardi à 20 ans de prison par un tribunal de New York.

Agée de 60 ans, la fille du magnat de la presse Robert Maxwell, qui possède aussi les nationalités américaine et française, risque ainsi de finir sa vie incarcérée à New York, où elle est détenue depuis deux ans.

Son procès l’avait dépeinte en « prédatrice sophistiquée » qui agissait en toute connaissance de cause pour attirer et séduire des jeunes filles et les livrer à Epstein dans ses résidences de Floride, de Manhattan, du Nouveau-Mexique et des Îles-Vierges.

D’autres détails suivront.