Biden appelle à «interdire» la vente de fusils d’assaut aux particuliers

Le président américain, Joe Biden, a prononcé un discours à la nation jeudi soir portant sur la dernière vague de fusillades de masse, tentant d’augmenter la pression sur le Congrès pour qu’il adopte des mesures plus strictes sur les armes à feu après l’échec d’efforts antérieurs dans la foulée d’autres tueries.

Il a appelé à « interdire » la vente de fusils d’assaut aux particuliers et stipule que le refus de sénateurs républicains de renforcer l’encadrement des armes est « inadmissible ».

« Combien d’autres carnages sommes-nous prêts à accepter ? », a questionné, ému, le président américain, martelant qu’au minimum, la limite d’âge pour acheter de telles armes, actuellement fixée à 18 ans, devrait être relevée à 21 ans.

Le discours fait suite à la fusillade de la semaine dernière au cours de laquelle un homme armé de 18 ans a tué 19 élèves et deux enseignantes dans une école primaire à Uvalde, au Texas, et à une autre attaque mercredi à Tulsa, dans l’Oklahoma, où un homme armé a tué par balle quatre personnes et s’est enlevé la vie dans un centre de santé.

Et ces drames sont survenus après l’assaut du 14 mai à Buffalo, dans l’État de New York, où un jeune Blanc de 18 ans portant un équipement militaire et diffusant ses actions en direct sur les réseaux a ouvert le feu avec un fusil dans un supermarché dans un quartier à prédominance afro-américaine, tuant 10 personnes et en blessant trois autres dans ce que les autorités ont décrit comme de « l’extrémisme violent à motivation raciale ».

M. Biden a utilisé des discours à la nation dans le passé pour parler de la pandémie de coronavirus et du retrait chaotique des forces américaines d’Afghanistan. Mais le président a utilisé ces discours avec parcimonie au cours de ses près de 18 mois au pouvoir, en particulier ceux prononcés en soirée.

Plus tôt jeudi, la vice-présidente Kamala Harris a parlé de la fusillade dans l’Oklahoma, en disant : « Nous tenons tous les habitants de Tulsa dans nos cœurs, mais nous réaffirmons également notre engagement à adopter des lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu. »

« Plus d’excuses. Les pensées et les prières sont importantes, mais pas suffisantes, a déclaré Mme Harris. Nous avons besoin que le Congrès agisse. »

Avec l’Agence France-Presse