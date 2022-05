Manifestation contre le congrès de la NRA : «Protégez la vie, pas les fusils»

Des centaines de personnes manifestent vendredi à Houston, au Texas, pour protester contre l’assemblée annuelle de la National Rifle Association (NRA), qui se tient quelques jours seulement après le drame secouant la petite ville d’Uvalde dans cet État du sud des États-Unis.

Jaylan Ramirez, 18 ans, est venue avec une pancarte « J’ai peur d’aller à l’école ». « Il y a eu une alerte à mon école hier et cela m’a fait paniquer, j’avais très peur à cause de ce qui s’est passé », a raconté au Devoir la jeune fille en 11e année, qui étudie dans une école secondaire de Houston. « Cela ne devrait pas être si facile d’obtenir une arme », ajoute-t-elle.

Dix-neuf enfants et deux enseignantes sont morts sous les balles d’un tireur mardi à l’école primaire Robb, et le pays est depuis à nouveau le théâtre d’un débat tendu et émotif autour des armes à feu.

Près de 55 000 membres de la NRA se réuniront de vendredi à dimanche au George R. Brown Convention Center, ce qui représente un affront pour plusieurs militants en faveur de plus de restrictions sur les armes à feu aux États-Unis.

Les manifestants se sont rassemblés sous surveillance policière le long d’une clôture de l’autre côté de la rue, pour invectiver les membres de la NRA qui se rendent à l’entrée. « Armer les professeurs, êtes-vous fous ? » peut-on lire sur une pancarte. « Protégez la vie, pas les fusils », est-il écrit sur une autre.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.