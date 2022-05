Un «grand remplacement» qui met des républicains dans l’embarras

La tuerie de masse perpétrée samedi dernier par un jeune suprémaciste blanc dans la ville de Buffalo aux États-Unis pourrait agir comme un retour de manivelle au sein du mouvement conservateur américain et de la classe politique républicaine dont plusieurs membres ont fait et font toujours la promotion du « grand remplacement », pointé par le tueur pour justifier en grande partie la violence de son geste.

Issue du mouvement d’extrême français dans les années 70, introduite et promue à dessein aux États-Unis par Steve Bannon, un des artisans du « trumpisme » au début des années 2000, la théorie conspirationniste raconte que des politiques d’immigrations seraient intentionnellement mises en place pour « remplacer » la population considérée comme « de souche » d’un pays.

Chez le voisin du Sud, elle s’est déclinée en évoquant plus précisément la menace d’un « grand remplacement » de l’électorat blanc américain par une immigration planifiée en coulisse par une gauche présentée comme radicale et surtout « antiraciste », et ce, afin de se maintenir continuellement au pouvoir, prétendent les défenseurs de cette théorie.

Rappelons qu’en 2018, les immigrants représentaient 13,7 % de la population américaine, une proportion toujours inférieure au pic historique de 1890 (14,8 %) de néo-Américains ayant contribué à la croissance et au développement économique, social et culturel de ce pays.

Dans un manifeste diffusé en ligne, le tueur de Buffalo, un suprémaciste blanc âgé de 18 ans, fait référence directement à cette théorie. Samedi, dans un quartier de Buffalo, il a ouvert le feu sur 13 personnes, dont 10 étaient des Afro-Américains.

Son document mentionne également d’autres tueurs de masse motivés par le racisme ainsi que par la peur de ce « grand remplacement », dont le meurtrier de Charleston, en Caroline du Sud qui a enlevé la vie à 15 paroissiens afro-américains dans une église en 2015 et le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a abattu de sang-froid 51 citoyens de confession musulmane durant une prière en 2019.

Des échos à la Chambre des représentants

Dimanche, la numéro 3 des républicains à la Chambre des représentants, Elise Stefanik, une fidèle de l’ex-président Donald Trump, s’est faite critiquer vertement par un collègue pour son adhésion passée à cette théorie complotiste. « Saviez-vous [qu’elle] soutient la théorie du remplacement des blancs », a écrit sur Twitter le député américain Adam Kinzinger, qui s’oppose ouvertement à la dérive populiste dans son pays et son parti.

Sans nommer ce « grand remplacement », Mme Stefanik, a, dans une série de publicités électorale en 2021 décrié le soi-disant plan des « démocrates radicaux » de renverser « notre électorat actuel et de créer une majorité libérale permanente à Washington », et ce, en accordant « l’amnistie à 11 millions d’immigrants illégaux ». Elle parlait alors d’une « insurrection électorale permanente ». En lettres majuscules.

Le complot est également promu par le candidat républicain et aspirant sénateur de l’Ohio, adoubé par Donald Trump, J.D. Vance qui lors des primaires, qu’il a remportées début mai, s’est fait le porte-voix de cette angoisse face à « un changement dans la composition démocratique de ce pays qui signifierait que nous ne gagnerions jamais », a-t-il dit le mois dernier à Portsmouth.

La représentante républicaine du Wyoming et critique de Donald Trump, Liz Cheney, a pour sa part appelé son parti à assumer sa responsabilité dans le crime commis à Buffalo. « La direction du parti à la chambre a libéré la parole nationaliste, suprémaciste blanche et l’antisémitisme, a-t-elle résumé sur Twitter lundi matin. « L’histoire nous a enseigné que ce qui commence par des mots se termine par bien pire. Les dirigeants du [parti républicain] doivent rejeter ces propos et ceux qui les défendent. »

Le « grand remplacement » est sorti des marges de l’Internet et des forums spécialisés où la théorie a été cantonnée pendant plusieurs années, aidée surtout par des commentaires politiques influents aux États-Unis, dont le chroniqueur incendiaire Tucker Carlson du réseau Fox News. Une enquête du New York Times publiée en mai a démontré que près de 400 épisodes de son émission quotidienne ont porté sur l’utilisation par les démocrates de l’immigration pour changer intentionnellement la démographie du pays.

La peur est alimentée ailleurs dans le monde, comme au Québec, par le chroniqueur populiste Mathieu Bock-Côté qui a fait état en février dernier dans les pages du Journal de Montréal de la « disparition programmée des Québécois » par une « augmentation démentielle » des seuils d’immigration. Il était alors question dans son texte d’une croissance équivalente à 4,7 % de la population canadienne issue de l’immigration, permanente et temporaire, d’ici 2024.

Une haine soutenue par les réseaux sociaux

Les propos de Tucker Carlson, tout comme ceux d’autres commentaires de la droite radicale, se retrouvent en ligne où ils participent désormais à une nouvelle forme de socialisation par la haine et l’indignation soutenue par les réseaux sociaux.

« Ce n’est pas un pipeline. C’est un égout à ciel ouvert », a résumé dans les pages du New York Times Chris Stirewalt, ancien rédacteur politique de Fox News qui a écrit un livre à paraître sur la façon dont les médias attisent la colère pour construire leurs audiences.

Pour le député démocrate, Brian Higgins, qui représente Buffalo, le « grand remplacement » est surtout un complot « raciste insensé que des politiciens cyniques utilisent pour fomenter la division en Amérique ». « Ce qui doit vraiment être remplacé dans ce pays, c’est l’ignorance et la haine, qui alimentent la division, perpétuent les mensonges et tuent nos voisins », a-t-il dit dans une déclaration citée par le Washington Post. « L’amplification du racisme sous toutes ses formes est une maladie antiaméricaine et tout le monde, en particulier ceux qui se disent des leaders, doit le dénoncer ».

La semaine dernière, un sondage Associated Press–NORC Center for Public Affairs Research a révélé que la normalisation du « grand remplacement » par des leaders d’opinion a convaincu à ce jour un Américain sur trois qu’un plan de remplacement des Américains « blancs » par des immigrants était en train d’être déployé dans le pays à des fins électorales.

Aux États-Unis, seuls les citoyens américains peuvent voter. Le processus de naturalisation conférant ce droit à un immigrant peut prendre plusieurs années.