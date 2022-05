L’accès à l’avortement aux États-Unis en cinq graphiques

L’avant-projet d’une décision laisse croire que la Cour suprême des États-Unis pourrait être sur le point d’invalider Roe v. Wade, un jugement historique ayant légalisé l’avortement dans tout le pays en 1973. Si une telle décision venait à être prise, ce serait alors à chaque État d’interdire ou d’autoriser l’avortement, ce qui mettrait fin à près de 50 ans de la protection de ce droit au niveau fédéral. Survol de la situation actuelle de l’avortement à travers le pays.

Les États en l’absence de Roe

Au total, 23 États ont des lois qui pourraient interdire ou limiter sévèrement l’accès à l’avortement avec l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade, selon une analyse de l’Institut Guttmacher, une organisation de recherche qui fournit des statistiques sur la régulation des naissances et l’avortement aux États-Unis et dans le monde. Dans 9 États, des restrictions ont été mises en place avant même l’arrêt et n’ont jamais été levées. En revanche, 16 États et le district de Washington ont actuellement des lois qui protégeraient le droit à l’avortement.

Cinq États comptaient une seule clinique d’avortement en 2017

En 2017, 5 États ne comptaient qu’une seule clinique offrant des services d’avortement : le Kentucky, le Mississippi, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et la Virginie-Occidentale. C’est en Californie qu’on retrouvait le plus de cliniques (161).

Perte de cliniques dans 19 États

Dans près de 20 États, le nombre de cliniques d’avortement a baissé entre 2014 et 2017. Le Texas est l’État ayant perdu le plus de cliniques, avec 7 établissements en moins, tandis que l’État de New York en a vu 18 nouvelles ouvrir.

Femmes vivant dans un comté sans clinique

En 2017, 89 % des comtés américains ne disposaient pas d’une clinique offrant des soins abortifs, selon l’Institut Guttmacher. Dans le Mississippi et le Wyoming, plus de 90 % des femmes de 15 à 44 ans vivaient dans un comté sans clinique.

Avortements à la baisse

En 2017, environ 862 320 avortements ont été pratiqués en milieu clinique aux États-Unis, ce qui représente une baisse de 7 % depuis 2014. Toujours en 2017, le taux d’avortement est tombé à 13,5 pour 1 000 femmes de 15 à 44 ans, le taux le plus bas enregistré depuis la légalisation de l’intervention, en 1973.