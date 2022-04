Aux États-Unis, les républicains intensifient leur guerre culturelle﻿

Criminaliser et faire taire. Vendredi dernier, la gouverneure républicaine de l’Alabama, Kay Ivey, a promulgué deux lois visant à bannir les discussions en classe sur les identités sexuelles et à rendre illégaux les soins de santé « transformatifs » offerts aux jeunes transgenres de cet État du sud des États-Unis.

Ces deux mesures ultraconservatrices viennent allonger la liste de lois similaires présentées ou adoptées dans une quarantaine d’États depuis plus d’un an qui prennent pour cible les droits civiques de la communauté LGBTQ+ et la sensibilisation à (voire l’expression de) sa diversité. Une stratégie du Parti républicain pour réaliser des gains politiques dans une société de plus en plus divisée à l’approche des élections législatives de mi-mandat.

« La vague actuelle de lois ou de projets de loi cherchant à contraindre, à criminaliser et à bâillonner la diversité est profondément préoccupante », résume en entrevue au Devoir Jeremy C. Young, de l’organisme PEN America, voué à la défense de la liberté d’expression. « Et cette tendance à la censure ne s’arrêtera qu’une fois que les gens, je l’espère, vont reprendre un peu leurs esprits. »

Depuis janvier 2021, pas moins de 156 projets de loi s’inscrivant dans ce courant de censure ont été promus par les gouvernements républicains de 39 États à travers le pays, indique un récent rapport de PEN America. La Floride, troisième État du pays par sa population, a donné de la visibilité au mouvement en adoptant le mois dernier une loi — surnommée « Don’t Say Gay » (« Ne prononcez pas le mot “gai” ») par ses détracteurs — qui interdit désormais les conversations sur la sexualité et les identités sexuelles dans les écoles, de la maternelle à la fin du primaire.

« Le projet de loi “Don’t Say Gay” de la Floride n’est que la pointe de l’iceberg, écrit l’organisme dans son rapport. Alors que la race, le sexe et l’histoire américaine restent les cibles les plus courantes de la censure, les projets de loi faisant taire les discours sur les identités LGBTQ+ occupent de plus en plus le devant de la scène. »

Livres interdits

Cette guerre au caractère culturel a pris également les allures d’une campagne d’effacement orchestrée par la droite radicale dans les bibliothèques de 86 districts scolaires de 26 États où, entre juillet et mars dernier, 1586 demandes de retrait de livres des étagères ont été déposées, indique M. Young. Et très souvent avec une réponse positive.

Parmi les titres les plus ciblés, on trouve All Boys Aren’t Blue (Le bleu ne va pas à tous les garçons), de George M. Johnson, Gender Queer : A Memoir (non traduit), de Maia Kobabe, sur les questionnements identitaires de l’adolescence, Out of Darkness (non traduit), d’Ashley Hope Pérez, qui relate une histoire d’amour entre un jeune Afro-Américain et une Américano-Mexicaine, ou encore The Bluest Eye (L’œil le plus bleu), roman de Toni Morrison sur les explorations intimes d’une jeune Afro-Américaine dans l’Amérique des années 1940.

« Il s’agit d’une attaque sans précédent contre la liberté de lire, et ce, à un niveau jamais vu depuis des décennies aux États-Unis », résume Jeremy C. Young, qui appelle au passage les défenseurs de la liberté d’expression en classe « à conscientiser tous les autres sur les dommages causés par ces lois » et, surtout, à « s’organiser pour les renverser ».

Une guerre culturelle

Pour la sociologue américaine Nella Van Dyke, professeure à l’Université de Californie et spécialiste de la diversité sociale aux États-Unis, cette vague de projets de loi reste très surprenante dans un pays où les personnes LGBTQ+ sont pourtant de plus en plus acceptées. « Ce à quoi nous assistons, c’est à une guerre culturelle menée par le Parti républicain dans des États contrôlés par des extrémistes, dit-elle en entrevue. Donald Trump leur a enseigné qu’attirer l’attention par l’entremise de projets de loi controversés peut les aider à se faire réélire. Et c’est ce qu’ils font pour tenter de mobiliser leur base conservatrice. »

Elle ajoute : « C’est en partie une réaction négative aux gains réalisés par les mouvements progressistes ces dernières années. Le Parti républicain propose un programme ethnonationaliste et anti-inclusif dans le seul but de mobiliser, en grande partie, les Américains ruraux et blancs, au mépris des normes et des principes politiques universels. »

En mars, les députés de la Géorgie ont amorcé l’étude d’un projet de loi controversé, soutenu par 10 sénateurs, qui vise à interdire les discussions en classe sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ainsi qu’à combattre la promotion des « identités raciales » qui, selon le texte, seraient « destructrices pour le tissu de la société américaine ».

Un mois plus tôt, les républicains du Kansas ont présenté un projet de loi à la Chambre de l’État pour rendre illégale la représentation de l’homosexualité dans le matériel scolaire, alors qu’en Indiana, le parti de droite radicale veut obliger les écoles à « obtenir le consentement écrit préalable en connaissance de cause du parent d’un élève âgé de moins de 18 ans […] avant que celui-ci puisse participer à toute discussion sur la sexualité humaine ».

« Nous sommes face à un mouvement chrétien blanc, rural et suburbain qui pourrait être décrit comme étant de plus en plus fasciste, avec ses attaques contre les programmes d’éducation et sa volonté de faire disparaître des livres », résume Laurie Essig, directrice des études sur le genre, la sexualité et le féminisme au Middlebury College, au Vermont, lorsque jointe par Le Devoir.

« C’est quelque chose qui a commencé dans les années 1990, mais qui s’est accéléré ces dernières années, alimentant un mouvement mondial d’extrême droite qui s’appuie sur les notions de “valeurs familiales traditionnelles” ici, aux États-Unis, et de “valeurs sexuelles traditionnelles”, comme en Russie, pour consolider ses bases électorales. »

Clivage opportuniste

Le mouvement est soutenu aussi par le clivage aux États-Unis, où plus de six Américains sur 10 expriment pourtant une opposition à tout règlement ou toute loi cherchant à réduire les discussions sur les identités de genre et la sexualité dans les écoles, selon un sondage Ipsos effectué en mars dernier pour le compte du réseau ABC.

Ces lois sont toutefois soutenues par 61 % des répondants se disant républicains, contre 20 % des démocrates et 35 % des indépendants. Le coup de sonde a également mis en lumière un soutien qui augmente avec l’âge des répondants : il est de 43 % chez les 65 ans et plus, mais tombe à un tiers chez les moins de 50 ans.

« Dans l’ensemble de la société américaine, l’évolution démographique ne favorise plus le Parti républicain, avec une population non blanche qui augmente rapidement et une proportion croissante qui s’identifie comme LGBTQ+ », fait remarquer Nella Van Dyke pour expliquer ces campagnes de censure.

Un récent sondage Gallup a montré en février dernier qu’une proportion record de 7,1 % des adultes américains n’a désormais plus peur de s’identifier comme autrement qu’hétérosexuelle, avec une pointe de… 21 % au sein de la génération Z, composée de citoyens nés grosso modo entre 1990 et 2010.

Pour la sociologue, ces chiffres laissent présager « un retour du balancier » et, surtout, « une contre-mobilisation » face à la tentative des républicains de porter atteinte aux droits d’une minorité à géométrie démographique variable. « L’insurrection du 6 janvier 2021 [pour tenter d’empêcher la certification du vote présidentiel en faveur des démocrates] a démontré que les républicains sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Peut-être y arriveront-ils à court terme, mais j’espère que notre pouvoir judiciaire et que les électeurs américains les empêcheront d’établir un gouvernement autoritaire », dit-elle.

Un régime autoritaire qui, par les campagnes de censure en cours dans plusieurs États, donne depuis plusieurs mois un avant-goût de sa possible nature.