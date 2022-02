Trump, ex-président à l’influence qui se fissure

Le largage a été spectaculaire. En parfaite cohérence avec le personnage qui en a été la principale victime. Lundi dernier, la firme d’experts-comptables Mazars a coupé ses liens de longue date avec la Trump Organization, en estimant ne plus être en mesure de reconnaître la fiabilité de la comptabilité des 10 dernières années de l’entreprise du populiste américain.

En janvier, la procureure de l’État de New York, Letitia James, qui enquête depuis plusieurs mois sur les finances de Donald Trump, a annoncé avoir amassé des preuves de fraude fiscale, notamment par une surévaluation répétée d’actifs immobiliers dans le but de sécuriser d’importants prêts. Pour les ex-comptables de l’ex-président, ces découvertes les ont amenés à remettre en question la fiabilité des déclarations financières de la Trump Organization effectuées entre 2011 et 2020.

Ils ont ajouté au passage, dans une lettre adressée à la procureure, que « des informations reçues de sources internes et externes » ont également fait pencher leur décision en faveur d’une rupture des liens avec l’entreprise du milliardaire autoproclamé pour les exercices comptables à venir. Cette tuile qui vient de tomber sur Donald Trump n’est pas la première. Mais elle risque désormais d’accentuer la fissure qui est en train de se former dans l’image, la réputation et l’influence du président déchu, accablé par les poursuites, et dont l’emprise sur le Parti républicain semble même commencer à s’estomper.

Un sondage dévoilé par le réseau américain NBC, il y a quelques jours, montre en effet que plus de la moitié des républicains (56 %) s’estiment désormais plus favorables au Parti républicain qu’à la figure de l’ex-président (36 %) qui en a incarné la destinée les six dernières années. Au début de l’année 2020, ces mêmes électeurs affirmaient parfaitement l’inverse en disant voter républicain davantage pour le chef, Donald Trump (à 54 %), que pour le parti (à 38 %).

Ce changement de comportement n’étonne pas le stratège politique républicain Keith Naughton, qui l’explique en partie par les aigreurs que le populiste exprime avec constance depuis sa défaite de novembre 2020.

Le spectre du perdant

« L’un des grands atouts de Donald Trump, dit l’homme joint par Le Devoir en Pennsylvanie, c’est que les gens le considèrent comme un gagnant. Or, son obsession pour sa défaite électorale [qu’il associe à tort et surtout sans preuve à une fraude électorale], tout comme ses interférences dans plusieurs primaires républicaines pour parler de cette défaite plutôt que des enjeux importants, sont en train d’en faire un perdant. Cela montre qu’il vit dans le passé, alors que les électeurs souhaitent regarder plutôt vers l’avenir. »

La fatigue sur ces allégations de vol des élections par les démocrates, en contradiction avec les faits, est d’ailleurs palpable au sein de la population américaine qui, dans une proportion de 64 %, estime que le Parti républicain devrait désormais passer à autre chose, selon un sondage Politico-Morning Consult diffusé mercredi dernier. Plus de la moitié des électeurs républicains vont dans le même sens, et ce, alors que l’ex-président pourrait ironiquement faire face très prochainement à des accusations d’ingérence dans le processus électoral de la Géorgie en vue de renverser frauduleusement le résultat du vote présidentiel.

Rappel des faits : il avait tenté de convaincre le secrétaire d’État de la Géorgie, Brad Raffensperger, de « trouver » 11 780 votes pour lui assurer une victoire dans cet État qui finalement a basculé dans le camp démocrate. Une enquête criminelle est en cours, pilotée par la procureure du comté de Fulton, Fani Willis. Début février, sur CNN, elle a fait part de sa détermination de faire condamner le populiste, si les preuves accablantes — dont une conversation téléphonique enregistrée — devaient être retenues contre Donald Trump par le grand jury qui amorcera son enquête criminelle le 2 mai prochain.

[Trump] vit dans le passé, alors que les électeurs souhaitent regarder plutôt vers l’avenir.

Primaires républicaines

Autres lieux d’affaiblissement : les primaires républicaines dans plusieurs États, en vue du choix des candidats pour les élections de mi-mandat de novembre prochain, laissent également apparaître l’effritement de l’influence de l’ex-vedette de la téléréalité sur le parti, avec des adoubements dont l’efficacité n’est finalement pas aussi redoutable qu’espérée par l’ex-président.

C’est le cas en Géorgie, où David Purdue, soutenu par Donald Trump dans l’espoir de déloger le gouverneur républicain Brian Kemp, détesté du populiste pour ne pas avoir répondu favorablement à ses demandes de renverser le scrutin de 2020, peine à s’imposer dans la campagne en cours. Jeudi, un coup de sonde lancée dans l’électorat conservateur montrait Purdue à la traîne de 9 points derrière Kemp, dont les coffres ont été remplis par deux fois plus de dons que ceux de son adversaire pro-Trump.

Le même scénario se produit en Alaska avec Lisa Murkowski, la seule sénatrice sur sept sénateurs républicains à se présenter pour une réélection après avoir voté en faveur de la destitution de Donald Trump dans la foulée de l’insurrection du Capitole le 6 janvier 2021. Elle mène par une avance de 20 points sur Kelly Tshibaka, la candidate « barrière » que l’ex-président cherche à lui mettre dans les pattes.

Les candidats soutenus par Trump pour contrer des républicains n’étant pas dans les bonnes grâces du président déchu font également face à des oppositions plus fortes que prévu au sein des électeurs du parti en Alabama et en Caroline du Nord. « L’emprise de Trump sur le Parti républicain a toujours été plus ténue que ce qu’en comprennent la plupart des politiciens et des médias », dit Keith Naughton, pour expliquer les premiers signes de faiblesse de celui qui, depuis des années, agit comme un empereur craint au sein de sa formation politique. « Le soutien à Trump a toujours été davantage lié à ce qu’il représente et à ce contre quoi il s’oppose, plutôt qu’à Trump lui-même. Il est anti-élite, anti-politiquement correct et anti-establishment. Sa personnalité dominante lui a permis d’être le mandataire de cette ligne de pensée », et ce, en empêchant d’autres figures de prendre sa place sur la scène.

Une hégémonie que les déconvenues judiciaires de l’ex-président, tout comme l’image de mauvais perdant qu’il cultive par ses obsessions, pourraient désormais compromettre. Jeudi, un juge a porté un autre coup dur au milliardaire en le forçant, lui et deux de ses enfants, à se conformer d’ici 21 jours à la convocation de la procureure Letitia James dans l’enquête en cours pour fraude fiscale de la Trump Organization. Des témoignages qui pourraient être compromettants pour la figure forte du Parti républicain.

Le mois dernier, l’enquête Harvard CAPS-Harris sur les perspectives électorales a certes montré que Donald Trump est toujours le favori dans une éventuelle course à la chefferie du Parti républicain, en vue de la prochaine présidentielle. À 57 %. Mais il est désormais talonné par le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, et par l’ancien vice-président Mike Pence, qui pourraient profiter de son affaiblissement pour se hisser rapidement au sommet de la formation politique.

Une perspective salutaire pour le parti, mais pas totalement, à en croire un sondage Politico mené fin janvier et qui montre qu’un autre duel Biden-Trump en 2024 serait remporté en effet par le démocrate, à 46 % contre 45 % des voix. Et ce, malgré le faible taux d’approbation de l’actuel président, plus d’un an après son entrée en fonction.

Or, placés face à un autre républicain, 37 % à peine des électeurs voteraient pour Biden, contre 45 % pour le remplaçant éventuel de Donald Trump, à condition toutefois que ce ne soit pas un de ses rivaux du moment : DeSantis, Pence ou Ted Cruz, tous voués à une défaite face à l’actuel président. Un défi de plus pour le Parti républicain.