Trois policiers jugés pour leur passivité lors du meurtre de George Floyd

Un policier blanc a déjà été condamné à 22 ans de prison pour avoir asphyxié l’Afro-Américain George Floyd. C’est désormais au tour de trois de ses collègues d’être jugés pour leurs actions, ou plutôt pour leur absence d’action, le jour du meurtre.

La justice fédérale a entamé jeudi la sélection des jurés qui devront se prononcer sur la culpabilité de Tou Thao, Alexander Kueng et Thomas Lane, accusés d’avoir violé les lois américaines sur les « droits civiques » du quadragénaire noir.

Concrètement, il leur est reproché de ne pas lui avoir apporté d’aide, alors que George Floyd agonisait sous le genou de leur collègue, Derek Chauvin, le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans le nord des États-Unis.

Ce jour-là, les quatre policiers avaient voulu arrêter l’Afro-Américain de 46 ans, soupçonné d’avoir acheté un paquet de cigarettes avec un faux billet de 20 dollars. Pour maîtriser cet homme à la stature imposante, ils l’avaient plaqué au sol, menotté, et avaient pris chacun leur position :

Derek Chauvin, un policier blanc chevronné, s’était agenouillé sur son cou.

Alexander Kueng, une nouvelle recrue noire, s’était installé au niveau de son dos.

Thomas Lane, un trentenaire blanc embauché depuis peu, lui tenait les jambes.

Tou Thao, un Américain d’origine asiatique, depuis huit ans dans la police, gardait à distance les passants affolés par les supplications puis les râles de George Floyd.

Ils étaient restés ainsi pendant près de dix minutes.

La scène, filmée et mise en ligne, avait déclenché d’immenses manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous les États-Unis et au-delà, et continue de nourrir une réflexion sur le passé raciste de l’Amérique.

« Indifférence délibérée »

La justice du Minnesota avait rapidement lancé des poursuites pour meurtre contre Derek Chauvin et pour complicité de meurtre contre ses collègues. Le premier a été jugé dans ce cadre au printemps et condamné à 22 ans et demi de prison. Le procès des trois autres devant la justice locale débutera le 13 juin prochain.

En parallèle, les procureurs fédéraux ont inculpé en mai les quatre agents pour « violation des droits civiques » de George Floyd, notamment à la liberté et à la sécurité. Ces doubles poursuites sont autorisées aux États-Unis, mais relativement rares, et reflètent l’importance de ce dossier hors norme.

En décembre, Derek Chauvin a plaidé coupable dans ce volet fédéral, admettant pour la première fois une part de responsabilité dans le drame.

Ses trois collègues se sont donc présentés sans lui jeudi dans un tribunal fédéral de Saint-Paul, la ville jumelle de Minneapolis, où la sécurité a été renforcée.

Leur procès « marque une nouvelle étape importante dans le long et lent chemin vers la justice pour George Floyd et sa famille », a commenté l’avocat Ben Crump, qui défend les proches du défunt.

Les trois hommes sont accusés de ne pas avoir apporté les secours nécessaires au quadragénaire, malgré les signes de détresse médicale. « Consciemment, ils ne lui ont pas fourni d’aide, agissant avec une indifférence délibérée », selon l’acte d’inculpation.

« Force déraisonnable »

Tou Thao et Alexander Kueng se voient également reprocher de ne pas être intervenus pour dissuader Derek Chauvin d’« exercer une force déraisonnable », alors qu’ils « savaient » que George Floyd était inconscient et n’avait plus de pouls.

Le document ne précise pas pourquoi Thomas Lane n’est pas visé par ce chef d’inculpation, mais il avait à deux reprises suggéré à Derek Chauvin de positionner l’Afro-Américain sur son flanc.

Les trois hommes plaident non coupables. Les deux débutants devraient insister lors du procès sur l’ascendant exercé par Derek Chauvin et ses 19 ans d’expérience dans la police. Tou Thao devrait, lui, dire qu’il se concentrait sur les passants et n’a pas prêté attention à la détresse de George Floyd.

Le juge responsable du procès a prévu deux jours pour sélectionner douze jurés et six suppléants. Vendredi, il a éliminé plusieurs personnes qui se disaient incapables d’être impartiales.

Le procès, qui pourrait entrer dans le dur dès lundi, pourrait durer quatre semaines, a prévenu le magistrat.