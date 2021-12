Face à la déferlante Omicron, les États-Unis se mobilisent

Face au variant Omicron qui déferle sur les États-Unis et l’Europe, Washington s’est mobilisé mardi, misant sur les tests et les vaccins.

Aux États-Unis, Omicron est désormais dominant : il a représenté 73,2 % des nouvelles infections à la COVID-19 lors de la semaine qui s’est achevée le 18 décembre, selon les autorités sanitaires américaines. Dans certains États du nord-ouest, la proportion d’Omicron tourne autour de 95 % des cas.

C’est dans ce contexte que Joe Biden doit annoncer mardi de nouvelles mesures dans le pays le plus endeuillé du monde en valeur absolue par la pandémie, avec plus de 807 000 morts.

La Maison Blanche a détaillé mardi la stratégie du président américain : des tests, des capacités de vaccination renforcées et des moyens supplémentaires pour les hôpitaux, mais pas de nouvelles restrictions avant Noël.

« Il n’y a pas besoin de confiner nos écoles ni notre économie », a affirmé un haut responsable de la Maison Blanche lors d’une conférence de presse.

Les autorités vont distribuer gratuitement 500 millions de tests pour la COVID-19 et le gouvernement fédéral va mobiliser un millier de médecins, infirmiers ou personnels médicaux de l’armée, qui pourront être déployés si besoin à travers le pays en janvier et février, et augmenter la capacité de vaccination.

Les États-Unis vont également donner plus d’un demi-milliard de dollars d’aide supplémentaire à des organisations internationales pour lutter contre la COVID-19 face à l’irruption du variant Omicron, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.