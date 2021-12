La présidence Biden sur la corde raide

Plusieurs villes américaines, grandes métropoles comme villes moyennes, ont enregistré en 2021 un nombre record d’homicides, une spirale de meurtres née l’année dernière en pleine pandémie de COVID-19 et que les autorités peinent toujours à endiguer.

En cause, selon les experts et témoins interrogés par l’AFP, le contrecoup du coronavirus et des traumatismes qu’il a causés, un rebond de l’économie qui n’a pas bénéficié à tous et, surtout, le foisonnement des armes à feu. Près de 23 millions d’armes, un record, ont d’ailleurs été vendues en 2020, selon la firme spécialisée Small Arms Analytics Forecasting qui prévoit un chiffre de 20 millions pour cette année.

Philadelphie a battu un funeste record qui datait de 1990 avec au moins 535 homicides pour 1,5 million d’habitants. La « ville de l’amour fraternel » a dépassé New York et Los Angeles, les deux plus grandes villes des États-Unis. La capitale américaine Washington compte au moins 211 homicides, Albuquerque en compte 100, Portland, au moins 70 et Richmond en compte 80. Chicago, gangrenée par la violence et la corruption, a dépassé les 800 homicides en 2021, un record depuis 1994. La plupart des meurtres sont des règlements de comptes, et les victimes sont en grande majorité afro-américaines, parfois des enfants victimes de balles perdues.