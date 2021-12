Donald Trump récolte 1 milliard pour son réseau social

La nouvelle société de médias sociaux de Donald Trump et son partenaire spécialisé dans l’acquisition ont déclaré que ce dernier avait conclu des accords pour un milliard de dollars de capital avec des investisseurs institutionnels.

L’ancien président a lancé sa nouvelle entreprise, Trump Media Technology Group (TMTG), en octobre. Il a dévoilé les plans d’une nouvelle application de messagerie appelée « Truth Social » pour rivaliser avec Twitter et les autres plateformes de médias sociaux qui l’ont banni à la suite de l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Le plan de TMTG est de devenir une entreprise cotée en bourse grâce à une fusion avec Digital World Acquisition, une société d’acquisition à vocation spéciale dont le seul objectif est d’acquérir une société privée et de la faire entrer en bourse.

Les investisseurs institutionnels n’ont pas été identifiés dans un communiqué publié samedi par Trump Media et Digital World. L’argent proviendrait d’«un groupe diversifié» d’investisseurs après la fusion des deux sociétés, a-t-on affirmé.

Digital World a déclaré dans le communiqué que le milliard de dollars était supérieur aux 293 millions de dollars (moins les dépenses) qu’il pourrait investir.

« Je suis convaincu que TMTG peut déployer efficacement ce capital pour accélérer et renforcer l’exécution de ses activités, notamment en continuant à attirer les meilleurs talents, à embaucher les meilleurs fournisseurs de technologie et à déployer d’importantes campagnes de publicité et de développement commercial », a déclaré Patrick Orlando, PDG de Digital World, dans le communiqué.

Donald Trump est répertorié comme président de TMTG. Il obtiendra des dizaines de millions d’actions gratuites si la société fusionnée fonctionne bien, remettant possiblement à l’ancien président des milliards de dollars de richesse sur papier.