Les républicains s’imposent dans les élections locales en Virginie

La gifle. Un an à peine après avoir accordé sa confiance à Joe Biden lors de la présidentielle de 2020, avec une avance de 10 points, la Virginie a envoyé un message fort au gouvernement démocrate mardi soir en redonnant le poste de gouverneur de l’État à un républicain, Glenn Youngkin, soutenu et adoubé par Donald Trump.

Il est le premier républicain à retrouver un poste électif clé en Virginie depuis 12 ans.

Avec une participation qualifiée de « très forte » par les autorités électorales, les Virginiens ont ainsi refusé d’accorder un deuxième mandat au démocrate Terry McAuliffe qui a perdu des appuis importants dans les banlieues sud de Richmond, la capitale, mais également dans le sud-est de la Virginie, la région de Norfolk, pourtant démocrate depuis plus de 10 ans.

Les résultats de cette élection locale, suivie par l’ensemble du pays en raison de sa tenue en marge des premiers mois difficiles de l’administration Biden, viennent toutefois confirmer une tradition dans l’État qui depuis 44 ans, élit un gouverneur qui ne représente pas le parti au pouvoir à Washington.

Un seul a réussi à rompre cette logique en 2013 : Terry McAuliffe, lors de son premier mandat, sous l’administration de Barack Obama, venu soutenir sa campagne dans les derniers jours. Joe Biden et Kamala Harris ont également pris part à cette campagne, alarmant les électeurs sur les risques de retour en arrière que pourrait représenter une victoire républicaine.

Depuis 1865, la Virginie n’a accordé qu’une seule fois un deuxième mandat à un gouverneur.

Difficultés du gouvernement Biden

« Cette élection va être décortiquée de près par les démocrates qui ont joué contre Youngkin la même stratégie anti-Trump que lors de la présidentielle », commente la politicologue Alexandra Reckendorf, spécialiste du comportement des électeurs et de l’opinion politique à la Virginia Commonwealth University. Stratégie qui cette fois, n’a pas fonctionné.

Selon elle, le vote a certainement été influencé en partie par les difficultés rencontrées par le gouvernement de Joe Biden à livrer ses promesses de programmes sociaux et de politiques environnementales ambitieuses, et ce, en raison de nombreux blocages législatifs venant autant du camp républicain que de son propre parti.

« Pour certains électeurs, les démocrates ne sont pas en mesure de tenir leurs promesses, dit-elle. Et leur vote vient en quelque sorte retirer une confiance que le parti au pouvoir ne mérite plus ».

La difficulté de contenir la pandémie de COVID-19, particulièrement dans les États républicains où la défiance envers les mesures sanitaires et la vaccination a fait remonter le nombre de cas, de décès et compromis un retour économique à la normale, a également joué contre le candidat démocrate. 34 % des Virginiens ont indiqué dans un sondage cité par AP que l’économie était au sommet de leur préoccupation dans un pays où l’inflation et l’augmentation du prix de l’essence irritent de plus en plus.

Discours ultraconservateur

La victoire de Glenn Youngkin marque également celle du discours ultraconservateur et moral que le politicien de 54 ans – un ex-haut gradé du Groupe Carlyle, un fonds d’investissement proche de l’establishment républicain – a porté durant sa campagne. Ouvertement opposé à la vaccination ou au port du masque obligatoire pour les enfants, dans la lutte contre la COVID-19, le républicain s’est fait le porte-voix de parents inquiets de voir les théories critiques sur la race et le racisme institutionnalisé atteindre les programmes scolaires dans les écoles publiques. Cette peur n’est toutefois pas soutenue par les faits : ces théories ne sont pas enseignées aux enfants en Virginie.

Il a également promis de rendre l’accès à l’avortement plus difficile dans son État, sans toutefois préciser la manière dont il allait le faire.

« Ensemble, nous allons changer la trajectoire de [la Virginie], a-t-il lancé au milieu de la nuit en acceptant la victoire. Et nous allons commencer cette transformation dès le premier jour. Il n’y a pas de temps à perdre. Nos enfants ne peuvent pas attendre. Nous allons travaillons dans le cadre temporel du vrai monde, pas celui du gouvernement. »

Soutenu par Donald Trump, Youngkin — qui véhicule l’idée fantaisiste que les élections de 2020 ont été frauduleuses, en contradiction avec les faits — a toutefois refusé de se montrer en sa présence durant toute la campagne, afin d’éviter les comparaisons. Comparaisons que le camp adverse n’a pas manqué de surligner, qualifiant le candidat républicain « d’alter ego » de l’ex-président.

Lundi, dans une déclaration écrite, Donald Trump a dit « s’entendre très bien » avec Youngkin et a assuré que les deux hommes croyaient « fermement en les mêmes politiques ». Il a également appelé les électeurs de la Virginie à sortir massivement pour aller voter.

Pour l’ex-représentant du comté de Fairfax, le plus populeux de la Virginie, l’ambivalence du candidat républicain face au populiste a été payante et devrait être reproduite par d’autres à l’avenir, en prévision des élections de mi-mandat en 2022. « Vous voulez garder les gens que Trump a amenés dans le parti, mais en même temps trouver de nouveaux appuis dans les banlieues », a-t-il indiqué en entrevue au Washington Post. « Vous ne l’embrassez pas, mais vous ne le larguez pas non plus, parce qu’il est toujours le cœur et l’âme du parti républicain. » Et ce, malgré une tentative de coup d’État dont il a été l’inspiration le 6 janvier dernier, lorsque ses partisans ont pris d’assaut le Capitole afin de renverser les résultats de la présidentielle qui a consacré sa défaite.

Paradoxalement, tout en discréditant depuis plus d’un an le système électoral américain, en criant à la fraude, à la manipulation des résultats et en mettant en doute la fiabilité du vote par correspondance, les républicains ont profité en Virginie d’un cadre électoral très libéral, mis en place par les démocrates depuis 2017. L’État a rendu le vote par correspondance accessible à tous et imposé une période de 45 jours pour le vote anticipé, soit un des plus longs aux États-Unis. M. Youngkin a d’ailleurs appelé les électeurs à se prévaloir de ce droit, pourtant pointé du doigt par les républicains, à tort, comme une source de fraude électorale.

Ailleurs dans le pays, la course au poste de gouverneur du New Jersey était toujours serrée au milieu de la nuit entre Phil Murphy, talonné de manière surprenante dans cet État à forte concentration démocrate par le républicain Jack Ciattarelli. Cette soirée d’élections locales a également consacré rapidement la victoire du démocrate Eric Adams à la mairie de New York qui a brisé ainsi le rêve de son opposant républicain, Curtis Sliwa, légende de la ville, pour avoir fondé les brigades citoyennes d’autodéfense, les Guardian Angels, dans les années 70. Boston a également élu la conseillère municipale Michelle Wu qui devient la première femme maire d’origine asiatique de la ville.

