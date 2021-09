Le chef d’état-major américain nie avoir douté de l’état mental de Trump

Le chef d’état-major américain, le général Mark Milley, a démenti mardi avoir douté de l’état mental de l’ex-président Donald Trump à la fin de son mandat, comme l’ont récemment rapporté des journalistes. Il a aussi assuré que les appels qu’il a passés à son homologue chinois visaient à réduire la tension avec Pékin, en accord avec le gouvernement.

« Je suis certain que le président Trump n’avait pas l’intention d’attaquer les Chinois et c’était ma responsabilité directe de faire connaître les ordres et les intentions du président », a-t-il assuré devant un comité sénatorial. « Ma mission à ce moment-là était la désescalade […] Nous n’allons pas vous attaquer », a précisé le chef d’état-major.

Le général Milley est au centre d’une polémique après que de deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Robert Costa, ont révélé que celui-ci avait contacté ses homologues chinois avant et après la dernière élection présidentielle, contacts dus selon eux à ses inquiétudes sur la santé mentale de Donald Trump.

Dans leur ouvrage Peril, paru récemment, ils affirment que le général Milley a acquiescé au cours d’une conversation téléphonique en janvier avec la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, lorsqu’elle a qualifié M. Trump de « déséquilibré ».

Mme Pelosi avait téléphoné au général Milley au lendemain de l’assaut des partisans de Donald Trump contre le Capitole du 6 janvier pour s’assurer que le président ne puisse pas utiliser les codes nucléaires.

« Je lui ai expliqué que le président a la seule autorité de lancer une attaque nucléaire et qu’il ne le fait pas seul, et que je ne suis pas qualifié pour déterminer l’état mental du président des États-Unis », a déclaré devant les élus de Congrès le général Milley, qui s’expliquait pour la première fois sur cette affaire. « Il y a des processus, des protocoles et des procédures pour ça », a-t-il ajouté.

« Ma loyauté est absolue »

Le général Milley a aussi démenti avoir téléphoné deux fois en secret à son homologue chinois, le général Li Zuocheng, pour l’assurer que les États-Unis n’attaqueraient pas la Chine soudainement et le rassurer sur la stabilité de l’État américain.

« Les appels du 30 octobre et du 8 janvier ont été coordonnés avant et après, avec le secrétaire à la Défense Mark Esper, puis avec le secrétaire par intérim Christopher Miller », a-t-il expliqué. Ces appels ont été provoqués par « des informations des services de renseignement qui nous ont fait conclure que les Chinois craignaient une attaque des États-Unis », a-t-il ajouté.

Le plus haut gradé américain a néanmoins admis avoir parlé avec Bob Woodward avant la publication du livre, et avec d’autres journalistes qui ont écrit des ouvrages très critiques sur les derniers mois du mandat de Donald Trump.

« Ma loyauté est absolue », a assuré le général Milley, alors que des élus républicains ont appelé à ce que le chef d’état-major soit limogé pour avoir outrepassé ses fonctions.

Après la publication d’extraits du livre, le 15 septembre, le président Joe Biden a renouvelé sa confiance au général Milley.