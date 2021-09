Les chefs du Pentagone ont admis mardi des erreurs de jugement ayant conduit à un « échec stratégique » en Afghanistan, avec la victoire sans coup férir des talibans a l’issue de 20 ans de guerre.

Le chef d’état-major, le général Mark Milley, et le chef du commandement central américain (Centcom), le général Kenneth McKenzie, ont admis publiquement pour la première fois avoir conseillé à Joe Biden de maintenir 2500 soldats en Afghanistan pour éviter un effondrement du régime de Kaboul, en s’expliquant devant les élus du Sénat sur la fin chaotique de cette guerre.

Un avis que le président américain a choisi de ne pas suivre, et qu’il assurait en août n’avoir jamais reçu. « Personne ne m’a dit ça à ma connaissance », affirmait M. Biden le 19 août sur ABC.

« Le fait que l’armée afghane, que nous avons formé avec nos partenaires, se soit effondrée — souvent sans tirer une balle — nous a tous pris par surprise », a admis le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

« Nous n’avons pas réalisé le niveau de corruption et l’incompétence de leurs officiers de haut rang, nous n’avons pas mesuré les dommages causés par les changements fréquents et inexpliqués décidés par le président Ashraf Ghani au sein du commandement, nous n’avons pas prévu l’effet boule de neige des accords passés par les talibans avec quatre commandants locaux après l’accord de Doha, ni le fait que l’accord de Doha avait démoralisé l’armée afghane », a-t-il énuméré.

Le gouvernement de Donald Trump a signé le 29 février 2020 à Doha un accord historique avec les talibans qui prévoyait le retrait de tous les soldats étrangers avant le 1er mai 2021, en échange de garanties sécuritaires et de l’ouverture de négociations directes inédites entre les insurgés et les autorités de Kaboul.

Crédibilité « endommagée »

« C’est un échec stratégique », a commenté le général Mark Milley. « L’ennemi est au pouvoir à Kaboul. Il n’y a pas d’autre façon de décrire les choses ».

Il a aussi prévenu que le risque d’une reconstitution en Afghanistan d’al-Qaïda ou du groupe État islamique était « une possibilité très réelle ».

Au moment où le Pentagone affirme pouvoir poursuivre à distance ses frappes de drone contre al-Qaïda et le groupe EI, le général McKenzie a été questionné sur les chances d’éviter une attaque contre des intérêts américains lancée depuis l’Afghanistan par des groupes djihadistes. « Cela reste à voir », a-t-il répondu.

Le général Mark Milley a noté que la décision de retirer d’Afghanistan les conseillers militaires déployés au sein des unités afghanes, il y a trois ans, a contribué à surestimer les capacités de l’armée afghane.

« Nous n’avons pas pu évaluer complètement le moral et la volonté du commandement », a-t-il expliqué. « On peut compter les avions, les camions, les véhicules, les voitures [...] mais on ne peut pas mesurer le cœur humain avec une machine. [...] Il faut être là. »

Des divergences sont apparues entre le chef d’état-major et le secrétaire, lorsqu’un élu leur a demandé si la réputation des États-Unis avait été « endommagée » par le retrait.

« Je pense que notre crédibilité auprès de nos alliés et partenaires dans le monde, ainsi qu’auprès de nos adversaires, est réexaminée avec beaucoup d’attention », a déclaré le chef d’état-major. « Endommagée est un mot qui peut être employé, oui. »

« Je pense que notre crédibilité reste solide », a au contraire jugé M. Austin.