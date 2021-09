Le meurtrier de George Floyd plaide non coupable dans un autre dossier de violences policières

Le policier condamné pour le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd a plaidé non coupable jeudi dans un autre dossier de violences qu’il est accusé d’avoir infligées à un adolescent de 14 ans en 2017.

Derek Chauvin, qui purge une peine de 22 ans et demi de prison pour avoir étouffé le quadragénaire noir, a comparu par vidéo devant un juge fédéral dans ce dossier distinct, mais qui présente de troublantes similarités.

Selon l’acte d’accusation, l’agent blanc de 45 ans, dont 19 au service de la police de Minneapolis, a violé les droits constitutionnels du garçon lors de son interpellation en septembre 2017. « Sans justification légale, il a pris l’adolescent par la gorge et l’a frappé à plusieurs reprises à la tête avec une torche », puis « il a maintenu son genou sur le cou et le haut du dos de l’adolescent allongé à plat ventre, menotté et n’offrant pas de résistance », selon le document.

C’est dans la même posture qu’il a été filmé le 25 mai 2020, agenouillé sur le cou de George Floyd. La vidéo, devenue virale, avait suscité d’immenses manifestations contre le racisme et les violences policières dans le monde entier.

En amont de son procès devant la justice de l’État du Minnesota, les procureurs locaux avaient dressé la liste de plusieurs arrestations lors desquelles Derek Chauvin avait exercé une pression déraisonnable sur le cou de suspect, preuve selon eux d’un « mode opératoire ».

Aucune n’avait jusque-là fait l’objet de sanction ou de poursuite.

Derek Chauvin n’a jamais reconnu ses torts dans la mort de George Floyd, assurant avoir suivi les procédures en vigueur dans la police pour maîtriser un suspect récalcitrant.