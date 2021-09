Crise de confiance entre Paris et Washington après la rupture du «contrat du siècle»

« Coup dans le dos », décision « brutale » et « insupportable », à la « Trump » : la relation entre la France et les États-Unis a tourné à la crise ouverte jeudi après la rupture du « contrat du siècle » de fourniture de sous-marins français à l’Australie.

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi soir un partenariat stratégique avec le Royaume-uni et l’Australie, incluant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra, qui a sorti de fait les Français du jeu. « Cela ne se fait pas entre alliés », a martelé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, qui avait négocié le « contrat du siècle » lorsqu’il était ministre de la Défense en 2016, en déplorant un fait accompli américain — et par ricochet australien — sans aucune concertation préalable.

« C’est vraiment, en bon français, un coup dans le dos », s’est-il indigné sur la radio France Info (RFI), se disant « en colère, avec beaucoup d’amertume ». « Nous avions établi avec l’Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie », a lancé le ministre.

Au même moment, la ministre française des Armées, Florence Parly, déplorait sur RFI « une très mauvaise nouvelle pour le respect de la parole donnée » et une décision « grave » en matière de politique internationale.

Ce gigantesque contrat de 90 milliards de dollars australiens (56 milliards d’euros) prévoyait la fourniture de 12 sous-marins français à propulsion conventionnelle à l’Australie.

Au-delà du choc franco-australien, cette rupture spectaculaire jette un froid entre Paris et Washington, alors que Joe Biden était censé incarner une embellie dans la relation transatlantique après quatre années de brutalité trumpienne. « Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible ressemble beaucoup à ce que faisait Monsieur Trump », l’ancien président américain, a déclaré M. Le Drian.

« On a appris brutalement par une déclaration du président Biden que voilà, le contrat qui était passé entre la France et les Australiens s’arrête, et puis les États-Unis vont proposer une offre nucléaire, dont on ne connaît pas le contenu, aux Australiens », a-t-il pointé au lendemain de l’annonce.

« Coup de Trafalgar »

Le camouflet a aussi suscité la colère des parlementaires français, qui ont dénoncé « un coup de Trafalgar de la part pays alliés ».

« Nous allons devoir nous interroger sur l’attitude récurrente de certains de nos alliés, qui se comportent plus comme des adversaires que comme des concurrents loyaux », a déclaré Christian Cambon, le président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.

Les sénateurs s’inquiètent également de la vente à un pays non doté de l’arme nucléaire de sous-marins à propulsion nucléaire. Cela « n’a pas de précédent », « les États-Unis et le Royaume-Uni changent les règles du jeu », selon le communiqué du Sénat.

De son côté, la présidente de la commission de la défense de l’Assemblée nationale, Françoise Dumas, a fustigé le « caractère inamical, voire déloyal » de la décision australienne, et « une remise en cause incompréhensible d’un partenariat stratégique d’ampleur ».

« Il va falloir des clarifications. Nous avons des contrats. Il faut que les Australiens nous disent comment ils s’en sortent », a renchéri Jean-Yves Le Drian en réclamant des « explications » à l’Australie comme à Washington.

« Premiers concurrents »

« Il est certain que nous avons une petite crise diplomatique sur la table », résume Anne Cizel, spécialiste de politique étrangère américaine à l’université parisienne de la Sorbonne. « Les États-Unis envoient un signal un peu curieux en ce sens qu’ils réclament une présence [militaire] de leurs alliés européens dans l’Indopacifique et dans le même temps se positionnent en premiers concurrents des ventes de sous-marins français », résume-t-elle.

Joe Biden a d’ailleurs promis de continuer à « travailler étroitement avec la France », « allié-clé » dans la région indopacifique. Visiblement sans apaiser le courroux de Paris.

La diplomatie française n’a jamais cédé à l’enchantement pro-Biden, consciente qu’il poursuivrait la même priorité stratégique — la rivalité avec la Chine — que ses prédécesseurs Donald Trump et Barack Obama (2009-2017), même s’il y mettait plus les formes vis-à-vis de ses alliés.

Paris peut se targuer d’une relation privilégiée avec les États-Unis sur un certain nombre de dossiers, à commencer par la lutte antijihadiste, de l’Irak au Sahel. Mais l’affaire du partenariat stratégique avec l’Australie — qui vise aussi à contrer les ambitions de la Chine — concrétise un peu plus, après le retrait d’Afghanistan, un mode d’action et de décision très unilatéral du nouveau président américain.

« Cela confirme le fait que les États-Unis attendent de leurs alliés de la docilité et ne sont pas dans une logique de consultation », fait observer Thomas Gomart, directeur de l’Institut français de relations internationales (Ifri).

« Centralité » américaine

« La relation avec l’administration Biden est extrêmement difficile tout simplement parce que cette administration, focalisée sur la Chine, veut rappeler sa centralité », dit-il à l’AFP.

À travers cette séquence, le président Biden a aussi eu à cœur de faire oublier au plus vite le retrait chaotique d’Afghanistan en montrant que l’Amérique restait au rendez-vous de la puissance.

Pour Anne Cizel, ce coup porté aux ambitions françaises traduit aussi une « rivalité de leadership » entre les États-Unis et un président français, Emmanuel Macron, qui se pose en « leader de la défense de l’Europe ». « Les quatre ans de Donald Trump, si difficile que cela ait été sur un plan transatlantique, ont procuré une opportunité au leadership français, franco-allemand », note-t-elle.

Emmanuel Macron va continuer à militer pour plus de défense et d’autonomie stratégique européenne, notamment industrielle, durant la présidence française de l’UE au premier semestre 2022.

Un sommet y sera d’ailleurs consacré à cette occasion. « Le moment est venu pour l’UE de passer à la vitesse supérieure », pour se « défendre contre les cyberattaques, agir là où l’OTAN et l’ONU ne sont pas présents et gérer les crises à temps », a plaidé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.