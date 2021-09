«Assez, c’est assez», lance Simone Biles au Congrès américain

Au cours d’un témoignage rempli d’émotion, la médaillée d’or olympique de gymnastique Simone Biles a déclaré mercredi au Congrès américain qu’« assez, c’est assez » au sujet des abus sexuels dont elle a été victime aux mains du médecin de l’équipe américaine, le Dr Larry Nassar.

Biles et d’autres gymnastes ont témoigné mercredi devant le Congrès américain.

L’Américaine blâme non seulement la fédération nationale, mais également les autorités policières fédérales qui « ont tourné les yeux » sur ces crimes, tandis que des centaines de jeunes athlètes ont subi ces abus.

McKayla Maroney, une autre médaille d’or, a déclaré aux sénateurs qu’un soir, alors qu’elle n’était âgée que de 15 ans, elle a trouvé Nassar couché par-dessus elle alors qu’elle était nue, l’une des nombreuses fois où elle a été victime d’abus. Elle dit avoir cru qu’elle allait mourir ce soir-là.

Maroney a ajouté que le FBI a « minimisé (son témoignage) et l’a ignorée » après qu’elle eut rapporté les gestes commis par Nassar et que l’agence a retardé l’enquête sur le médecin « tandis que d’autres subissaient ses abus ».

Ces audiences font partie d’un effort du Congrès américain de rendre responsable le FBI après plusieurs faux pas dans l’enquête dans cette affaire, dont les délais qui ont permis à Nassar d’abuser d’autres gymnastes. Une enquête interne du Département de la Justice publiée en juillet a statué que le FBI avait commis des erreurs fondamentales dans son enquête et n’avait pas traité cette affaire avec tout le sérieux exigé après que la fédération américaine de gymnastique eut rapporté les allégations au bureau d’Indianapolis, en 2015.

Le FBI a admis que sa conduite était inexcusable alors qu’au moins 40 femmes et jeunes filles ont été abusées alors que l’agence fédérale était au courant du problème.

Biles et Maroney étaient accompagnées d’une autre médaillée d’or olympique, Aly Raisman, et de la gymnaste Maggie Nicols. Raisman s’est dite « dégoûtée qu’on cherche toujours des réponses six ans après les premières allégations ».