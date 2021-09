La vaccination obligatoire inocule la colère à plusieurs Américains

Et puis soudain, la haine.

Lundi après-midi, la présence d’un journaliste, portant le masque, au milieu d’une manifestation contre la vaccination obligatoire, dans le parc Fowley au sud de Manhattan, est rapidement devenue un autre sujet de contestation.

« Enlevez ça tout de suite ! Personne ne porte de masque ici », a hurlé, les yeux pleins de colère, une septuagénaire élégamment habillée, sous le regard approbateur de son amie. « De quoi avez-vous peur ? », a lancé un homme, le ton tout aussi agressif, en appelant le reste de la foule à témoigner de la présence de l’intrus.

Autour, des dizaines de manifestants hurlaient contre la « dictature » et l’« autoritarisme », en faisant résonner les mots « libre » et « choix ».

Un libre choix, pour eux, mais visiblement pas pour tous.

À l’appel de plusieurs syndicats, d’infirmières, d’enseignants, de pompiers, une petite poignée de citoyens s’était rassemblée en face d’un des bâtiments de la Cour fédérale de New York pour dénoncer la nouvelle politique de vaccination obligatoire — ou de test hebdomadaire obligatoire en cas de refus — annoncée la semaine dernière par Joe Biden. 100 millions d’Américains sont visés, dont les employés du gouvernement, les sous-traitants de l’État et le personnel des entreprises de 100 employés et plus.

« Ce n’est pas le pays dans lequel je veux vivre, a résumé Michael Kane, enseignant dans la ville et à la tête du mouvement Teachers for Choice, venu manifester. C’est une mesure qui a été prise pour faire peur aux gens. On se fait vacciner depuis des mois et les cas augmentent. Il y a donc un problème », a-t-il dit croire.

La fin du discours persuasif de la Maison-Blanche, pour une approche désormais plus contraignante visant à élever le niveau de vaccination de la population, a déclenché un vent d’opposition qui ne cesse depuis quelques jours de s’intensifier chez les Américains opposés à cette protection contre la COVID-19, mais aussi au sein du camp républicain qui espère transformer cette colère en crise, à l’approche des élections de mi-mandat en 2022, pour mieux en profiter.

En rang serré, 20 gouverneurs d’États républicains ont annoncé depuis vendredi leur intention de contester cette mesure devant les tribunaux et ont dénoncé au passage un geste politique qualifié d’autoritaire et « dépassant les bornes ». Parmi eux, Ron DeSantis de la Floride qui lundi a d’ailleurs mis en garde les villes et les entreprises de son État que des amendes les attendaient si elles décidaient de mettre en application cette obligation de vaccination.

La Floride a adopté en janvier une loi qui interdit d’exiger une preuve vaccinale. « Si une agence gouvernementale décide d’imposer un vaccin comme condition d’emploi, cela enfreint la loi et vous encourez une amende de 5 000 $ pour chaque offense », a déclaré le gouverneur, un proche de Donald Trump, lors d’une conférence de presse.

La pandémie de coronavirus connaît une résurgence en Floride depuis le milieu de l’été. Mi-août, le nombre de décès quotidien y a dépassé le record de l’été 2020, avec 244 victimes enregistrées en un jour à peine, contre 23 en moyenne en juin. Depuis le début de la pandémie, 46 000 personnes sont mortes de la Covid-19 en Floride. C’est 15 fois plus que le bilan des attentats du 11 septembre, commémoré dans une grande émotion à New York samedi dernier.

Mississippi, Floride, Caroline du Sud, Texas occupent désormais le sommet du palmarès des États où le taux de décès de la COVID-19 est le plus élevé, indiquent les dernières données du New York Times. Les gouverneurs et plusieurs élus républicains de ces États se sont prononcés dans les derniers jours contre la vaccination obligatoire, en plus de, parfois, mener des campagnes contre le port du masque obligatoire dans les lieux publics et les écoles.

« Il n’y a pas beaucoup de républicains prêts à soutenir cette politique de vaccination obligatoire, et cela tient de la myopie, dit le stratège politique républicain Gary Sasse joint au Rhode Island. La majorité des Américains estiment que nous devons utiliser tous les outils pour lutter contre le virus, plutôt que de nous monter les uns contre les autres. Cela devrait forcer les élus à trouver un meilleur discours pour exprimer leur préoccupation pour les droits individuels sans nuire à la santé publique. »

La semaine dernière, un homme de 73 ans de l’Alabama est mort d’une crise cardiaque au Mississippi après avoir été refoulé de 43 hôpitaux, dans trois États, où les services d’urgence étaient au maximum de leur capacité, a rapporté le réseau de radio public américain NPR. Les lits étaient occupés en très grande majorité par des patients non vaccinés atteints par le coronavirus.

Jeudi, le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, en quête d’une réélection, a qualifié de « scandale » et de « mesure excessive » la politique de Joe Biden en précisant qu’il allait la contester devant les tribunaux.

« Il y a beaucoup d’hypocrisie dans toute cette opposition, résume le comédien et metteur en scène Ray DeMattis, rencontré dimanche dans Central Park où il était venu lire le Book Reviews du New York Times. On ne devrait pas laisser la politique prendre le dessus sur la science sur une question de santé publique aussi importante. Ces gens-là, qui sont tous des partisans de Donald Trump, mettent en péril la vie des gens pourquoi ? Pour se maintenir en poste et défendre des idéologies. C’est totalement extraordinaire. »

Cette opposition est généralement perçue comme une anomalie, vue depuis New York où, lundi, 70 % des résidents de 12 ans et plus étaient doublement vaccinés, selon le Centers for Desease Control and Prévention (CDC). Contre 64 % à la grandeur du pays. Les nouvelles contaminations, hospitalisations et nouveaux décès y sont stables depuis deux semaines, alors qu’ils sont à la hausse dans le centre, sud et ouest du pays.

Le variant delta est désormais la souche dominante aux États-Unis. Une vaccination de plus de 90 % est nécessaire, selon l’épidémiologiste canadien Peter Jüni, de l’Université de Toronto, pour y faire face.

« La politique de Joe Biden est perçue comme une opportunité par les républicains qui savent qu’en politique, comme au base-ball, le directeur général est un héros seulement si l’équipe gagne », résume le stratège démocrate Robert Lehrman, en entrevue au Devoir. « Si cette vaccination obligatoire réussit à faire baisser les chiffres, Biden va paraître comme un président prévenant et visionnaire, même chez les républicains. Dans le cas inverse, cela va l’affaiblir ».

Les récents sondages indiquent que le démocrate part dans cette nouvelle guerre avec l’appui de la population dont 50 à 60 % sont en faveur d’une vaccination obligatoire. Un tiers y est vertement opposé. Dimanche, le médecin en chef du pays, Vivek Murthy, a soutenu la décision de la Maison-Blanche la qualifiant de « mesure appropriée » pour retrouver une vie normale dans des environnements sécuritaires. Le Business Roundtable, groupe qui rassemble les chefs des plus grandes entreprises des États-Unis, dont Apple, Alphabet, Citigroup…, a également salué la décision.

À l’inverse, un sondage mené par CNBC / Change Research au début du mois indique que parmi les quelque 29 % d’Américains qui ne sont toujours pas vaccinés, 83 % indiquent qu’ils ne changeront pas d’avis. Obligation ou pas.

Ce reportage a été en partie financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.