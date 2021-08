«Ida» s’affaiblit au moment où la Louisiane constate les dommages

L’ouragan Ida est devenu une tempête tropicale alors que ses vents violents ont ralenti au-dessus du Mississippi, lundi, tandis que dans le sud-est de la Louisiane, les résidants attendaient la lumière du jour pour être secourus des eaux de crue et observer les dégâts causés par l’un des ouragans les plus puissants qui aient jamais frappé le continent américain.

Toute La Nouvelle Orléans a perdu l’électricité au coucher du soleil, dimanche, avant une nuit agitée de pluie battante et de vents hurlants. Le temps s’est calmé peu avant l’aube et les gens ont commencé à se promener prudemment dans les quartiers avec des lampes de poche, en esquivant les poteaux, les morceaux de toits et les branches au sol.

Sur les réseaux sociaux, des gens ont indiqué leur adresse ou leur emplacement, dirigeant les équipes de recherche et de sauvetage vers leur grenier ou leur toit.

Les autorités ont promis de lancer l’effort de sauvetage massif après le lever du soleil et l’apaisement de la tempête.

Les pluies torrentielles sont principalement tombées sur le Mississippi, lundi, alors que la tempête se déplaçait lentement vers le nord. Les vents destructeurs et l’eau ont déjà eu un impact catastrophique le long de la côte sud-est de la Louisiane, et des inondations potentiellement mortelles se sont poursuivies bien à l’intérieur des terres, a déclaré le Centre national des ouragans.

Ida a touché terre 16 ans jour pour jour après que l’ouragan Katrina a ravagé la Louisiane et le Mississippi, et ses vents de 230 km/h le placent, à égalité, au cinquième rang des ouragans les plus forts à avoir frappé le continent. Il est pour l’instant responsable d’un décès, une personne touchée par un arbre tombé à Prairieville, à l’extérieur de Baton Rouge, ont confirmé dimanche des députés du bureau du shérif de la paroisse de l’Ascension.

Plus d’un million de foyers en Louisiane et au Mississippi étaient sans électricité selon PowerOutage. US, qui suit les pannes à l’échelle nationale.

Le système 911 de la paroisse d’Orléans a connu des difficultés techniques tôt lundi. Toute personne ayant besoin d’une assistance d’urgence a été invitée à se rendre à la caserne de pompiers la plus proche ou à contacter le policier le plus proche, a écrit sur Twitter le Centre de communications d’urgence de La Nouvelle Orléans.

Ida est finalement redevenu une tempête tropicale, 16 heures après avoir touché terre en Louisiane en tant qu’ouragan de catégorie 4. Ses vents les plus soutenus ont été de 97 km/h, tôt lundi, et les prévisionnistes ont indiqué qu’ils s’affaibliraient rapidement tout en déversant des pluies torrentielles sur une vaste zone. La tempête était centrée à environ 155 kilomètres au sud-sud-ouest de Jackson, Mississippi, se déplaçant vers le nord à 13 km/h.

Des responsables ont déclaré qu’Ida s’était intensifié en ouragan extrêmement puissant trop rapidement sur le golfe du Mexique pour organiser une évacuation obligatoire des 390 000 habitants de La Nouvelle Orléans. Plusieurs n’avaient pas assez d’essence et d’argent pour l’hôtel, de transport ou d’autres ressources nécessaires pour fuir. Les hôpitaux n’avaient pas non plus d’autre choix que de se préparer, comptant sur des générateurs pour garder les patients atteints de la COVID-19 en vie.

À Baton Rouge, Robert Owens, 27 ans, a regardé le ciel de son quartier s’illuminer alors que des transformateurs explosaient tout autour de lui.

« Jamais de ma vie je n’ai fait face à quelque chose d’aussi majeur », a-t-il déclaré alors que des rafales géantes faisaient trembler les fenêtres de sa maison.

Des inondations importantes ont été signalées tard dimanche soir à LaPlace près du lac Pontchartrain et dans des endroits comme Lafitte, où une barge a heurté un pont tournant de la ville.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré que les équipes de secours ne seraient pas en mesure d’aider immédiatement ceux qui étaient coincés alors que la tempête faisait rage. Et il a averti son État de se préparer à potentiellement des semaines de récupération.

« Beaucoup, beaucoup de gens vont être testés d’une manière que nous ne pouvons qu’imaginer aujourd’hui », a déclaré le gouverneur lors d’une conférence de presse dimanche.

Mais il a ajouté : « Il y a toujours de la lumière après l’obscurité, et je peux vous assurer que nous allons surmonter cela. »

Les comparaisons avec le 29 août 2005, alors que l’ouragan Katrina a touché terre, pèsent lourdement sur les habitants. L’ouragan Katrina a été blâmé pour 1800 décès, car il a causé des ruptures de digues et des inondations catastrophiques à La Nouvelle Orléans. Face à Ida plus d’une décennie et demie plus tard, les responsables ont souligné que le système de digues de la ville avait été considérablement amélioré.

On pourra probablement constater, lundi, si c’est véritablement le cas.