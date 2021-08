Frappe américaine contre une cible de l’État islamique en Afghanistan

Les États-Unis ont mené samedi une frappe de drone contre une cible du groupe État islamique en Afghanistan, riposte à l’attentat contre l’aéroport de Kaboul où le pont aérien entre dans sa phase finale dans une tension extrême, avec le risque de nouvelles attaques.

« Deux cibles importantes » du groupe État islamique, des « organisateurs » et « opérateurs », ont été tuées et une blessée, a annoncé samedi le Pentagone.

Le porte-parole du Pentagone John Kirby a refusé d’expliciter s’ils avaient été directement impliqués dans l’attentat de jeudi près de l’aéroport de Kaboul, qui a fait plus d’une centaine de morts, dont 13 soldats américains.

« La frappe aérienne sans pilote s’est produite dans la province de Nangarhar en Afghanistan », a précisé dans un communiqué Bill Urban, du commandement central.

Cette frappe, lancée depuis l’extérieur de l’Afghanistan, est la première de l’armée américaine depuis l’attentat survenu jeudi. Cette attaque, revendiquée par l’État islamique au Khorasan (EI-K), a fait plus d’une centaine de morts, dont 13 soldats américains, selon un nouveau bilan établi de sources sanitaires.

Le président Joe Biden avait promis des représailles après l’attentat de jeudi. « Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer », avait-il affirmé à l’adresse des auteurs de l’attaque la plus meurtrière contre l’armée américaine en Afghanistan depuis 2011. « Nous répondrons avec force et précision quand nous le déciderons, où et quand nous le choisirons », avait-il ajouté depuis la Maison-Blanche.

Personne ne dit que parce que « nous les avons eus, nous n’avons plus à nous inquiéter face à l’EI-K », a souligné le porte-parole, en affirmant que l’armée américaine restait « concentrée » sur cette « menace encore active ».

Les évacuations en phase finale

À quelques jours de la date-butoir du 31 août prévue pour le retrait des soldats américains d’Afghanistan après 20 ans de guerre, les évacuations de ceux qui veulent fuir le nouveau régime taliban touchent à leur fin à l’aéroport international Hamid Karzai.

Quelque 5400 personnes étaient réfugiées dans l’enceinte de l’aéroport samedi matin attendant de monter dans un avion, selon les Américains, qui entendent faire en sorte que les exfiltrations se déroulent « jusqu’au dernier moment ».

Mais les milliers de personnes qui étaient massées depuis des jours à l’extérieur de l’aéroport, dernière enclave occupée par les forces occidentales en Afghanistan,dans l’espoir d’accéder au tarmac, ont disparu, a constaté un journaliste de l’AFP.

Au total, environ 112 000 personnes ont été évacuées depuis le 14 août, veille de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, selon les derniers chiffres du gouvernement américain. Quelque 6800 l’ont été entre vendredi et samedi, un chiffre en décrue constante depuis mercredi.

Le risque d’autres attentats persiste, selon Washington. « Nous estimons qu’il y a toujours […] des menaces précises et crédibles », a prévenu vendredi John Kirby, le porte-parole du Pentagone. L’attachée de presse du président Biden, Jen Psaki, citant des experts sécuritaires, a estimé une autre attaque « probable ». Les prochains jours seront « la période la plus dangereuse à ce jour », a-t-elle ajouté.

Vendredi soir, comme la veille de l’attentat, l’ambassade des États-Unis à Kaboul a demandé aux ressortissants américains de quitter « immédiatement » les abords de l’aéroport en raison de « menaces pour la sécurité ».

Rival des talibans, l’EI est responsable de quelques-unes des plus sanglantes attaques menées en Afghanistan ces dernières années et pourrait profiter du flou actuel pour prospérer.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a convoqué les membres permanents du Conseil de Sécurité pour une réunion lundi sur la situation en Afghanistan.