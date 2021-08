Biden s’engage à «faire payer» les responsables des attentats de Kaboul

Le président Joe Biden a condamné les attaques à la bombe qui ont fait des dizaines de morts, dont une douzaine de soldats américains, à proximité de l’aéroport de Kaboul où se déroule une gigantesque opération d’évacuation. Réitérant son engagement d’en finir avec cette mission d’ici le 31 août, il a promis de « pourchasser » et de « faire payer » les responsables de l’attentat.

« Dure journée » a soufflé Joe Biden en ouverture de conférence de presse à la Maison-Blanche. Quelques heures plus tôt, deux déflagrations plongeaient l’aéroport de Kaboul dans le chaos. L’attaque a été revendiquée par le groupe État islamique.

« Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer », a menacé le président sur un ton martial aux auteurs de l’attaque la plus meurtrière contre l’armée américaine en Afghanistan depuis 2011.

Le chef d’État a ordonné aux responsables militaires « de développer des plans opérationnels pour frapper les cibles, la hiérarchie et les installations » du groupe État islamique en Afghanistan. Il a précisé qu’il n’avait pas jusqu’ici de « preuve » d’une « collusion » entre les talibans et les membres du groupe djihadiste – deux factions aux fortes divergences – dans l’organisation de cet attentat.

Malgré ce lourd bilan, Joe Biden a réitéré son intention d’évacuer les Américains du sol afghan d’ici la fin du mois. Il est encore possible d’évacuer les Américains et les Afghans qui sont éligibles « ces prochains jours, entre aujourd’hui et le 31 août », a affirmé le président américain. « Sachant qu’il pourrait très bien y avoir une nouvelle attaque, l’armée a conclu que c’est ce que nous devrions faire. Je pense qu’ils ont raison », a-t-il poursuivi. « Nous devons compléter cette mission et nous allons le faire. »

Plusieurs Afghans qui souhaiteraient fuir le régime de Talibans pourraient être par contre laissés derrière. « Je ne connais aucun conflit dans l’histoire où, lorsque la guerre s’est terminée, une des parties a pu garantir que tous ceux qui voulaient être extradés du pays puissent sortir », a soutenu le président.

Le pont aérien a jusqu’ici permis l’évacuation de près de 100 000 personnes, selon Washington.

Une tragédie qui « n’aurait jamais dû avoir lieu »

Des démocrates ont critiqué ces derniers jours le président américain parce qu’il s’en tenait à la date butoir du 31 août. Plusieurs continuent d’appeler l’armée à rester « aussi longtemps qu’il le faudra », mais la majorité des parlementaires du parti de Joe Biden font bloc derrière lui.

Du côté républicain, le ton est tout autre.

« Cette tragédie n’aurait jamais dû avoir lieu, ce qui rend notre peine encore plus profonde, et plus difficile à comprendre », a déploré l’ex-président républicain, Donald Trump, dans un communiqué.

Lorsqu’il était encore président, il avait négocié en février 2020 un accord avec les talibans qui prévoyait un retrait total des forces étrangères encore plus tôt, au 1er mai 2021.

Déjà contre cette annonce de retrait, le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a rappliqué jeudi : « cette attaque meurtrière offre le rappel le plus clair possible que les terroristes n’arrêteront pas de combattre les États-Unis juste parce que nos politiques se lassent de les combattre ».

« Je reste inquiet que les terroristes dans le monde entier se sentent enhardis par notre retraite, par cette attaque, et par l’installation d’un État terroriste islamiste radical en Afghanistan », a ajouté cet influent républicain.

Avec l’Agence France-Presse