Vaste campagne de doses de rappel aux États-Unis

De nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur mercredi en Israël, pays qui a enregistré son nombre de contaminations le plus élevé depuis janvier malgré une large campagne de vaccination contre la COVID-19. L’obligation de montrer un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour se rendre dans des restaurants, des hôtels, des musées et des bibliothèques et pour assister à des événements culturels et sportifs a, entre autres, été réinstaurée. Cette mesure s’applique également aux lieux de culte accueillant plus de 50 fidèles. Mardi, plus de 8700 nouveaux cas ont été recensés en Israël, le nombre le plus élevé depuis le mois de janvier. L’État hébreu a commencé la semaine dernière à administrer une troisième dose de vaccin aux personnes âgées de 50 ans et plus, malgré l’avis défavorable de l’Organisation mondiale de la santé.