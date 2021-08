Les démocrates américains présentent un budget de 3500 milliards $US

Les démocrates du Sénat des États-Unis ont dévoilé lundi une résolution budgétaire qui prévoit 3500 milliards $ US en dépenses et en allègements fiscaux pour rehausser les programmes sociaux et environnementaux, ce qui met la table pour un affrontement cet automne avec les ambitions domestiques du président Joe Biden.

La résolution démocrate ouvre la voie à l’adoption plus tard cette année d’une loi qui, au cours de la prochaine décennie, consacrerait des dizaines de milliards en fonds fédéraux à la santé, à l’éducation, aux services familiaux et aux programmes environnementaux, en plus d’offrir des allègements fiscaux aux familles. La facture serait payée par une hausse des impôts des biens nantis et des entreprises.

La présentation du budget représente le point de départ d’un très long processus législatif qui, espèrent les démocrates, donnera naissance à un gouvernement plus progressiste cet automne. Pour y parvenir, ils devront toutefois renverser l’opposition probablement unanime des républicains et trouver un juste milieu entre les factions plus modérées et plus progressistes de leur propre parti.

Santé, familles, éducation, environnement

La résolution prévoit la création d’un programme prématernelle gratuit pour les enfants de trois et quatre ans, deux années d’éducation gratuite dans un collège communautaire, une prolongation des allègements fiscaux pour les enfants et certains travailleurs mal rémunérés, et la création d’un programme de congés familiaux et de maladie rémunérés.

Le programme Medicare engloberait dorénavant les soins dentaires, de l’ouïe et de la vue. Les dépenses consacrées au logement, aux soins à domicile et à la formation professionnelle seraient augmentées. De nouvelles ressources seraient affectées à une transition plus rapide à l’énergie verte.

Ces dépenses seraient financées avec une augmentation des impôts des riches et des grandes entreprises. Les biens nantis qui gagnent moins de 400 000 $US par année seraient toutefois épargnés, un engagement électoral de M. Biden.

Le budget prévoit par ailleurs de normaliser la situation de millions d’immigrants qui vivent aux États-Unis illégalement. Une autre mesure, qui vise à rallier les démocrates modérés, prévoit des fonds pour renforcer la sécurité le long de la frontière.

Les républicains risquent d’organiser une opposition féroce. Ils croient que la querelle pourrait porter des fruits l’an prochain, lors des élections qui détermineront quel parti contrôlera de la Chambre des représentants et du Sénat. Ils prévoient forcer la tenue de votes sur des amendements qui portent notamment sur l’immigration, la criminalité et l’inflation, dans l’espoir que cela leur sera bénéfique l’automne prochain.