Charlottesville déboulonne ses statues confédérées

Les travaux ont commencé samedi matin pour déboulonner un monument confédéré qui avait contribué à déclencher un violent rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie, il y a près de quatre ans.

Une grue se mettait en place et les ouvriers se préparaient à lever la statue du général confédéré Robert E. Lee ce matin alors que la mairesse de Charlottesville, Nikuyah Walker, prononçait un discours devant des journalistes et des observateurs.

« Retirer cette statue est un petit pas de plus vers l’objectif d’aider Charlottesville, la Virginie et l’Amérique à lutter contre le péché de vouloir anéantir les Noirs pour un gain économique », a commenté Mme Walker.

Le retrait de la statue fait suite à des années de discorde, d’angoisse communautaire et de litiges. Un combat juridique long et tortueux, couplé à des changements dans une loi de l’État qui protégeait les monuments commémoratifs de guerre, avait retardé le retrait pendant des années.

Le retrait samedi d’une statue du général Robert E. Lee et d’une autre du général Thomas Jonathan « Stonewall » Jackson arrive près de quatre ans après que des violences ont éclaté lors du tristement célèbre rassemblement « Unite the Right ».

Heather Heyer, une contre-manifestante pacifique, est décédée dans ces violences, qui ont déclenché un débat national sur l’équité raciale. Celui-ci s’est davantage enflammé quand l’ancien président Donald Trump insistait sur le fait qu’il y avait une part de responsabilité « des deux côtés ».

L’intention de retirer des statues a été annoncée par la Ville vendredi.

Seules les statues, et non leurs socles en pierre, seront retirées samedi. Elles seront démontées et entreposées dans un endroit sûr jusqu’à ce que le conseil municipal prenne une décision sur ce qu’il convient d’en faire. En vertu d’une loi de l’État, la municipalité était tenue de solliciter les parties intéressées à récupérer les statues pendant une période d’offre qui s’est terminée jeudi. Elle a reçu 10 réponses à son invitation.

Une coalition d’activistes a félicité la Ville d’avoir agi rapidement pour retirer les statues après la fin de la période d’offre. Tant qu’elles « restent debout dans nos espaces publics du centre-ville, elles indiquent que notre communauté a toléré la suprématie blanche et la cause perdue pour laquelle ces généraux se sont battus », a affirmé la coalition appelée Take ’Em Down Cville.

Le dernier mouvement pour faire disparaître le monument de Robert E. Lee a commencé en 2016, avec une pétition lancée par une élève noire, Zyahna Bryant. Un recours judiciaire a rapidement été déposé, mettant les plans de l’administration municipale en attente. Les suprémacistes blancs se sont emparés de la question. Le monument est devenu pour eux et d’autres groupes racistes leur raison d’être, culminant en 2017 avec le rassemblement de « Unite the Right ».

Pour Zyahna Bryant, maintenant étudiante à l’Université de Virginie, démonter cette statue aurait dû être fait il y a bien longtemps. « Aucune plateforme pour la suprématie blanche. Aucune plateforme pour le racisme. Aucune plateforme pour la haine », a-t-elle soutenu.