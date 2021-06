Au moins un mort lors de l’effondrement partiel d’une tour à logements en Floride

Au moins une personne a perdu la vie jeudi matin quand une tour à logements située en bordure de mer à Surfside, en Floride, s’est partiellement effondrée, déclenchant une intervention majeure des services d’urgence.

De nombreux résidents de l’immeuble de 12 étages de la ville en banlieue de Miami y sont restés coincés jusqu’à ce que des secouristes viennent les aider à s’extirper.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a prévenu lors d’une conférence de presse que le bilan des décès pourrait s’alourdir, puisque le propriétaire de l’immeuble l’a informé que presque tous les appartements étaient occupés. « La tour s’est carrément écrasée, a imagé M. Burkett. Ça me brise le cœur, parce que cela laisse croire que nous ne trouverons peut-être pas autant de survivants qu’on l’aurait pensé. »

Dix personnes ont reçu des soins médicaux sur les lieux de l’effondrement, tandis que deux autres ont été transportées vers un centre hospitalier. À présent, 15 familles ont réussi à quitter l’immeuble sans avoir besoin de l’aide des services d’urgence.

Des travaux de rénovation étaient en cours sur le toit de l’immeuble avant l’effondrement, mais le maire Burkett a indiqué qu’il ne pouvait pas concevoir que c’est ce qui était à l’origine de l’écroulement. « J’ai vécu ici toute ma vie et je n’ai jamais rien vu de tel », a confié l’élu.

Barry Cohen, un ancien maire adjoint de Surfside qui habite dans l’immeuble, a raconté qu’il a entendu de gros bruits au milieu de la nuit. « J’ai entendu un gros “bang”, mais je croyais que c’était un coup de tonnerre, a-t-il expliqué. J’ai attendu presque 30 secondes avant de demander à ma femme si elle avait entendu la même chose. »

Les pompiers du comté de Miami-Dade effectuaient des recherches dans les débris et menaient une opération de sauvetage en matinée. Sur Twitter, le service a indiqué que plus de 80 équipes étaient déployées sur les lieux, en plus de l’aide fournie par les services d’urgence municipaux. Des pompiers ont été vus en entrant dans la tour en forme de « L », puis en ressortir avec des survivants à travers les débris.

« Nous sommes sur les lieux et les opérations sont toujours en cours, a mentionné la sergente Marian Cruz, porte-parole de la police de Surfside. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il s’agit d’un immeuble de 12 étages et que toute l’aile arrière s’est effondrée. »

Les forces policières ont fermé l’accès à plusieurs rues avoisinantes. Les gyrophares des voitures de police, des camions de pompiers et des ambulances illuminaient le ciel avant le lever du soleil.

L’effondrement du bâtiment a entraîné la formation d’un nuage de poussière partout dans le quartier. Des voitures stationnées jusqu’à deux pâtés de maisons étaient recouvertes d’un tapis de poussière.

Les autorités n’ont toujours pas indiqué quelle pouvait être la cause de l’écroulement.

L’édifice en question, situé au 8777 avenue Collins, a été construit en 1981. Il se trouve dans un secteur où se mêlent de vieux appartements, des maisons, des copropriétés et des hôtels. Des restaurants et des boutiques souvenirs sont aussi nombreux dans ce secteur fréquenté par de nombreux touristes.