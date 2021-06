L’intoxication par la désinformation pour excuser l’insurrection

La désinformation et les théories du complot peuvent-elles excuser les actes violents et les comportements irrationnels, comme l’attaque du Capitole de Washington, le 6 janvier dernier, par des partisans de l’ex-président Donald Trump ? C’est en tout cas la ligne de défense que se préparent à présenter dans les prochains jours devant les tribunaux plusieurs avocats d’émeutiers ayant pris part à l’assaut spectaculaire du dôme de la démocratie américaine dans les derniers jours de l’ère du populiste.

Une stratégie en phase avec l’époque de désinformation, et de la radicalisation qu’elle peut induire chez certains citoyens, mais qui semble toutefois vouée à l’échec, estiment plusieurs experts.

« Nous sommes devant une défense frivole qui a peu de chance de réussir », estime en entrevue au Devoir le juriste américain Barry Richard joint en Floride. Il a été l’avocat de George W. Bush au début du siècle. « Il serait ridicule de ne pas condamner quelqu’un qui a participé à une émeute violente sous prétexte qu’on lui a faussement fait croire que cette participation était correcte. Si la désinformation devait être reconnue juridiquement comme une excuse à nos actes, cela serait un précédent très dangereux. Mais cela ne va pas se produire ».

Galvanisées par les accusations incessantes et non fondées de vol des élections présidentielles par le camp démocrate, des centaines d’Américains ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier dernier, sous les harangues de Donald Trump. Leur objectif était de faire dérailler le processus de certification de la victoire de Joe Biden par le pouvoir législatif.

Depuis novembre, ni le camp républicain, ni les instances électorales du pays, ni la recherche indépendante ni les poursuites judiciaires visant à faire annuler le scrutin n’ont réussi à démontrer l’existence de cette fraude, qualifiée depuis de « Grand Mensonge ».

À ce jour, près de 450 Américains ont été arrêtés par le FBI, puis traînés devant la justice fédérale pour avoir répondu à l’appel à l’insurrection lancé par l’ex-président le 6 janvier depuis la Maison-Blanche. De ce nombre, plusieurs se disent désormais victimes de manipulation par la désinformation nourrie par Donald Trump.

Depuis sa défaite, l’ex-président maintient encore et toujours qu’il a été victime d’un vol électoral. Sans en amener la preuve. Des proches, dont son avocate Sydney Powell, évoquent même sérieusement le retour au pouvoir du populiste… en août prochain, même si aucun cadre légal ou législatif ne peut permettre la concrétisation de ce scénario qui tend surtout à maintenir vivant, à dessein, la théorie du complot.

« J’ai l’air d’un idiot en le disant aujourd’hui, mais j’avais foi en Donald Trump », a commenté un des émeutiers, Anthony Antonio, cité par l’Associated Press. L’homme a reconnu ne pas s’être intéressé à la politique avant que l’ennui provoqué par la pandémie ne le conduise vers les nouvelles conservatrices des réseaux câblés et les réseaux sociaux de droite. « Je pense qu’ils ont fait un excellent travail pour convaincre les gens », a-t-il dit.

Son avocat, Joseph Hurley parle d’ailleurs de la désinformation comme d’« une maladie » que tout le monde peut attraper. La raison pour laquelle son client est devenu émeutier, « c’est parce qu’il était idiot et qu’il a cru ce qu’il a entendu sur Fox News », a-t-il dit.

Pour Albert Watkins, l’avocat de Jacob Anthony Chansley, autoproclamé le QAnon Shaman, en référence au groupe conspirationniste américain, et figure forte de l’émeute du 6 janvier, l’exposition répétée aux mensonges et aux propos incendiaires de l’ex-président ont porté atteinte aux lignes de défense intellectuelles de son client. Il parle, lui, de lavage de cerveau qui précède la chute entre les mains d’un gourou de secte.

« Il n’est pas fou », a dit l’avocat à propos de son client. « Les gens qui sont tombés amoureux de Jim Jones [leader tristement célèbre de la secte le Temple du peuple] et qui l’ont rejoint en Guyane avaient des maris, des femmes, des vies. Mais ils ont bu le Kool-Aid », boisson qu’il avait chargée de poison pour perpétrer un assassinat de masse de ses membres à la fin des années 70.

« La désinformation a toujours existé, résume à l’autre bout du Zoom Sébastien Tremblay, professeur de psychologie et décodeur des manipulations médiatiques à l’Université Laval. Elle a aussi dans le passé conduit des foules à poser des gestes violents. Mais ce n’est pas elle qui est responsable de ces gestes. Il faut des prédispositions pour être réceptif à la propagande et pour passer à l’acte ».

Et il ajoute : « La peur et l’incertitude peuvent altérer notre réflexion, rétrécir notre capacité d’analyse d’une situation d’ensemble. Mais dans le cas du Capitole, les gens ont agi en pleine conscience, pensant qu’ils avaient le feu vert d’une autorité pour le faire ».

L’intoxication par la propagande risque ainsi d’être un argument fragile devant les tribunaux pour les émeutiers, et ce au lendemain de l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité par l’un deux, mercredi devant une cour de la Floride. Paul Allard Hodgkins, 38 ans, de Tampa a reconnu avoir participé en toute connaissance de cause à l’attaque du Capitole. Cet aveu pourrait permettre à ce conducteur de grue de Tampa de récolter une peine de prison et une amende moindre, face à une justice qui ne semble pas très ouverte à considérer la manipulation par le mensonge comme un facteur atténuant.

« Il n’y a aucune excuse pour le 6 janvier, a dit son avocat, Patrick Leduc, devant le tribunal fédéral. Voilà pourquoi [mon client] se lève et plaide coupable. Il reconnaît que ce qu’il a fait était mal, et il n’y a aucune excuse pour cela ».