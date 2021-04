Derniers témoignages avant le verdict au procès de Derek Chauvin

Retour bref, mais remarqué. Jeudi, les avocats de la poursuite au procès de l’ex-policier Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd ont décidé de rappeler à la barre des témoins le pneumologue Martin Tobin afin de contredire les déclarations de la veille d’un légiste controversé invité par les avocats de l’accusé à nier la possibilité d’une mort par asphyxie de l’Afro-Américain de 46 ans.

Ce dernier témoignage a mis fin à l’audition des témoins lors de ce procès événement qui doit reprendre lundi prochain pour les réquisitions des deux partis, avant que le jury ne soit séquestré pour délibérer.

Après plusieurs jours d’incertitude, l’accusé, Derek Chauvin, a également refusé de témoigner à son propre procès, en invoquant son « droit au 5e amendement » qui permet à tous accusés aux États-Unis de ne pas témoigner pour ne pas s’auto-incriminer. Sa présence à la barre aurait été risquée dans les circonstances, particulièrement au moment de son contre-interrogatoire par les avocats de la poursuite.

L’avocat du policier, Eric Nelson, a rappelé à son client que « ni l’accusation ni la cour ne peuvent considérer [son] silence comme un signe, ou une indication de [sa] culpabilité ».

Lors de ce dernier tour de piste des témoins, Martin Tobin, spécialiste du système respiratoire et des soins intensifs à l’École de médecine de l’Université Loyola à Chicago, entendu la semaine dernière au procès, est venu démonter la thèse de David Fowler, médecin à la retraite, qui la veille a écarté la possibilité d’une mort par asphyxie de George Floyd.

Selon M. Fowler, qui a occupé pendant 17 ans le poste de médecin légiste en chef du Maryland, le père de famille est mort d’un arrêt cardiaque entraîné par des causes indéterminées et surtout multifactorielles. Une condition médicale préalable, la consommation de drogue et le fait d’avoir respiré le monoxyde de carbone du gaz d’échappement de la voiture de police près de laquelle il a été maîtrisé au sol, en feraient partie, selon lui.

Le manque d’oxygène induit par la pression du genou sur le cou de la victime pendant plus de 9 minutes, cause du décès selon plusieurs experts médicaux de la poursuite, a été rejeté par cet expert de la défense.

Jeudi, Martin Tobin a qualifié de « simplement faux » l’idée d’une intoxication au monoxyde en soulignant que l’autopsie n’avait pas révélé une concentration de carboxyhémoglobine assez élevée dans le sang de Floyd pour conclure à une mort par intoxication par ce gaz. M. Fowler avait prétendu pourtant l’inverse mercredi et mentionné même un taux élevé de cette substance, tout en affirmant n’avoir pas vu de tests confirmant son affirmation. Par ailleurs, la voiture des policiers ce jour-là était un véhicule hybride, électrique / essence.

Mercredi, le Washington Post a rappelé que David Fowler est actuellement poursuivi devant un tribunal fédéral par la famille d’Anton Black, 19 ans, pour avoir tenté de camoufler la vérité sur la mort de ce jeune afro-américain décédé en 2018, dans des circonstances similaires à la mort de Floyd, après une arrestation par des policiers blancs au Maryland.

Il aura fallu deux semaines pour faire défiler l’ensemble des témoins de la poursuite devant le jury, contre deux jours à peine pour ceux convoqués par les avocats de la défense.

Jeudi, le juge Peter Cahill a indiqué aux membres du jury que dès lundi, ils seront séquestrés afin de délibérer en les invitant à se préparer « pour un temps long, en espérant un temps court », a-t-il en souriant derrière son masque.

Derek Chauvin est accusé de meurtre et d’homicide involontaire après la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis au terme d’une arrestation qui a mal tourné. L’Afro-Américain était soupçonné d’avoir utilisé un billet contrefait de 20 $ pour acheter des cigarettes. Les images de son arrestation musclée et ses appels à l’aide répétés pour retrouver sa respiration, alors que Derek Chauvin faisait pression sur son cou avec son genou, ont fait le tour du monde, déclenchant un mouvement d’indignation et de colère contre la violence et le racisme du corps policier à travers les États-Unis.

Le jury va devoir « parvenir à une décision unanime sur chacune des charges » retenues contre l’ex-policier, a précisé le juge. Si les jurés n’arrivent à aucune décision unanime sur au moins une charge, le procès sera alors annulé. Derek Chauvin a plaidé non coupable aux accusations qui pèsent contre lui.

S’il est reconnu coupable, l’ex-policier pourrait faire face à une peine de 40 ans de prison. Le verdict devrait être prononcé d’ici la fin du mois d’avril.

Les trois autres policiers impliqués dans le drame, Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao, doivent être jugés en août pour « complicité de meurtre ».