Mort de Daunte Wright: la policière arrêtée et bientôt accusée d’homicide involontaire

La policière qui a abattu un jeune homme noir près de Minneapolis a été arrêtée et va être accusée d’homicide involontaire, a déclaré mercredi le Bureau des affaires criminelles du Minnesota, qui supervise l’enquête.

« Kim Potter a été placée en garde à vue vers 11 h 30 » (12 h 30 à Montréal) et « sera transférée à la prison du comté de Hennepin en vue de son inculpation pour homicide involontaire (second-degree manslaughter) […] plus tard dans la journée », a-t-il précisé dans un communiqué.

La policière de 48 ans a ouvert le feu dimanche sur Daunte Wright, un Afro-Américain de 20 ans, lors d’un banal contrôle routier à Brooklyn Center, au Minnesota. Elle a assuré ensuite avoir confondu son arme de service avec son pistolet électrique Taser.

Elle a démissionné mardi, tout comme le chef de la police de Brooklyn Center. Elle encourt désormais jusqu’à 10 ans de prison.

Le drame, survenu pendant le procès du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd, a été suivi de trois nuits de manifestations émaillées de violences.

Malgré l’instauration d’un couvre-feu et d’importants renforts, un face-à-face tendu a encore opposé mardi soir des militants aux forces de l’ordre, et 78 personnes ont été interpellées.

La famille de Daunte Wright a pris acte mercredi de la décision du procureur, mais a critiqué les justifications de la policière : « Une agente avec 26 ans d’expérience sait faire la différence entre un Taser et une arme à feu », a écrit leur avocat Ben Crump dans un communiqué.

« On va continuer à se battre afin d’obtenir justice pour Daunte, sa famille et toutes les personnes de couleur marginalisées. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas obtenu de réelles réformes de la police et de la justice. »