George Floyd est mort par asphyxie, estime un expert

Le manque d’oxygène au cerveau a été la principale cause du décès de George Floyd, bien avant la prise de drogue par la victime juste avant son arrestation par Derek Chauvin, en mai dernier.

C’est du moins ce qu’a avancé jeudi un expert médical au procès événement de l’ex-policier de Minneapolis qui se tient dans la métropole du Minnesota depuis neuf jours maintenant.

Dans un nouveau témoignage accablant, Martin Tobin, médecin spécialiste du système respiratoire et des soins intensifs à l’École de médecine de l’Université Loyola à Chicago a indiqué aux jurés qu’« une personne en bonne santé soumise au traitement réservé à M. Floyd » au moment de son arrestation, « aurait perdu la vie ».

Dans un style très pédagogique, M. Tobin a indiqué qu’un trop faible apport en oxygène dans les poumons de George Floyd, en raison de la pression exercée sur plusieurs parties de son corps par le policier, a été à l’origine de lésions cérébrales suivi d’un arrêt du cœur.

Appelé à la barre des témoins par la poursuite, le médecin a ainsi mis à mal la ligne de défense des avocats de l’ex-policier qui tentent depuis le début de ce procès pour meurtre et homicide involontaire de justifier la mort de l’Afro-Américain de 46 ans, lors de son arrestation, par une consommation de drogue et par une condition médicale préalable dont M. Chauvin ne peut être tenu responsable. Bien plus que par l’excès de force utilisé pour le maîtriser.

Or, pour Martin Tobin, il ne fait aucun doute que c’est bel et bien « une respiration superficielle, un souffle court, une respiration entravée » qui a causé la mort de George Floyd, en empêchant le transport de l’oxygène dans ses organes essentiels.

Il note qu’une « série de forces » appliquées sur le corps de la victime ont bloqué cette respiration. La pression des genoux de Derek Chauvin sur son cou et son dos, mais également le fait qu’il ait été menotté dans le dos et pressé au sol en fait partie.

La mort lente s’est amorcée après 4 minutes et 51 secondes de ce traitement, a dit le témoin en soulignant que l’homme cesse alors de gémir et de parler. Après plus de 5 minutes, le mouvement de jambe laisse entrevoir que l’asphyxie est train de se produire.

« Au début, vous pouvez voir qu’il est conscient, puis vous pouvez voir un léger vacillement et il disparaît », a dit le témoin. « C’est le moment où la vie sort du corps. » Derek Chauvin a maintenu sa pression sur Floyd, pendant plus de 3 minutes et deux secondes après l’instant « où plus d’oxygène n’était disponible dans le corps », a exposé le médecin. À 27 reprises, Floyd implore Chauvin pour qu’il lui redonne son souffle en se plaignant de ne pas pouvoir respirer.

M. Martin a par ailleurs rejeté l’argument de la défense voulant que le fentanyl soit à l’origine de la mort de Floyd, cette substance entraînant leur victime dans le coma, ce qui n’a pas été le cas, avant sa mort.

Jeudi après-midi, cet argument de la défense a été à nouveau mis à mal par la poursuite avec le témoignage du toxicologue médico-légal, Daniel Isenschmid qui est venu dire que le niveau fentanyl et de méthamphétamine retrouvé dans le corps de George Floyd « était à des niveaux bien inférieurs » à celui retrouvé chez plusieurs personnes vivantes et arrêtées pour usage de drogue au volant, a-t-il indiqué.

Le 25 mai dernier, George Floyd était arrêté au coin de l’East 38th Street et de la South Chicago Avenue par Derek Chauvin et ses collègues pour une histoire de billet de 20 $ contrefait. La semaine dernière, un témoin est venu dire devant le tribunal de Minneapolis que l’homme de 46 ans ne semblait pas avoir conscience d’avoir un faux billet en main au moment d’acheter un paquet de cigarettes. C’est à partir de cette transaction que tout a dégénéré.

S’il est reconnu coupable, Derek Chauvin pourrait être exposé à une peine de 40 ans de prison. Le verdict doit être prononcé fin avril ou début mai.

Les trois autres policiers impliqués dans le drame, Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao, doivent être jugés en août pour « complicité de meurtre ».