Le gouverneur de New York refuse à nouveau de démissionner

Alors que le Parti démocrate abandonne de plus en plus Andrew Cuomo, qui fait face à des allégations croissantes de harcèlement sexuel, le gouverneur de l’État de New York a martelé vendredi qu’il ne démissionnerait pas.

Il a par ailleurs fustigé les politiciens qui réclament sa démission, les qualifiant de « téméraires et dangereux » et les accusant de céder à une « culture du bannissement » (« cancel culture »).

« Je n’ai pas fait ce qui a été allégué, point à la ligne », a-t-il soutenu vendredi, en appelant à nouveau les citoyens à laisser se dérouler les enquêtes en cours sur sa conduite. « Attendez de connaître les faits. »

Alors qu’une coalition croissante d’élus au Congrès américain se joint à des dizaines de législateurs de l’État de New York pour réclamer sa démission, le gouverneur démocrate a riposté vendredi. « On doit connaître les faits avant de prendre une décision, a-t-il dit. Les gens connaissent la différence entre faire de la politique, céder à la culture du bannissement et [entendre] la vérité. »

La liste croissante des détracteurs de M. Cuomo couvre désormais pratiquement toutes les régions de l’État, mais aussi les centres du pouvoir politique à New York et à Washington. Ses alliés insistent sur le fait qu’il ne démissionnera pas, mais à mesure que les allégations de harcèlement sexuel se multiplient, son isolement politique a atteint des niveaux sans précédent.

« Je me préoccupe davantage des victimes d’agression sexuelle que de la politique ou d’autres considérations étroites, et je crois que le gouverneur Cuomo doit se retirer », a déclaré le représentant Sean Patrick Maloney, un influent démocrate de New York à la Chambre des représentants.

La représentante démocrate « de gauche » Alexandria Ocasio-Cortez, elle aussi new-yorkaise, a déclaré qu’elle croyait les femmes qui ont accusé le gouverneur Cuomo, qui en est à son troisième mandat. « Après deux allégations d’agression sexuelle, quatre allégations de harcèlement, et l’enquête du procureur général qui conclut que [le gouvernement Cuomo] a caché les données des maisons de retraite à la législature et au public, nous sommes d’accord avec les plus de 55 membres de la législature de l’État de New York pour dire que le gouverneur doit démissionner », a écrit sur Twitter Mme Ocasio-Cortez.

Le représentant démocrate Jerry Nadler a soutenu qu’étant donné « les accusations répétées contre le gouverneur et la manière dont il y a répondu, il n’est plus possible pour lui de continuer à gouverner à ce stade ».

Les élus démocrates de l’État de New York ont également souligné les vives critiques à l’encontre de M. Cuomo pour avoir caché le nombre de résidents de maisons de retraite qui sont morts de la COVID-19 pendant des mois.

L’Assemblée de l’État de New York, la chambre basse, a autorisé jeudi une enquête de mise en accusation de M. Cuomo, alors que les élus enquêtaient sur l’existence de motifs de destitution.