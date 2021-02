Décès de Rush Limbaugh, icône de la radio conservatrice américaine

Le célèbre animateur de radio Rush Limbaugh, figure de la droite conservatrice américaine sur les ondes pendant plus de quatre décennies et fidèle soutien de Donald Trump, est décédé à l’âge de 70 ans, a annoncé sa famille sur sa page Facebook.

« Rush Hudson Limbaugh III sera pour toujours le plus grand et le plus brillant, et un pionnier de la radio », a déclaré sa femme Kathryn dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle de l’animateur. Rush Limbaugh avait révélé en février dernier être atteint d’un cancer avancé des poumons lors de son émission de radio, souvent présentée comme le talk-show le plus écouté du pays.

Son influence était telle qu’il a été autrefois qualifié avec sarcasme de « chef du Parti républicain » par les démocrates.

Personnage controversé, Rush Limbaugh a régulièrement été accusé de propager de fausses informations et des théories du complot.

« Il m’a soutenu dès le début. [C’était] un grand gentleman », a réagi Donald Trump par téléphone sur la chaîne Fox News. « C’était un gars unique. Il avait une perspicacité extraordinaire » a également déclaré l’ancien président, avant d’ajouter : « Rush était persuadé que nous avions gagné [l’élection présidentielle de 2020], et j’en suis persuadé aussi d’ailleurs. Je crois que nous avons gagné de manière considérable. »

Né en 1951 dans l’État du Missouri, en plein centre des États-Unis, Rush Limbaugh commence sa carrière à la radio en 1971, mais essuie plusieurs échecs dans différentes stations. En 1984, il est embauché par une station de Sacramento, en Californie, qui recherchait un animateur au style flamboyant.

Son émission la plus emblématique, The Rush Limbaugh Show, débute en 1988. Elle devient rapidement l’une des plus populaires à la radio américaine : ce programme quotidien de trois heures était écouté en moyenne par plus de 15 millions d’auditeurs en 2020.

Il avait reçu des mains de Donald Trump en avril la médaille présidentielle de la liberté, l’honneur civil le plus important qui puisse être accordé aux États-Unis.